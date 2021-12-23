鼎新電腦攜手數智夥伴大聯盟，共創產業數位轉型新價值

歲末冬至，台中軟體園區熱鬧非凡，鼎新電腦攜手近五十家5G AIoT 與職人敏捷應用ＩＳＶ等知名企業，舉辦「數智夥伴大聯盟」成立大會，從5G AIoT體驗基地剪綵啟用揭開序幕。5G AIoT體驗基地，是偕同數智夥伴大聯盟的共創，以IT+OT+CT的深度融合，拓展行業智能應用場景，賦能企業邁向數位化轉型！

以效益為導向創造客戶數位價值

精彩的剪綵儀式以聚沙成塔，聚眾之志的精神為5G AIoT體驗基地開幕帶來了絢麗的色彩！緊接著登場的是數智夥伴大聯盟大會，鼎新電腦製造事業群(台灣)潘泰龢副總裁，於開場專題演講中直指，「近來環境改變對企業衝擊巨大，數位化轉型對許多企業來說，不是要不要、能不能的問題，關鍵是做什麼？怎麼做？」

Photo Credit : 鼎新電腦

為協助客戶找到數位轉型路徑，潘泰龢強調，以往的供應商都以各自擅長或單一解方提供給客戶，如提升運營優化中降本準交、提質增效的數位化議題。這些議題隨各式技術的發展多元化，若缺乏全盤規劃與分段實施的一體化整合，往往造成客戶很多困擾。

在數位化或數位優化之後的數位轉型，則需要更深層連接供應商的透明協同與通路的服務創新，面對更多未知的解決方案，就真正需要從「出題、命題、解題、驗證」著手，這時就需要能夠同時跨越IT、OT、CT等不同領域的專業團隊，共同融合。

潘泰龢舉例，這可比擬為石油或金礦的開採，我們從行業管理議題的核心競爭力提升著眼，從行業需求探詢為始；了解客戶自身經營痛點，透過體驗課程workshop工作坊的客戶出題，探勘原始數據，以生態夥伴共同命題，歸納解析造成企業痛點的要因及影響，並於實景場域解題，找尋邁向數位轉型提升價值的驗證模式。

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回歸客戶視角 聚眾之智創造新價值

智慧機械示範場域楷模，豪力輝工業總經理黃士瀅以客戶角度分享，在規劃智慧化新廠建置時，以往可能依建廠階段去尋覓IT、OT等方案或廠商，然後再花費許多心力去交叉配置，穩定配套等，「這是一個大工程！」黃士瀅笑著說。

於此，豪力輝工業與鼎新共同聚焦，將需求集結，先出題，蒐集經營所面臨的痛點；再命題：歸納解析造成痛點的要因及影響，再解題，更可看到涵蓋軟硬體IT+OT+5G的應用，當製造現場透過「智能調產」調校到一定可信度後，5G即時影像監控、無人搬運、現場可視化等新應用都可以與MES、APS、ERP系統連動以及邁向智能化的階段。

黃士瀅說，「因為有生態聯盟夥伴共同規劃、執行、驗證的解決方案，讓我們減少摸索選擇的時間。」這就是數智夥伴大聯盟帶來的價值。

此次夥伴代表，全球第一大AMR領導商極智嘉國際資深業務經理郭王照中，以「生態聯手加乘數位價值」為題，點出加入數智夥伴大聯盟後，與鼎新團隊協作過程中，可以從行業議題與管理諮詢的方式上，為自己的方案加值，對夥伴本身核心能力更是一大加乘。

郭王照中說，製造業轉型過程注重彈性與速度，而對於工業搬運，極智嘉打造出的線邊倉及產線配送場景方案，並於體驗基地中實景演示，讓客戶可於實景中體驗驗證，一睹 SLAM 導航、貨架搬運、與人機協作等從倉庫走向產線、品管等多元應用。

眼見為憑，實景體驗效益凸顯

5G AIoT體驗基地的一大亮點，是以機加工為例展開IT+OT的融合應用智慧製造場景。以往IT+OT若沒有深度融合應用，假設有了OT機台數據，卻無整合IT數據，仍無法徹底掌控機台發揮數據價值。

以刀具管理為例，從刀具管理特別能看出智能管理的優勢與智慧機械的重點運用，如客戶對於刀具缺乏量化監控與對比，若希望減少生產過程斷、崩刀意外風險，可運用高效率的生產管理，串聯IT、OT、CT，精確掌握刀具狀態，減少庫存成本及上線切削崩斷刀風險；透過數位化、電子化資料傳輸刀具使用時間、次數及切削力，並演算10種以上物理特性，計算刀具使用狀態，數據可應用、保存、參考、追溯。

跨越數位鴻溝，邁向未來企業

當前，數位轉型進入攻堅階段，將有更多的顧客需求場景出現，數位轉型的路途中，有許多待探索與未確定的業務場景，將隨著圍繞顧客的新興科技出現並與之聯動，更多樣化的呈現出來，結合數據與行業經驗所激盪出的商模創新，也將重新湧現更多為顧客增值的價值方案。

因應數位轉型，人才也將是驅動企業未來經營效率與核心競爭優勢重要一環，如何以團隊協作創造企業、員工與客戶新價值？就享知平台除了提供夥伴與用戶知識創造、分享外，亦結合國內各領域翹楚專業的軟體數位工具服務商，提升個人在職場的效率、效能、效益的敏捷應用，在提升個人在職場的競爭力及價值之際，同時為企業賦能，提升組織能力，由內而外，由下而上的為企業數位轉型帶來巨大能量。

也因此，沒有任何一家服務廠商可以獨大，即便有絕佳的技術實力也無法滿足客戶多樣化的需求。此次「數智夥伴大聯盟成立」，以連結未來的新競爭優勢，從5G AIoT體驗基地的IT+OT+CT的深度合作，以有機生態系統與平台實現企業數據賦能，聚合夥伴們的服務與產品，為客戶創造更多的行業價值，真正實踐數位化轉型。