雲緬邊境局勢不穩與疫情影響，中國計劃遣返2000名緬甸穆斯林

中國雲南地方當局計劃將數千名中緬邊境地區的穆斯林邊民遣返回緬甸。居住在雲南的緬甸商人說，中國方面遣返穆斯林邊民回緬甸的決定引發了對中國當局涉足緬甸國內政治的擔憂。

緬甸木姐鎮（Mu Se Township）行政長官趙林（音譯Zaw Lin）對美國之音緬甸語組記者說，中國雲南省當局已致函緬甸對口當局，計劃遣返2000名希望返回緬甸的穆斯林人群。這位木姐鎮官員說，緬甸方面回應了中國提出的允許核實那些希望返回的人的身份的請求。

「如果他們有公民身份證明其確實是緬甸國籍，我們將接回我們的公民；但是如果我們接收的人不是緬甸公民，我們就不方便這樣做了。只有在獲得了這些人的姓名和資料清單後，我們才能對他們進行篩查，再來決定是否接收他們，」 木姐鎮行政長官說。

木姐鎮移民局的一名官員也告訴美國之音，在檢查完那些希望返回緬甸者名單上所有人員的身份之後後，這些人就可以返回緬甸。據這位官員說，大約三週前，中國在沒有通知緬甸方面的情況下，將100多名穆斯林驅逐到位於撣邦北部默克（Mong Ko）和潘塞（Pan Sai）兩個鄉鎮交界的緬甸一側。

緬甸撣邦北部的一個慈善團體對美國之音說，潘塞警察局仍然在調查此事。該組織說，從另一邊（中國）被驅逐出境的100多名穆斯林，已經被潘塞警察局逮捕。在拘留和審訊期間，其中的一些人被發現是緬甸公民。在這個事件發生後，中國雲南當局已經正式致函通知緬甸警方，將會有2000名穆斯林將被引渡到緬甸。

居住在雲南的一位緬甸穆斯林告訴美國之音，他們聽到這個消息後感到擔憂。 「在這種情況下，我們有很多障礙和困難需要克服，因為聽到的消息就是這樣，而且似乎已經正式宣布了。」

一位沒有透露姓名的知情人士說，如果這2000名穆斯林有適當的證件，他們便可以很容易地返回緬甸，而無需中國當局的干預。近幾個月來，中國邊境當局將從中國監獄釋放的緬甸囚犯，以及一些無證移民移交給了緬甸當局。

根據這位知情人士提供的訊息，由於工作條件惡劣，過去6個月內有2萬多緬甸人從中國回國。每天大約有150名緬甸公民從中國合法地遷回，其中大多數來自克欽邦和撣邦。

根據歷史記載，中國西南地區雲南省與東南亞緬、泰、寮諸國人民之間的民族和文化交融，數百年來綿綿不斷。

中國民俗學會官網「中國民俗學網」刊登的文章《雲南回族穆斯林跨境東南亞探究》說，雲南回族穆斯林是一個跨越國界散居於東南亞的民族。歷史上由於經商、貿易、避難等原因不斷移居東南亞，多數已加入所在國的國籍，為所在國增加一個新的民族：回族。

文章作者張佐寫道： 「今天仍作為一個民族活躍在東南亞各國。研究回族跨居現象，對於促進我國對外開放和文化交流具有重要的現實意義。」

不過，居住在雲南的緬甸穆斯林居民告訴美國之音，中國方面正在根據其需要試圖控制與緬甸的邊境貿易，給出的理由是對新冠病毒疫情管控的需要。

Photo Credit: 中央社 圖為4月1日，中國雲南省瑞麗市進行大規模疫苗接種。 （中新社提供）

從事邊貿生意的緬甸商人也對美國之音說，自從緬甸發生軍事政變以來，中國對邊境的貿易限制有所增加，這也可能是緬甸政治局勢產生的影響。中國方面宣布的將2000多名穆斯林邊民遣返回緬甸的決定，引發了人們對中國當局涉足緬甸國內政治的擔憂。

另一方面，今年3月份時美國自由亞洲電台曾經報導，雲南省政府對昭通市一百多座清真寺強行改造，以及雲南昭通學院禁止穆斯林女生佩戴頭巾的事件。美國的回族穆斯林學者馬聚接受自由亞洲採訪時表示，雲南穆斯林不斷受到中國政府的打壓和限制，雲南恐怕將變成另一個新疆。 「雲南穆斯林是今天除了維吾爾族之外，在中國整個大地上，最具有抵抗精神和反抗意志的，」馬聚說。

（本文依據了美國之音緬甸語組的採訪報導）

本文經美國之音授權刊登，原文請見：中國計劃將2000名穆斯林遣返緬甸

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範

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