【小說】吉田修一《逃亡小說集》選摘：電視畫面播放的新聞是昔日的人氣偶像，目前下落不明

文：吉田修一

逃吧，大小姐

晴空萬里的日子，駕車行駛在國道18號線上，格外暢快。一邊是遼闊的佐久盆地，就像鋪了綠色地毯般，背後聳立的淺間連峰，映照在藍天與白雲上。可能是因為它現在仍是很活躍的活火山，那姿態充滿生命力，從國道18號線的地下深處，噗通噗通的傳來強而有力的山脈心跳。

如果繼續前進，往輕井澤接近，在旺季即將到來的此刻，18號線會深受慢性塞車所苦，但還不至於連這一帶也跟著壅塞。在夏季的藍天下，在一邊是單線道的單調道路上行駛的，是同樣單調的當地車輛或農務作業車，偶爾會有掛著東京車牌的進口車，像在敲打這些當地車輛的側面車身般，以飛快的速度超車。

此刻，宮藤康太的廂型車剛被一輛掛著品川車牌的Jaguar超越，他悠哉地打出方向燈，往右轉進孤零零的開設在國道沿線上的停車場餐廳「COSMOS」。

雖是中午時分，但顧客停的車輛很少，康太把車停在入口前，就此走下車伸了個懶腰。可能是因為雄偉的淺間山聳立眼前的緣故，腳底再次感覺到像是山脈心跳的東西，從鋪有碎石子的地底下噗通噗通的傳來。

打開老舊的大門，走進店內，坐向平時常坐的吧台座位後，五年前喪夫，現在獨自掌理這家店的老闆娘朝他喚道：「外帶嗎？」

「味噌拉麵B套餐。」

他朝老闆娘的詢問點了點頭，同時點了餐點。

在可以飽覽佐久盆地的和室包廂座位裡，一群像是當地土木工人的男子已用完餐，正喝著自助式的淡咖啡。店內沒其他客人。

「今年夏天同樣預約排滿了對吧？」

在廚房煮麵的老闆娘如此問道，康太回答道「只有週末」，他心想，這位老闆娘主動詢問旅館的事，還真是罕見。

「啊，對了，老闆娘，這個。」

康太想起重要的事，從錢包裡取出千圓鈔。

「這什麼？」

「上禮拜我們家裡打工的人員來妳店裡用餐，不是忘了帶錢包，跟妳賒帳嗎？」

「哦，那孩子的餐費啊，待會兒再一起結吧。」

「抱歉，那就待會兒一起算。」

康太重新坐向椅子，將杯裡的涼水一飲而盡。

康太從父母手中接下的溫泉旅館，離這裡約二十公里遠，位於前往嬬戀高原的山間，原本是供登山客住宿用的山莊，後來改名為「油燈旅館．大空高原」，也不知是名字改得好，還是帶有濃濃硫磺的水質深受都會人喜愛，或者是因為他們自己親手打造出能俯瞰淺間連峰溪谷的小露天浴池，成了人們口中的IG美照熱點，所以現在週末幾乎早在一年前就已訂滿，是炙手可熱的溫泉旅館。

話雖如此，只有十二間客房，稱不上是什麼大旅店，冬天時前往滑雪場的公路，前方因大雪而無法通行，客人的接送都得靠壓雪車來進行，所以也稱不上什麼多賺錢的生意，但是看每天來訪的不同客人們，因泡溫泉和晚餐的小酒而兩頰紅通通，望著那彷彿伸手可及的星空而歡呼的模樣，康太便真心認為平日的辛勞有所回報。

老闆娘端來味噌拉麵和半碗炒飯，同樣很罕見地坐向吧台的座位，拿起遙控器打開電視。平常她休息時，往往也都是坐向擺在廚房的鐵管椅上。此刻坐在一旁，才發現她竟是如此嬌小，康太對此大為驚訝。

康太吃著味噌拉麵。這算不上有多美味可口，但平時在深山的溫泉旅館廚房所做的員工伙食，淨是一些靠化學調味料煮成的拉麵，所以偶爾像這樣下山嚐到重口味的中華料理，感覺宛如沁入脾胃。

老闆娘打開電視後，開始播放料理節目。為了保有「油燈旅館」的氣氛，客房和餐廳當然沒擺電視，就連康太和員工們起居的房間也沒有，所以這十年來，就只有下山時才看得到電視。當然了，為了因應天災等狀況，旅館裡備有一台老舊電視，但也就只是插在電源插座上，是否播得出畫面還是個問題。

話雖如此，現在網路訂房興盛，為了顧客以及年輕的打工人員的手機需求，特別備有完善的Wi-Fi環境，但個性傳統守舊的康太，這方面的事幾乎都交給員工去處理，他自己也幾乎都不會打開旅館的電腦，確認網路訂房狀況。附帶一提，他現在使用的手機，仍是只有通話功能的折疊式手機，員工們看了都很傻眼，直呼「果然不愧是山男」。

事實上，要是有時間玩手機，還不如修繕野鳥用的小屋，或是趁冬天去滑雪。

就在老闆娘以遙控器打開電視沒多久，電視畫面便開始播放緊急快報。乒乒乓乓的急促聲，令康太急忙轉頭。也許是又有哪裡發生地震了，他暗自作好心理準備，但畫面中播放的新聞卻是昔日的人氣偶像，現在改以電視藝人的身分表現活躍的鮎川舞子，目前下落不明，她身邊的人士報案失蹤。

「咦？」

康太忍不住叫出聲來。

聽他這聲大叫，嚇了一跳的老闆娘，差點跌落椅子，向他問道：「怎麼了？」

「啊，抱歉。」

「嚇死我了。」

康太抓住老闆娘的手肘，扶她重新坐好，再度抬頭望向電視。料理節目切換成醬油廣告，當然了，新聞快報已經消失。

「真的假的……鮎川舞子沒事吧。」

「昨天晚上，她丈夫不是以攜帶大麻的現行犯身分遭逮捕嗎？」

和室包廂裡的男子們似乎也正在看電視。

「她丈夫是演員嗎？」

「拜託，他老早就退出演藝圈了。好像是著手經營餐廳或飲食相關的工作，但幾年前不是因為詐欺之類的事，而上了電視新聞嗎？」