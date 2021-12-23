「測試香港言論自由的試金石」，港大拆除六四紀念雕塑「國殤之柱」

放置於香港大學內、紀念六四事件的雕塑「國殤之柱」，昨夜（22日）被港大校方從校園移除。校方未明言與國安法有關，但指在校園展示雕像會有觸犯刑事罪行條例的法律風險，以及雕像「狀況欠佳」有潛在安全問題。國殤之柱創作人、丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiøt）表示，對校方的行為感到「震驚」。

綜合《立場新聞》及《眾新聞》等報導，港大校方昨晚約11時派人在「國殤之柱」附近封起白布及圍板，現場傳出工程聲音，至今日凌晨時段，工人先後將「國殤之柱」以拆件的方式至少分成兩份運走，工人用白色物料包裹組件，並運入貨櫃內。至今早7時，「國殤之柱」已被拆走，封鎖範圍收窄，但原先放置「國殤之柱」的位置，目前仍然被圍封。而「國殤之柱」現被存放在石崗香港大學嘉道理中心。

報導指，有記者曾欲上前採訪，但被保安等職員阻止，記者只能在遠處觀察。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 港大國殤之柱昨晚有職員駐守。

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Photo Credit: AP/ 達志影像 港大校內的「國殤之柱」今早已被拆除。

「國殤之柱」由丹麥藝術家高志活（Jens Galschiøt）創作，全球共有5座，分別紀念各地的大屠殺事件。「國殤之柱」上刻有多個身軀扭曲面容痛苦的人像，象徵遭到血腥鎮壓的死難者。港大的「國殤之柱」，基座以紅字刻上「六四屠殺」和「老人豈能夠殺光年輕人」等字樣。1997年，香港主權移交前最後一次的六四晚會，「國殤之柱」從丹麥運抵香港。1998年，港大學生會為悼念「六四」事件死難者，因此在校內豎立「國殤之柱」。高志活曾在1997年形容國殤之柱是「測試香港言論自由的試金石」。

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不過，隨著香港國安法落實，以及負責主辦六四晚會的支聯會解散、成員被控國安法罪行後，港大放置「國殤之柱」所受的壓力愈來愈大。港大校方曾去信支聯會要於10月13日前取回「國殤之柱」，否則視為放棄，但支聯會當時已通過解散，而支聯會清盤人、前秘書蔡耀昌則指高志活才是雕塑的擁有人。高志活其後承認擁有權，又表示願意赴港處理，但要港府確保入境後他及團隊不會因國安法被捕。直至日前，港大校委會主席李國章指校方仍在弄清雕塑屬誰。

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港大：展示雕像有刑事風險

港大今早就事件發聲明，指校委會昨日決定移走「國殤之柱」。聲明指雕像「日久老化」，在參考獨立法律意見、風險評估後作出決定。

港大聲明指從未批准任何個人或團體在校園放置該雕像，亦有權隨時採取適當行動處理。港大又指最近的法律意見認為「繼續容許該雕像於校園展示，會為大學帶來觸犯本港刑事罪行條例的法律風險。」

而「國殤之柱」的創作者高志活得悉事件後，指對事件感到「十分震驚（I'm totally shocked）」、「這是對私人財產無理及自焚行動（It is completely unreasonable and a self-immolation against private property.」。他批評，事件是「恥辱（abuse）」，又指香港已成為不保護人民、藝術和私有財產的地方，「無法律法規保障的野蠻之地（brutal place ）」。

高志活重申國殤之柱是其私人財產，只在香港大學展覽，如有損壞將要求校方就雕塑作賠償。

高志活仍計劃移走國殤之柱，提到有不同國家願意接受國殤之柱，丹麥外長亦願意提供協助，但香港大學或其他負責當局也沒有回應。他重申，過去3個多月，他及代表律師曾嘗試聯絡港大商討搬走均不果。

高志活又向支持者發了一封電子郵件，鼓勵他們「記錄這座雕塑遭遇的一切」。內容說：「我們盡了一切所能告訴（港大），我們非常想拿回這座雕塑並帶到丹麥。」

《立場》報導引消息指，港大計劃將「國殤之柱」存放於安全地方，並在法律程序及情況容許下，另行安排擁有人取回。

《眾新聞》報導引述港大中人分析，港大今次的行動是因為國安部門施壓，幾乎是直接中央施壓。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex