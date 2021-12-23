今日新增4例Omicron境外突破感染，免疫低下者將優先接種「基礎加強劑」

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增13例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增13例境外移入個案，為8例男性、5例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國（10例，案16952-16954、案16956-16962）、多明尼加（案16955）、俄羅斯（案16963）、立陶宛（案16964），入境日介於今（2021）年12月7日至12月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計482萬9258例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含481萬0401例排除），其中1萬6853例確診，分別為2200例境外移入，1萬4599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

Omicron新增4例境外移入，數據顯示未完整接種疫苗仍可能引發重症

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞解釋，今日4例Omicron個案皆符合突破性感染定義，接種疫苗廠牌包含輝瑞BNT、AZ、莫德納。

羅一鈞說，普遍發現台灣邊境攔截的Omicron個案病毒量較高、傳染力較強，都是突破性感染，但無重症或須入住加護病房患者，7例無症狀、輕症9例，年齡分布較年輕，多為10至30多歲，僅有2例為50歲以上個案。

羅一鈞補充道，英國報告指出，未完整接種COVID-19疫苗及未曾染疫者，Omicron住院風險降低幅度較小，未打疫苗跟未曾染疫仍要防範住院風險。因此，提醒民眾儘速完成兩劑接種。

參與國內疫苗試驗者，可加打已獲核准的疫苗

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，考量目前國內部分民眾加入COVID-19疫苗臨床試驗計畫，ACIP參酌各國疫苗接種政策，建議該類民眾如後續有疫苗接種需求，可與臨床試驗研究單位討論後，經醫師評估接種其他國內核准之COVID-19疫苗，並建議與最後一劑試驗COVID-19疫苗間隔28天。

指揮中心說明，由於國際疫情持續嚴峻及Omicron新型變異株之威脅增加，為積極防範社區傳播風險，自明（2022）年1月1日起，強化因工作或服務性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」之部分場所（域）人員COVID-19疫苗接種規範，如經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗證明，或個人因素無法施打者，可每週1次自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗。

另參與臨床試驗之民眾工作性質，如屬於「接觸不特定人士或無法保持社交距離」之對象，可與臨床試驗計畫單位討論後續疫苗接種，以及以自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗取代疫苗接種證明等事宜。

12歲以上免疫低下、洗腎患者等，將優先接種「基礎加強劑」

指揮中心記者會安排馬偕兒童醫院邱南昌醫師說明，國內準備開打「基礎加強劑」。

邱南昌表示，基礎加強劑跟俗稱的第三劑「追加劑」不同，基礎加強劑是針對免疫不全或免疫力低下的12歲以上民眾施打，因為這些族群的免疫力較容易下降，面對疫情「最危險的一群人」，需要打加強劑。

基礎加強劑施打需要經醫師評估，在病情穩定的情況下施打，接種時間則建議與第二劑疫苗間隔28天以上。劑量採取「全劑量」，建議優先選擇莫德納、輝瑞BNT、高端，若曾發生過嚴重不良反應，基礎加強劑可在醫師評估改打AZ。

邱南昌補充，雖然莫德納在追加劑的數據上，打半劑量就可以有很好的免疫反應，但此次的基礎加強劑是針對免疫力低下的族群，因此仍以全劑量的莫德納進行施打，以獲得最佳的保護力。

至於一般民眾，免疫反應比較強，因此在施打第三劑追加劑時，莫德納依然會施打半劑量為主，也還是在第二劑接種完後的五個月再追加。

疫苗預約平台暫時休息，第三劑大規模施打再重啟

指揮中心表示，未來疫苗施打第19輪暫無規畫，預約接種平台將暫停使用，回歸到醫療院所、外展施打站或造冊施打。

指揮官陳時中表示，會讓COVID-19疫苗比照流感疫苗接種，將各地診所及疫苗施打地圖擴大，方便民眾尋找施打點接種，目前平台暫時不使用，已知可施打第三劑疫苗的民眾較少，若遇到高峰期需要調配，再將平台啟動。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航