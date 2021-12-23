法國查獲逾18萬張假健康通行證，政府擬立法要求餐飲酒吧業者查驗顧客身分
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法國將於明（2022）年1月初審議新的通行證法案，衛生部長維宏表示，屆時將討論於草案中增加在某些場合檢查身分的可能性。但他並未說明包括哪些場合，除餐飲業外，劇院與電影院也在考量範圍內。
（中央社）法國政府在市面上查獲逾18萬張假的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗施打健康通行證。衛生部長維宏（Olivier Véran）昨（22）天表示，為杜絕非法買賣與冒用，擬明（2022）年立法要求餐飲和酒吧業者查驗顧客身分。
法國內政部20日公布，經過400起調查後，共查獲18萬2000張流通的假健康通行證，比早先估計的11萬張高出許多。據內政部人員表示，部長達馬南（Gerald Darmanin）下令警察加強嚴格檢查，並打擊販賣假通行證的詐騙網絡。
內政部長譴責這是「死亡通行證」，持假通行證就醫也對醫護人員造成危害
《華盛頓郵報》報導，達馬南20日受訪時並未提及相關的調查細節，不過他曾表示這當中有些調查可追查到與醫療照護專業人員有關。
達馬南先前曾譴責這類的偽造文件為「死亡通行證」，並在推特上表示「使用、獲取，或是販售假的健康通行證，尤其是透過社交網絡，將會被處5年有期徒刑，以及7萬5000歐元的罰鍰。」
《法國國際廣播電台》報導，達馬南表示健康通行證的偽造事件經常與醫護人員相關，增加了辨識通行證是否偽造的難度。11月底時，瓦勒德馬恩省的一位醫師就受到懷疑販售了至少220份的假健康通行證而被起訴，目前正被拘留中。
總理卡斯特克斯（Jean Castex）隨即呼籲地方首長要求警察加強取締假通行證，然而警察工會代表高頓（Stanislas Gaudon）表示，年節將至，還有許多更重要的任務，無法將重心放在檢查通行證。
面對這情形，衛生部長維宏昨天接受BFM電視台（BFM TV）和RMC電台訪問時說，希望在新法草案中增加餐飲和酒吧業者查驗顧客身分的原則，以確保通行證的真實性。
他說，措施是為了強化通行證的有效性，因為在查獲的假健康通行證中，有一部分是冒用第3者的通行證。
法國將於明年1月初審議新的通行證法案，維宏表示，屆時將討論於草案中增加在某些場合檢查身分的可能性。但他並未說明包括哪些場合，除餐飲業外，劇院與電影院也在考量範圍內。
另外，許多就醫的假通行證持有者不敢說實話，這也對醫護人員造成極大的危害。儘管沒有量化的調查，但史特拉斯堡（Strasbourg）聖文森（Saint-Vincent）醫療集團主任雷黑（Frédéric Leyret）估計，10名病患中就有1人是使用假的健康通行證。雷黑說，這會導致延遲治療與診斷，對病患來說是毫無意義的風險。
法國中央司法警察總局（DCPJ）屬下打擊金融犯罪部門的負責人希柯非（Thomas de Ricolfis）在法國國際廣播電台（France Inter）專訪中表示，市面上假通行證要價50歐元（約新台幣1572元）到500、600歐元不等，只要有金流，就可以追查犯罪源頭。
假通行證也有不同種類，從最簡單冒用第3者真的通行證，到盜用醫療人員身分帳號開立通行證都有。因此，司法警察總局也和「打擊危害環境與公共健康中心辦公室」（OCLAESP）合作，以取得醫療體系的資訊，追捕網路犯罪分子。
達馬南表示，使用、持有或販賣假健康通行證者，例如通過社群媒體買賣，就會面臨5年刑期及7萬5000歐元罰款。醫療人員若發現違規，甚至可能弔銷執照。
傳播速度更快的COVID-19變異株Omicron在歐洲來勢洶洶，維宏昨天向媒體表示，患者感染Omicron變異株的病例已占法國新增確診數的20％，估計年底前法國的每日新增確診病例將破10萬。
Omicron將成法國主流病毒株，年底前每日新增病例將破10萬
（中央社）法國衛生部長維宏（Olivier Veran）昨天表示，由於傳播速度更快的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron來勢洶洶，估計年底前法國的每日新增確診病例將破10萬。
維宏接受法國BFM電視台（BFM TV）訪問表示：「這是推估模式顯示的情況。」他還宣布，22日起法國將首次開放對5至11歲的孩童施打疫苗。
法國通報21日新增確診7萬3000例，過去7天的平均新增確診超過5萬4000例。不過法國官員擔憂，Omicron來襲已改變疫情的樣貌。
維宏表示，患者感染Omicron的病例占法國新增確診數的20％，不過在首都巴黎地區則是高達35％。
他表示，預料至耶誕節及新年假期期間，多數的新增確診病例將是感染Omicron，而到明年元月初，Omicron將成為法國的主流病毒株。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）寄望加速推動施打疫苗追加劑的方案可遏止Omicron擴散。維宏表示，截至22日為止已注射2000萬劑追加劑，估計耶誕節前將達到2200至2300萬劑。
儘管如此，歐洲各地對於因應Omicron採取的措施不盡相同。
德國、蘇格蘭、愛爾蘭與荷蘭等國家與地區已再度實施局部或全面封城，或是其他維持社交距離措施。英國首相強生（Boris Johnson）則表示，耶誕節前不會對英格蘭頒布新的防疫管制，但他警告，之後可能有必要採取行動。
延伸閱讀：
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新聞來源：
- 法國假健康通行證猖獗 政府擬立法查驗身分（中央社）
- Omicron來勢猛 法國估年底前單日新增確診破10萬（中央社）
- French police uncover 182,000 fake covid health passes（The Washington Post）
- 'More than 110,000' fake Covid health passes circulating in France（Radio France Internationale）
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航