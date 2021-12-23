新增減碳排4條件：政院拍板延長「投資台灣三大方案」3年，估吸引9000億元資金、創造4萬就業機會

行政院會今（23）日拍板延長「投資台灣三大方案」3年，預期新增新台幣4300億元貸款額度，而吸引投資台灣的資金規模可達9000億元，共創造4萬個就業機會。另外值得注意的是，此次投資方案首度將政府2050淨零碳排政策目標納入。

中國先前因限電措施以及對遠東集團開罰等事件，增添台商在中國投資的不確定性，加速台商資金回流的趨勢，經濟部原本設定「投資台灣3大方案」的回流資金可達1.5兆元，已在本月初達標，根據投資台灣事務所資料，截至今年12月17日，已經有1109家通過審核，總投資金額已達約新台幣1兆5534億元，預估創造就業人數12萬3425人。

行政院長蘇貞昌今天上午主持院會，正式拍板原定今年底到期的投資台灣3大方案，將再延長3年到2024年底。貸款利率補貼大多維持現行優惠，僅台商回台投資方案補貼年限由5年減少為3年，中小企業投資利率補貼為由1.5%下修到0.7%；中大型企業則維持現行不變，前20億元補助0.5%、20億元至100億元補助0.3%、100億元以上補助0.1%，由國發基金補助辦理。

台商回台3.0投資方案。Photo Credit: 經濟部 提供

另外因應2050年淨零碳排目標，這次投資方案中新增減碳排資格，成為具體投資條件的要求，經濟部次長曾文生表示，業者需以正面表列的方式，列舉以下四大類別，交付經濟部審查：

使用綠電：直接採購再生能源，或新增再生能源的設備、新廠有再生能源的設備（如屋頂有太陽光電等等） 採用節能或低碳排的設備：包括電子業可安裝去除溫室氣體設備 熱能回收或循環回收：熱能回收大部分指的是廢熱再利用，循環回收指的是廢棄物再利用 規劃綠建築

經濟部預估，三大投資方案，包括「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，總計新增貸款額度4300億元，預計未來3年將帶動9000億元投資，創造約4萬個本國就業機會，期望在三大方案延長施行期間，加速協助申請廠商安心在台投資，並鼓勵台灣企業提出節能減碳具體做法，以跟上全球減碳趨勢。

曾文生說明，9000億投資金額的估算，是因全球供應鏈調整、國際間的貿易戰爭，加上中國一些新的經濟政策、能源管控政策，都對台商有些趨力，觀察到現在回台投資的力道，約可帶動5000億元的台商回流。

不過開放投資後，廠房興建的需求大增，即將面臨缺工的問題，曾文生坦言，特別是疫情還未解除的情況下，移工的引入、檢疫等尚待調整，為此經濟部正與勞動部做研商，特別是如何有效開放營建類的移工，這將配合投資方案的進行，視人力缺口與勞動部協調安排。

另因應全球氣候變遷，總統蔡英文已宣布「2050淨零排放」目標，今年推出的《溫室氣體減量及管理法》草案也將2050淨零排放入法，將納入碳費、總量管制等機制，不過其中碳費徵收及抵減的措施未明。

行政院副院長沈榮津21日出席工商早餐會時透露，《溫室氣體減量及管理法》修正草案預告中，將盡速完成送交立法院，預計明年上半年提出淨零碳排路徑規劃。

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核稿編輯：翁世航