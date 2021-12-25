公視紀錄片《極樂世界2－老，是這樣》：「獨居老人」一定是負面和貶義、需要被解決的社會問題嗎？

文：楊寧茵（「全球銀力時代」作者）

公共電視的《極樂世界2－老，是這樣》紀錄片中，67歲的陳綏英對著提問的企編說，從來沒有想過自己60歲以後的生活會是這樣，「我本來以為自己就是在家裡幫女兒帶孩子啊！我們家裡頭的老人都是這樣過的，怎麼會想到有其他可能！」

相依為命的女兒在陳姐60歲那年因病過世，留下陳姐開始「獨老生活」。然而房東卻突然通知要把房子收回去，請她盡快搬家；接掌女兒的網路事業也不容易。

「找工作、找房子都很困難啊！」找工作還算幸運，四處碰壁之後，她透過朋友介紹，最終在一家建築師事務所擔任廚師負責午餐，「但和我所學完全沒相關，我以前做會計，做菜是興趣，怎麼都沒想到竟然有一天會靠當廚師賺錢！」

說到找房子，那就更心酸了！「房仲根本就不願意接我們的生意，因為大家都不願意租房子給老人；要買，也沒那麼容易，就算我也是首購族，能拿到的貸款額度和成數都很差啊！」

你覺得陳姐的故事在台灣是少數嗎？陳姐其實已經符合「獨居老人」的定義。

英文的獨居老人是The Elderly who lives alone，直白翻譯就是「獨自居住的老人」，是相當中性的說法；然而中文的「獨居老人」，卻隱含著負面和貶義的意涵，總讓人想到弱勢老人居住在一個陰暗破敗的房子中，孤苦無依的樣子。

就連政府機關社福單位的出版品或網站，也直接把「列冊需關懷的獨居老人」簡稱為「獨居老人」，而且認為獨居老人是一個「問題」，需要被解決。這就難怪我們只要一聽到獨居老人，腦海中總是出現如此不堪的畫面。

但獨居老人的面貌真的是如此嗎？老，真的是這樣嗎？《獨居時代：一個人住，因為我可以》一書中指出，近10年來，全球獨居人口增加了33個百分點；獨居比例最高的國家包括瑞典等北歐國家，1人戶比例均達40至45%以上，在首都斯德哥爾摩，獨居比例甚至高達七成以上。

在台灣，長者獨居的宅數也是爆炸性成長。內政部2021年10月公布「僅老年人口居住宅數」資料，65歲以上的住宅數達62.7萬宅，比10年前的33萬宅幾乎是翻倍成長。其中僅一名老人獨居的宅數，也從10年前的22.6萬宅增加到47.7萬宅，量增一倍。

從許多例子可以發現，我們知道，獨居，未必就代表孤獨；老人，也不ㄧ定就是弱勢。沒有進步的是這個社會現存的系統架構和我們對於變老的想像。但身分證上的那個數字限制了這個社會關於老的想像，也限制了他們可以好好生活、在這個生命階段做自己的可能。

即便他們依然有能力自力更生，也想要努力奉獻社會，卻經常找不到工作、租不到房子，就算是首購族，也拿不到好的貸款成數；除了年齡之外，如果本身還有身心障礙，那挑戰就更大了。

患有小腦萎縮的阿港伯，不讓身體的退化限制，努力想要自己獨立生活，照顧農活，經營民宿，只要可以都自己來；一輩子都在高雄永安度過人生的花邊阿嬤，因為弘道老人福利基金會的仙角百老匯而終於有了夢想，也學會不管幾歲，都要努力追求自己的夢想，有夢最美。

銀髮平權，一個幾乎完全沒有人關注的議題，比同性平權，或身心障礙者平權要還要冷門，因為我們總以為老人就由政府照顧就好了啊！老人哪來那麼多問題和想法？

透過三個獨居者的案例：67歲的陳姐、68歲患有小腦萎縮獨居花蓮的阿港伯，以及來自高雄永安社區的88歲花邊阿嬤，公共電視台《極樂世界》製作團隊，嘗試用中性客觀、不卑不亢的視角與觀點，忠實呈現銀髮者的多元樣貌和平權議題。

也許我們以為我們正在看著他們的故事，但這難道不是你我的故事？

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航