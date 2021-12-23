《偶然與想像》：撞破大門之殘酷，再一次創造的魔法

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

歷史是無數偶然的點，組合成為必然之線，當尚未塵埃落定時，我們面臨的每個當下，衍生諸多想像。What if，假如作另一決定，我們的人生會變得怎樣？美好或殘酷，全在「可能」和「既定」的落差。

《偶然與想像》，相對新作《Drive my car》，可謂毫無破綻的電影。濱口龍介擅長捕捉日常生活的魔幻時刻，通過兩人的對話，在不同時空，達到心心相契的奇點。電影讓我們經由鏡頭，看見那些備受掩蔽，散落四方的亮光。

圖片來源：電影《偶然與想像》劇照

撞破：魔法消失之前一秒

劃破黑幕，流星何以魔幻？相對地上命定恆常的庸碌，匆促易逝。這是我們普遍的生命經驗，文藝之母題。像《老人與海》的主角，出海和巨魚爭鬥，滿身傷痕，獵殺巨魚，回程卻被群鯊爭食。再光榮、高貴、特殊的時刻，逃不過現實，外界一旦介入，我們隨即從高處跌回平庸。

〈魔法（也比不上的虛幻）〉的動人，在於呈現魔法消失之前一秒。兩女在車箱對談，分享偶遇愛情的魔幻時刻，女主角發現閨蜜所談，實是與其前男友約會，觸發她深夜闖入他的公司，面對自己兩年前的情感。

誰在夜闌人靜時，沒有試過思潮起伏，在FB與IG之間，希望和昔日愛侶對話？相愛總有吸引的亮光，分手必然留下錯過、遺憾。電影付諸實行，封閉的房間，餘下兩人像濃縮了時間，爭執、解釋、同情、和好⋯⋯好像只要手再伸更長，就能捉緊那美好幻想，彌補遺憾。

魔法不可信、神秘多變，因而令閨蜜害怕又期待下次的約會。而比魔法更飄渺的，彼此對話筋疲力盡之際，看見雙方有多辛酸，願意放下，理解和相愛的一刻。一秒，他從背後擁抱她，偏偏職員重返開門撞破，就像真空壓縮的空間，忽然利刃刺穿洞孔，煙消雲散。

魔法消失之前一秒，因私密而珍貴，而脆弱，不宜公諸於世。

圖片來源：電影《偶然與想像》劇照

大門：若你喜歡怪人

「不要著燈，能否先跟我摸黑，吻一吻」，我們都需要面具，才能在遍佈規則、禁忌的社會生存，只好將自我重門深鎖，不見天日，希冀誰來喜歡怪人。〈敞開的大門〉，已婚的女大學生被炮友要求勾引教授，她走進教授的房間，上演一場打回原形的劇目。

大門開閉，公開和私密的界線。教授由始至終，堅持大門時刻敞開，不讓任何超越師生的言行出現。現今大學常見的現象，保障雙方，以免隨時出現「me too」事件。

因此，女學生即使再三暗示，情挑教授，刻意誦讀小說涉及情慾的句子，悄悄起身關上大門。他仍然不為所動，打開大門，讓那存在於門外的腳步聲，像之前一樣，繼續響起。外界一直存在，目光隨時投向室內，不必敲門就能踏入房間。

門不止只有客觀的具體存在，還有另外一道，是通向我們內在秘密的心門。當女學生受教授鼓勵，開始吐露心聲，拿出正在錄音的手機，告訴教授自己嘗試勾引、陷害他時，鏡頭再也看不見大門，聲音也消失了。她放棄那刻，打開了彼此的心門，那道外在敞開的大門彷彿消失了。

我們都是怪人，那不受大門之外世界容納的醜陋變異，都想找一個願意正視、接受和分享的人。無視大門敝開的危險，教授坦承道出，自己因其誦讀而慾火焚身，希望她能傳音檔給他。女學生要求他，必須聽著錄音至少自慰一次。

這魔幻時刻，如果故事停在此處，結局多麼美妙？可是濱口龍介走得更遠，設下一個更大的撞破，讓全世界看見他們的情慾。大門永遠敝開，社會常規從不因怪人而更變，施展法術的女巫終遭獵殺，魔幻破碎，只餘殘酷現實。

美好易逝，我們的心中徒留遺憾，像黑洞似吞噬一切，彷彿永遠無法填補。

圖片來源：電影《偶然與想像》劇照

嘗試：一次，再一次

人生的再一次，濱口龍介的〈再一次〉，只要我們願意嘗試想像，偶然，會有意想不到的結果。

遠至他方，只為再見年少愛侶的一面，那是多想挽回、改變的渴望？機會渺茫，兩位中年女子的相遇，全因錯認。錯認，源自內心的空洞，就像溺水之人伸手亂抓，都會面目模糊的人流，記憶年輕誤差的必然，左右的扶手電梯成為了手中浮木。

直至到了家中，她們才真的發現，原來都認錯了，都錯認為自己少年時的那誰。在沒有他人的房屋，她化身為愛侶的替身，訴說心聲，關於我們內在的黑洞。「說不定我們的心是靠那個破洞相連起來」，誰沒有遺憾，誰不曾錯過？這時，她不僅是演出，心生共鳴，那幕陽光柔和地通過玻璃灑在雙影，直視彼此，多麼魔幻。

兒子推開大門，打破一切，跌落現實。她們離開房屋，世界似是又只餘下兩人，必須是兩人的對話才能開啟心房。偶然相遇，借助想像，扮演了彌補對方生命缺口的角色，正面肯定彼此的一生。

想起來了，想不起來了，都不再關鍵，關鍵是當下兩人的嘗試。我們過去諸般遺憾，或許未能穿越時空扭轉，但未來的一言一行，擁有重新賦予意義之可能。

平庸漫長，現實殘酷，即使被世界撞破大門，我們仍能繼續嘗試，可以是舉起螢幕拍照，是主動自信親吻，一次，再一次，創造那些魔幻的一秒。這是屬於濱口龍介的溫柔。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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