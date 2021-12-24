多數台灣人明年3-4月可接種追加第三劑，什麼樣的疫苗混打組合較為推薦？

文：蔡博元

指揮中心20日公告接種追加劑（第三劑）的指引，傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議以半劑量莫德納、全劑量輝瑞BNT及全劑量高端任選一款為追加劑，預計本周五（12月24日）開始實施。此外，還宣布第二劑全面開放混打，但撇除了效果不明顯的「高端-AZ」。因此，在台灣接種三劑疫苗可能有45種組合。

民眾可能不太清楚這45種組合對應的科學文獻或臨床研究，故筆者一次解釋這45種組合，先幫讀者刪去人數不多或缺乏資料的組合，再根據臨床研究進度統整出九種資訊較充足的選項供參考。

筆者將重點整合如下圖，先介紹用法再進入主題。此圖包含了台灣適用的15種兩劑疫苗組合（圖A)，以及這些組合分別選擇輝瑞BNT（圖B）或莫德納（圖C）或高端（圖D）作為追加劑共45種組合；右欄的圖E是15種兩劑組合現有的臨床研究，圖F是這15種組合現有的追加劑選項數目；圖G是建議參考的文獻。

選擇追加劑時，首先在圖A找到自己的兩劑疫苗組合，然後根據喜好在圖B-D中找到對應的組合，就能依底色去搜尋圖G文獻的研究結果（紫色或無底色表示資料尚未發表或暫無資料)。

Photo Credit: 本文作者繪製、提供

選擇「輝瑞BNT」作為追加劑

圖B顯示，目前只有「AZ-AZ」與「輝瑞BNT-輝瑞BNT」選輝瑞BNT追加劑的資料，而「AZ-mRNA混打」與「mRNA-mRNA混打」再選mRNA為追加劑是理論上效果不錯但歐洲的資料目前尚未發表，其餘組合則還沒有臨床試驗的消息。因此，這邊能確定效果不錯的三劑組合有「AZ-AZ-輝瑞BNT」與「輝瑞BNT-輝瑞BNT-輝瑞BNT」兩種。

選擇「莫德納」作為追加劑

圖C顯示，目前只有「AZ-AZ」、「輝瑞BNT-輝瑞BNT」、「莫德納-莫德納」與「高端-高端」選莫德納追加劑有已完成或正在進行的臨床試驗，而其餘組合則目前還沒消息。因此，這邊能確定效果不錯的組合有「AZ-AZ-莫德納」、「輝瑞BNT-輝瑞BNT-莫德納」、「莫德納-莫德納-莫德納」與「高端-高端-莫德納」四種。

值得一提的是，由於輝瑞BNT和莫德納同為mRNA疫苗，故大致可互相參考。比如圖B中的「莫德納-莫德納-輝瑞BNT」可約略參考圖C的「輝瑞BNT-輝瑞BNT-莫德納」，而「mRNA-mRNA-mRNA」相互混搭的組合可約略參考「莫德納-莫德納-莫德納」或「輝瑞BNT-輝瑞BNT-輝瑞BNT」。

此外，國外的兩劑疫苗混打臨床試驗有收案「mRNA-AZ」，雖目前並沒有這個組合接種追加劑的資料，但若以mRNA疫苗作為追加劑，理論上效果都是不錯的。

選擇「高端」作為追加劑

圖D顯示，目前只有「AZ-AZ」、「莫德納-莫德納」與「高端-高端」選高端追加劑有正在進行的臨床試驗，而其餘組合則暫時還沒有消息。因此，學理上能預期效果不錯的組合有「AZ-AZ-高端」、「莫德納-莫德納-高端」與「高端-高端-高端」三種。

除了這九種，其他亦可選擇，但資料較少

根據英國研究COV-BOOST，第三劑選擇mRNA疫苗的效果普遍最佳，其次是次單位蛋白疫苗（註：研究中使用的是Novavax)，而腺病毒載體疫苗則效果有限；專家諮詢小組李秉穎醫師說明，在接種追加劑後，各廠牌疫苗的抗體濃度差異會縮小。基於這兩點，指揮中心開放輝瑞BNT或莫德納或高端三選一，理論上這45種組合的效果都是可接受的，而上述九種組合具備對應的臨床資料，能較有把握。

大多數國人於明（2022）年3-4月陸續可接種追加劑，而這九種組合預計於明年第一季都會有初步成果，正好能趕上。因此，筆者建議優先選擇這九種組合。剩餘的組合，並非不可選擇，理論上它們的效果也很不錯，但目前幾乎沒有能參考的臨床統計資料，更別提長期的重症保護力、中和抗體衰減率與對抗Omicron變種的保護力等。

綜上所述，這45種組合基本上都可選擇。由於大多數國人的前兩劑疫苗都是接種相同種類或AZ-mRNA混打，故各種追加劑組合大多都有對應的臨床研究，不用太擔心沒資料可參考，除非是現在還未接種第一劑或第二劑的人選擇了冷門的兩劑組合。

「AZ-AZ」的追加劑選項最彈性，「AZ-mRNA」目前無資料

圖F可看出，除了非混打的四種組合，其餘都缺乏臨床資料佐證安全性及中和抗體濃度等資料。四種組合中，前兩劑接種「AZ-AZ」的民眾可三選一，另外三種皆可二選一，剩餘則目前無資料。

尚未接種第一、二劑的民眾，建議六選一

對於正在猶豫該選擇哪種兩劑組合的民眾，筆者建議還是選圖A的六大組合，即「AZ-AZ」、「輝瑞BNT-輝瑞BNT」、「莫德納-莫德納」、「高端-高端」與「AZ-輝瑞BNT」或「AZ-莫德納」，因為這些組合有較多資料能參考。雖然國內的各大醫院有做「AZ或輝瑞BNT或莫德納-高端」混打試驗，但這些組合與國外混打試驗的「輝瑞BNT-莫德納」、「莫德納-輝瑞BNT」和「mRNA-AZ」一樣暫時無追加劑的資料。

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