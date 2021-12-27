《後臉書時代》：臉書批評者眾多，但蘋果執行長庫克特別讓祖克柏無法釋懷

文：史蒂芬．李維（Steven Levy）

與蘋果立場分歧

臉書批評者眾多，但有一個人特別讓祖克柏無法釋懷：蘋果的執行長庫克。臉書的問題在大選後更加被討論，庫克開始表達對社群媒體的疑慮，臉書首當其衝。庫克一有機會就提到，蘋果的商業模式是直接的交換：你為產品付錢，然後使用產品。庫克指出，臉書的商業模式提供看似免費的服務，其實不然。你付出的代價，是你的個人資訊，以及必須不斷暴露於廣告中。庫克用微帶著阿拉巴馬的家鄉口音說：「如果你不是顧客，你就是產品。」他暗示蘋果的模式比較有道德。

蘋果在傳奇執行長兼共同創辦人賈伯斯過世多年後，依舊在矽谷享有菁英光環。祖克柏和賈伯斯相當處得來，祖克柏虛心受教，賈伯斯認可祖克柏的聰穎，也欣賞他的膽識。兩人經常一起散步，年長的執行長會分享許多一針見血的洞見。

庫克與祖克柏的關係比較冷淡。庫克不認同祖克柏對隱私權的看法，自己也不使用臉書。基本上，庫克似乎不把祖克柏當成可信任的夥伴，也沒有特別隱藏這個看法。更麻煩的是，媒體與政府的態度突然轉向，民眾也同樣感到不安，發現科技巨頭逐漸掌控了大家的日常生活。內部人士稱這種情緒為「科技抵制」（Techlash）。美西的科技龍頭被抨擊時，臉書是最大的嘲弄與關切目標，祖克柏也被視為是讓科技業光環黯淡的害群之馬。

如同世界強權即使對彼此有敵意，還是會召開高峰會，祖克柏與庫克通常也會特別挪出時間，在年度舉辦的亞倫公司夏季聚會上談話。2017年，祖克柏對於庫克在畢業典禮上的致詞感到不滿。蘋果執行長告訴畢業生們，不要用讚數來衡量自己的價值，祖克柏認為那是在故意針對他。

庫克的演講其實不是在針對祖克柏。當時庫克正在宣傳， 隱私權是蘋果與顧客關係的重要支柱。庫克的確同時嘲諷到Google與臉書，但Google才是蘋果的直接競爭者，祖克柏算是遭受池魚之殃。劍橋分析事件過後，人們問庫克，如果他是祖克柏會怎麼做。庫克回答：「我不會碰到那種事。」祖克柏在不久後的訪問表示，庫克的那句回答「極度圓滑」。

2018年年中，祖克柏到蘋果形狀如太空船、吸引眼球的總部「蘋果園區」（Apple Park）與執行長會面。祖克柏再次抱怨庫克的評論，庫克再次不理他。

祖克柏說，他無從改變庫克的想法，但很失望沒能說服蘋果的領導者，臉書的商業模式其實和蘋果一樣正當。「許多人都了解，許多資訊或媒體事業都是靠廣告支撐，確保內容能觸及最多人，提供最大價值。」祖克柏表示，「其中當然有某種形式的交易，你能免費使用服務，也會有成本，你支付的就是你的注意力。廣告客戶希望把廣告投放給使用各式服務的人。」

2019年1月30日，蘋果與臉書之間的緊張升高到真正的戰爭等級。一切始於蘋果開始調查「Onavo Protect」這個app，那是以色列間諜軟體公司Onavo的應用後來的化身，而臉書在2013年收購了Onavo。「Onavo Protect」按照Onavo公司原本的計畫，提供消費者免費服務，趁機抓取消費者資料再用於商業分析。「Onavo Protect」承諾提供用戶安全的網路連線，還靠臉書的招牌來增加信任度。用戶一旦安裝，就能保護自己的資訊不被任何人拿走，除了臉書。臉書蒐集Protect用戶的所有資料，了解人們用手機的一切行為。

這種做法違反了蘋果的服務條款。蘋果認為「Onavo Protect」是監視工具，卻把自己說成是安全的VPN，這會傷害到用戶。蘋果要求臉書自行撤回app，否則蘋果就會下架。臉書的確在2018年8月撤回app36，但不打算放棄那些資料。事實上，臉書已經有另一個工具可以利用類似的VPN技術監測用戶活動：「Facebook Research」。臉書付費請人使用這個app，也明說臉書會蒐集資料。那種做法其實還是違反了蘋果的條款，但這一次臉書想好要如何迴避規定。

由於「Facebook Research」會付錢給app使用者，儘管金額很小， 臉書就認定使用者的身分是「包商」（「Facebook Research」的使用者包含數千名青少年，法律保護未成年人的隱私，所以臉書仍有觸法嫌疑）。既然是包商，臉書就能把「Facebook Research」歸在蘋果的「企業」計畫。由於企業計畫的app不提供給一般民眾（通常是正式版推出前的原型，或只限員工使用的功能），那種app無需通過一般的蘋果審查。

蘋果抓到臉書重新包裝過的app，判定這是在濫用蘋果的企業計畫，決定全面禁止臉書使用企業計畫，而且他們沒有事先預警。從內部應用程式的角度來看，這就像是切斷一家公司的電力。現在，臉書不只不能用Onavo的app，所有開發中的測試版也停擺。此外，臉書員工平日使用的數個實用服務也完全不能用，例如數間臉書園區咖啡廳的菜單。此外，臉書員 工大量使用接駁車穿梭於幅員廣大的園區，搭車也需要內部app，那個app同樣也不能用了。

蘋果出手斷電的那個瞬間，臉書正在開季度財報會議。祖克柏、桑德伯格、財務長魏納走進會議室主持會議，他們有好消息，過去一年（2018年）是臉書史上表現最佳的一年。魏納宣布：「臉書2018年的全年營收成長37％，達560億美元， 自由現金流超過150億。」祖克柏大談臉書如何努力地達成他的信任挑戰。「我們從根本上改變了我們如何經營這家公司，」祖克柏說，「我們改變了打造服務的方式，更專注於避免傷害，投資數十億美元改善安全，那方面的努力影響了我們的獲利率。我們採取實際行動，減少WhatsApp的互動率，防堵假資訊，減少臉書上的瘋傳影片，每日的減少量超過5000萬小時，以改善健康⋯⋯我覺得我們在2018年，不只是在重要議題上有實質的進展，也更清楚意識到，我們的信念是正確的道路。」