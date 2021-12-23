2021/12/23,
生活

馬來西亞大洪災：商場原諒災民趁「水」打劫，網民籲蘋果公司勿捐款給政府賑災

馬來西亞大洪災：商場原諒災民趁「水」打劫，網民籲蘋果公司勿捐款給政府賑災
馬來西亞連日豪雨導致多區大水災，救援隊伍正幫助民眾撤離災難現場。Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

馬來西亞自上週（17日）連下豪雨，導致多個地區發生嚴重水災，也發生商店遭災民洗劫的事件，其中受災情影響的邁丁商場，選擇寬恕為求生存而取走物資的災民。此外，網民也要求蘋果公司勿將善款經由馬來西亞政府處理。

馬來西亞從17日開始下起連日豪雨，多個地區發生閃電水災，全國超過6萬人受影響，其中最富裕的雪蘭莪州是重災區，近日發生多起便利商店遭人趁「水」打劫的事件。馬來西亞的連鎖超市邁丁商場（Mydin）董事長阿米爾阿里（Ameer Ali Mydin）估計，公司損失約馬幣30萬令吉（約新台幣198萬元），這還不包括被劫走商品，但他相信災民是為求生存而被迫搶物資，因此他選擇原諒他們。

根據《星報》新聞畫面，邁丁的太子園分店現場水位及腰，大量民眾擠在邁丁商場門口，場面一片混亂。阿米爾阿里對媒體表示，手持短刀及巴冷刀的竊賊搶走商場的名表及電器。《光明日報》報導，阿米爾阿里表示商場遭人打劫並非飢餓，而是刻意劫走昂貴商品，因此打劫事件已報警處理。不過隨後阿米爾阿里也發文告表示，他選擇同理且原諒偷竊災民，「災民們因為遲來的援助無法繼續過日子，若他們因此偷竊而非心懷惡意的話，我不視他們的行為為犯罪。」他也對於災民在嚴重疫情之下仍然要經歷淹水災害深感同情。

除了邁丁商場外，也有多家連鎖超市、超商遭到災民破門取走物資。《東方日報》報導，而警方隨後也逮捕了31名涉嫌洗劫邁丁商場的印尼籍、孟加拉籍、緬甸籍和尼泊爾籍的移工。

這次水災是由於百年一見的大雨造成，馬來西亞環境及水利部秘書長再尼．烏讓（Zaini Ujang）表示，洗都區（Sentul）的降雨量最高，達到363毫米，「吉隆坡每年降雨量平均為2400毫米，這意味著昨天的降雨量已經超過一個月平均降雨量。」以往季風季只有東海岸州屬會下大雨，但這次整個馬來西亞半島都受影響，目前當局積極動員警察及救援部隊協助疏散受困人群。

馬來西亞首相依斯邁沙比（Ismail Sabri）發文告表示，政府將撥款馬幣1億令吉（約新台幣6.6億元）維修遭受損壞的房屋及公共設施，其中5000萬令吉（約新台幣3.3億元）將撥給國家賑災基金會，而每戶受影響家庭將有馬幣1000元（約新台幣6603元）補助。馬來西亞多個政府組織推出各項配套措施協助災民紓困，非政府組織也積極到現場支援及向民眾募資生活用品。

蘋果公司首席執行長提姆．庫克（Tim Cook）21日在推特上指出，該公司將協助馬來西亞、菲律賓遭受颱風及洪水的救災工作。不過許多馬菲兩國的網民們紛紛留言要求蘋果公司勿透過國家政府捐贈資源，而是將善款轉移到非政府組織。網民們留言寫道「菲律賓政府並不能好好處理捐贈項目，請轉至副總統辦公室，她會提供更有效的解決方案。」、「請勿捐給政府，政府會偷錢。」等，顯示出兩國人民對政府處理善款抱持懷疑態度。

官方最新數據顯示，馬來西亞全國有7個州屬淪陷，逾1.7萬家戶受影響，已開放386個收救災中心。至今死亡人數已攀升至33人，仍有多名失蹤人士。

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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒

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