趙少康與黨中央都想爭奪韓粉，韓國瑜這次強勢復出又是穩賺不賠

隨著新書上架並宣布在中二選區投票前一週辦活動，韓國瑜用實際行動宣布自己強勢回歸。仔細觀察，韓的政治大動作其實是精心計算後的結果。

韓國瑜始終篤信毛澤東「天下大亂，形勢大好」的邏輯，因為政局的混亂與人心的無助，恰巧提供給流寇般的梟雄，經由宗教天啟式的論述再度裹挾群眾進行一場新的長征。黃巾賊、白蓮教、太平天國與紅軍皆是如此，曾經在2018年掀起旋風的韓國瑜自然不陌生還想如法炮製。

只是時空背景有所不同。

彼時，民進黨因為推動一系列改革，引發深藍支持者濃厚的相對剝奪感，韓國瑜成功煽動起群眾「教訓民進黨」的情緒，左一句「高雄又老又窮」，右一句「人進貨出發大財」儼然成為藍營的救世主。

當下，則是因為國民黨面臨四項公投重挫，趙少康戰鬥藍與朱立倫黨中央猶如父子騎驢，陷入盲人摸象的狀態，正值藍營群眾焦慮感油然而生的時候，韓國瑜再度出手，出場的姿態雖然少了當年的霸氣，但政治動機實在不言而喻。

深藍從罷韓到公投的新仇舊恨，又被煽動起來

平心而論，趙少康是讓韓國瑜提早出山的重要推手，包括他在內的戰鬥藍們在公投前後的激烈言行，不論是事前批評民進黨政府的作為，或是結果出爐後拼命撻伐侯友宜的行徑，都在深藍同溫層內中發酵，也讓韓粉再度被召喚出來。

在趙少康口誅筆伐下，韓粉對內既不滿意朱立倫在公投策略上的「搖擺」，同時更氣憤侯友宜的「觀望」，更別說結果出來後，國民黨把責任推卸給民進黨「行政不中立」、「公投已死」、「新獨裁政權」，這種說法又觸及深藍支持者的敏感神經。

Photo Credit: 中央社

再進一步觀察，戰鬥藍怒斥侯友宜的「李登輝第二」的語境，剛好掀起趙少康當當年「新國民黨連線」與「集思會」間的「舊恨」，趙一句「高雄人讓全台人吃萊豬」更踩到深藍腦中的省籍情結的雷，也順便敲到罷韓的「新仇」，這些微妙的群眾意識在黨主席選舉時已被張亞中給刺激起來，這次又被趙少康給煽動起來，韓國瑜自然作收漁翁之利。

因為教主的地位，豈是主席、金童或校長能夠撼動的。

在韓國瑜的認知中，趙少康雖是媒體寵兒握有藍營的話語權，但韓粉仍是他激進的言論的基本受眾，所謂的知識藍與經濟藍在這次公投中，已經逐漸跳出這個匪夷所思的同溫層，只是戰鬥藍這群人還不自覺。換言之，趙少康只是傳喚韓粉的載體，至多扮演中宣部的角色，永遠不可能取代本尊的角色。

黨中央和戰鬥藍都想爭奪，韓國瑜已經穩賺不賠

趙少康雖然暗指國民黨中央犯了不少戰略錯誤，或指稱別人是戰犯，然而不客氣說，趙少康自己與戰鬥藍們才是最大問題所在。舉凡議題設定、宣講活動或是攻防策略通通是趙所設定，不僅排他性極強也對朱立倫有所微詞，選後砲火四射而且「射後不理」，這種不負責任的做法也讓國民黨陷入實質分裂的隱憂中。

在韓國瑜眼中，趙少康槍口對內「只知鬥爭不知聯合」，這就是老共統戰策略中的左傾冒險激進主義的錯誤；趙只有戰術沒有戰略，只在乎一時一地的得失，看不見民意的大氣候只顧在媒體中邀請特定來賓取暖，全無群眾基礎與開疆拓土的能力；更重要的是，趙的套路充其量只是七傷拳的翻版，更何況是否傷人七分尚有爭議，自己人卻倒了一片。

Photo Credit: 中央社

相形之下，韓國瑜的起手式則是「慈眉善目心中有愛」，他深知此時敵人在門外不是算帳鬥爭的時候，再加上「泰山不辭土壤成其高，江海不擇細流成其深」，若要成大事先參透中共「既聯合又鬥爭」的哲學。所以韓國瑜標榜溫情主義，練的是如來神掌。

若要萬佛朝宗，總要先從佛光初現開始。

最後，韓國瑜選擇在1月2日舉辦活動有綿裡藏針的意義，這是中二補選的前的黃金週日。韓的表態至少左右了在地韓粉投票的走向，也是這種選戰的變數之一，對朱立倫與趙少康自然形成牽制作用與心理壓力。

這時候，黨中央自然盤算如何與韓國瑜分進合擊打贏選戰，甚至降低戰鬥藍的威脅，趙少康則是設想何時邀請韓國瑜上節目挽救開始下滑的收視率。

不論怎樣的選擇，韓國瑜都是待價而沽且穩賺不賠。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航