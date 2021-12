「測試香港言論自由的試金石」，港大拆除六四紀念雕塑「國殤之柱」

放置於香港大學內、紀念六四事件的雕塑「國殤之柱」,昨夜(22日)被港大校方從校園移除。校方未明言與國安法有關,但指在校園展示雕像會有觸犯刑事罪行條例的法律風險,以及雕像「狀況欠佳」有潛在安全問題。國殤之柱創作人、丹麥雕塑家高志活(Jens Galschiøt)表示,對校方的行為感到「震驚」。

綜合《立場新聞》及《眾新聞》等報導,港大校方昨晚約11時派人在「國殤之柱」附近封起白布及圍板,現場傳出工程聲音,至今日凌晨時段,工人先後將「國殤之柱」以拆件的方式至少分成兩份運走,工人用白色物料包裹組件,並運入貨櫃內。至今早7時,「國殤之柱」已被拆走,封鎖範圍收窄,但原先放置「國殤之柱」的位置,目前仍然被圍封。而「國殤之柱」現被存放在石崗香港大學嘉道理中心。

報導指,有記者曾欲上前採訪,但被保安等職員阻止,記者只能在遠處觀察。

「國殤之柱」由丹麥藝術家高志活(Jens Galschiøt)創作,全球共有5座,分別紀念各地的大屠殺事件。「國殤之柱」上刻有多個身軀扭曲面容痛苦的人像,象徵遭到血腥鎮壓的死難者。港大的「國殤之柱」,基座以紅字刻上「六四屠殺」和「老人豈能夠殺光年輕人」等字樣。1997年,香港主權移交前最後一次的六四晚會,「國殤之柱」從丹麥運抵香港。1998年,港大學生會為悼念「六四」事件死難者,因此在校內豎立「國殤之柱」。高志活曾在1997年形容國殤之柱是「測試香港言論自由的試金石」。

不過,隨著香港國安法落實,以及負責主辦六四晚會的支聯會解散、成員被控國安法罪行後,港大放置「國殤之柱」所受的壓力愈來愈大。港大校方曾去信支聯會要於10月13日前取回「國殤之柱」,否則視為放棄,但支聯會當時已通過解散,而支聯會清盤人、前秘書蔡耀昌則指高志活才是雕塑的擁有人。高志活其後承認擁有權,又表示願意赴港處理,但要港府確保入境後他及團隊不會因國安法被捕。直至日前,港大校委會主席李國章指校方仍在弄清雕塑屬誰。

港大:展示雕像有刑事風險

港大今早就事件發聲明,指校委會昨日決定移走「國殤之柱」。聲明指雕像「日久老化」,在參考獨立法律意見、風險評估後作出決定。

港大聲明指從未批准任何個人或團體在校園放置該雕像,亦有權隨時採取適當行動處理。港大又指最近的法律意見認為「繼續容許該雕像於校園展示,會為大學帶來觸犯本港刑事罪行條例的法律風險。」

而「國殤之柱」的創作者高志活得悉事件後,指對事件感到「十分震驚(I'm totally shocked)」、「這是對私人財產無理及自焚行動(It is completely unreasonable and a self-immolation against private property.」。他批評,事件是「恥辱(abuse)」,又指香港已成為不保護人民、藝術和私有財產的地方,「無法律法規保障的野蠻之地(brutal place )」。

高志活重申國殤之柱是其私人財產,只在香港大學展覽,如有損壞將要求校方就雕塑作賠償。

高志活仍計劃移走國殤之柱,提到有不同國家願意接受國殤之柱,丹麥外長亦願意提供協助,但香港大學或其他負責當局也沒有回應。他重申,過去3個多月,他及代表律師曾嘗試聯絡港大商討搬走均不果。

高志活又向支持者發了一封電子郵件,鼓勵他們「記錄這座雕塑遭遇的一切」。內容說:「我們盡了一切所能告訴(港大),我們非常想拿回這座雕塑並帶到丹麥。」

《立場》報導引消息指,港大計劃將「國殤之柱」存放於安全地方,並在法律程序及情況容許下,另行安排擁有人取回。

《眾新聞》報導引述港大中人分析,港大今次的行動是因為國安部門施壓,幾乎是直接中央施壓。

