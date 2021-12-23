西安本土疫情爆發、全市緊急封城，中國記憶體重鎮停工重挫出貨

中國疫情又復燃，12月22日陝西省西安市本土確診數不斷攀升，全市進行封閉式管理，停課學校達3574所，台灣精密機械加工大廠——時碩工業（簡稱時碩）率先發布通知，遵從當地政府指示「停工」；而國際知名企業三星（Samsung）、美光（Micron），台企半導體封測廠力成仍評估後續情況，業內人士強調西安市為中國記憶體重鎮，恐對產品出貨造成打擊。

中國西安市疫情爆發，全市封城，3574所學校停課

12月22日陝西省西安市單日新增本土確診病例達到63例，自當月9日以來累計報告本土病例為206例。根據《北京晚報》報導指出，為防範疫情進一步擴大，今（23）日，該市全區（村）、單位實施封閉式管理，每戶家庭每2日由1人外去採購。

報導稱，其他家庭成員除了是疫情防控、城市運轉以及生活密切相關行業，得外出，其餘皆需持單位、社區開具的證明，才可以放行。

陝西省發出公告，直至昨日西安全市停課學校達3574所（包含幼兒園），停課人數破209.8萬人；陝西全省已經匡列密切接觸者9311人、次密切接觸者21787人，陸續安排集中隔離。

全省累計封閉重點場所為924處，環境採樣14511份，西安市已經劃定高風險區1個，中風險區40個，4個管控區域，90個封控區，並且隨著疫情發展調控。

時碩今日發出重大訊息指出，因應西安政府的封閉措施，當地子公司將遵循指示「停產」；而時碩強調，當地業務保證外倉出貨正常進行，將在安全無虞情況下，等待復工。

時碩主要生產的精密零組件，多應用於汽車安全系統、燃油傳動、半導體設備以及航太產業等，而其財報顯示，客戶多為歐美廠商，包含：Litens、Takata、Autoliv、KSS和Emerson等。

中國中西部記憶體重鎮恐受挫折

《關鍵評論網》詢問台灣電子業力成集團業內人士表示，近年來西安市電子產業崛起迅速，以記憶體半導體、機械設備以及汽車工業為主，外界比較關切的是三星於當地設立的NAND Flash產線。

業內人士進一步解釋，過去中國有「十三五規劃」，大力推動四大區域的產業聚落成形，分別為長三角、珠三角、京津環渤海、中西部等。其中中西部地區就包含了武漢、西安、成都和重慶。

他強調，中國日前大力推動記憶體產業，使許多廠商都在此落地，像是著名中國武漢新芯、紫光集團等，都以各種方式進行資源整合。如今西安遇上疫情，恐會造成記憶體出貨受挫。

至於力成和美光設立DRAM封裝廠是否影響，業內人士對此表示，公司已統一對外聲明，西安廠員工宿舍採點對點接送，生產不受影響。他也指出，本次並非中國首次遇到疫情爆發，當地政府應有相當經驗，做出妥適的政策。

中國金屬3D打印設備及產品的研發大廠鉑力特，告訴中國媒體《財聯社》，目前疫情對公司影響不大，公司二線職工居家辦公，預計員工出差會受影響，但產線不會停工，正常生產。

中國電動車大廠比亞迪（BYD）則對外聲明，此次疫情對其西安園區的生產有些影響，公司正在積極協調應對，當地廠區情況後續端看當地政府處置。

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核稿編輯：翁世航