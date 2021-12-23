台派團體力挺、民進黨幫站路口呼籲「反惡罷」，林昶佐：我會努力守住這一席

無黨籍立委林昶佐罷免案將在明年1月9日登場，台獨聯盟等多個本土台派社團，今（23日）召開記者會呼籲「反惡罷」，林昶佐到場感謝相挺，他說，會努力守住這一席。另外多個台北市民進黨立委、議員包括高嘉瑜、吳思瑤、何志偉今天一早也陪林昶佐一起到台北萬華的艋岬公園站路口拉票；與此同時，罷免林昶佐公民團體「清林散昶」也將在今晚宣布啟動拉票；雖著選戰倒數，雙方將白熱化。

中選會12月3日宣布，通過鄭大平領銜提出中正萬華區的立委林昶佐罷免案，明年1月9日進行投票。

本土台派社團：留下林昶佐拼主權

今天早上包括台灣獨立建國聯盟、台灣二二八關懷總會、台北市二二八和平公義協會、台灣基督長老教會、台灣制憲基金會等多個本土社團上午在立法院群賢樓前召開記者會，力挺林昶佐。發起這場活動的台灣獨立建國聯盟主席陳南天表示，林昶佐是既本土又國際、拚主權顧人權的優秀立委，呼籲萬華、中正區的選民，留下林昶佐。

發起這場活動的台灣獨立建國聯盟主席陳南天表示，國民黨不停以罷免、公投等戰術擾亂台灣政治議程，國民黨主席朱立倫還放話要罷免所有主張「抗中保台」的立委，林昶佐是既本土又國際、拚主權顧人權的優秀立委，呼籲萬華、中正區的選民，留下林昶佐。

兩位二二八受難者家屬團隊的代表也出席發言支持林昶佐，分別是台灣二二八關懷總會前會長潘信行以及台北市二二八和平公義協會會長、台灣二二八關懷總會秘書長林黎彩，兩位也與林昶佐同框拍照，表達對其努力的肯定。

另外民進黨不分區立委范雲今天也出席這場活動，表示自己作為林昶佐的同事，林昶佐不只6次拿下公督盟評鑑的優秀立委、並長期為台灣主權打拼。她參與連署了林昶佐的修憲提案，希望一起推動讓憲改門檻更加合理。

林昶佐也積極推動開放國會，希望以資訊透明、開放參與等方式提升人民參與，強化民主的體質；而美國總統拜登舉辦首屆「民主峰會」，林昶佐是亞洲唯一一位受邀參與立法論壇的國會議員。林昶佐用民主交流提升台灣的國際能見度，讓國際社會更了解台灣是自由民主的國家，這些努力不能被抹黑、扭曲。

范雲最後表示，罷免是民主國家的人民權利，但這次罷免，二階連署錯假率高達30%，補件也有22%錯假率，可以合理懷疑這是一場充滿偽造、受到操弄的罷免。呼籲萬華選民再次投下不同意，對抗不正當的罷免案。

林昶佐本人也到場感謝本土社團相挺。他表示，過去還沒擔任立委時就與大家站在一起，共同為理想發聲、推進，為台灣這塊土地一起努力打拚；擔任立委後，一直在立法院外交及國防委員會，致力推動台灣在國際間更受尊重、認同、肯定，以及促進轉型正義，讓受難者和受難者家屬可以得到真相與公義。

民進黨立委、議員幫忙站路口拉票

林昶佐今天稍早時，也邀請台北市立委吳思瑤、何志偉、高嘉瑜，台北市議員吳沛憶、劉耀仁、周威佑，以及民進黨台北市黨部主委吳怡農，共同在艋舺公園路口宣傳反罷免。林昶佐表示，這些「台北隊」的隊友都是長年合作的夥伴，未來也會繼續共同努力，他也會拚全力守住這一席，為中正萬華繼續服務。

林昶佐說，除了三位平時就密切合作的在地議員以外，過去在疫情期間，他就和何志偉召開多場協調會，合力爭取在地市場攤商的紓困案，吳思瑤、高嘉瑜兩位委員也共同處理不少跨區的選民服務案，吳怡農更曾對於萬華的振興活動多所協助。而在罷免案成立後，這些朋友都多次表達說想來進行協助，因此才會一起集結、前來相挺，讓他十分感謝。

林昶佐表示，罷免團體過去提出的罷免理由，已經都被事實反駁，接下來他會努力以問政、地方服務的成績，來爭取民眾與鄉親的支持。不過，他也提到，雖然掌握到反罷免的支持率高，但在投票行為上，許多人都以為反對罷免就是不出來投票，導致表態投票率較低，這也顯示他沒有鬆懈的本錢，中正萬華的選民結構也沒有鬆懈的空間。

林昶佐強調，面對罷免應該回到本質，既然罷免陣營的理由已經被證明是虛假，連藍營的里長、立委都曾經反駁、不樂見，他希望選民一定要在1月9日站出來，一起投下不同意票。

罷免方也積極站路口拉票

發起罷免的台北市議員鍾小平近期也和志工積極掃街、站路口拉票。鍾小平日前曾坦言，最後階段的關鍵恐怕是台北市長柯文哲對此事的態度，也就是能否「藍白合」，不過柯文哲似乎不打算對此事表態，日前受訪時僅表示，自己的一貫態度就是，「這兩年來，我對罷免已經厭倦，台灣每天都在搞選舉」。

而日前也發起連署的罷免林昶佐公民團體「清林散昶」，雖然後來二階連署達標前就因為鍾小平方已經先提前送件審查而被「整併」，不過目前雙方採取分進合擊的策略，表示將在今日啟動第三階段投票的實體宣傳行動。

「清林散昶」指出，在罷昶第二階段的連署、送件、補件期間，外界有不少聲音提出質疑，罷免行動流於「藍綠對決」，林昶佐本人也指控罷免行動是「報復」、「惡意」的。對他們而言，從罷免至今從來都是聚焦在林昶佐過去讓在地選民「找不到」，在疫情嚴峻、萬華被中央部會官員污名化的期間，沒執行身為區域民意代表的職責替自己的鄉親發聲、反擊中央的不實言論。種種傷害在地選民的情感，實則構成被罷免的緣由。