《為光音作證——潘源良香港誌記》：浪子詞人潘源良，由TVB說起

（《為光音作證——潘源良香港誌記》是由曾任《壹週刊》副總編輯的資深傳媒人余家強，訪問曾涉足多種媒介的創作人、人稱浪子詞人潘源良，寫成十八篇文章；每篇再附一篇「潘記」，是潘源良親筆補充的延伸看法與記憶。本文為書中章節試讀，一饗讀者）

訪問、整理：余家強

電視三遷

電台做義工，職場生涯，由電視台開始。

潘源良讀新聞系，經大學安排到TVB新聞部實習，表現不俗，期滿獲聘繼續兼職，賺點外快。他說：「香港奇蹟，是百幾年之間、在此進行了史無前例的實驗：人口密集，市場活躍，不單是經濟中心，也是傳媒中心——或者說，若資訊不發達，經濟未必走得遠。外國報紙甚少像香港報紙有厚厚國際版，它們通常只關心所在城鎮的休戚。電視更不必說了，業界高速發展，不惜功本，例如人造衛星直播，美國駐伊朗使館被扣留人質（1979），TVB照派記者去採訪，其實幾誇張。體育消息方面，香港也曾經是全世界播奧運最優勝的地方，功課做足，主要的項目又全部任睇。」

比照現居地台灣，足球連西班牙甲組賽事都無渠道收看，國際視野較狹可見一斑。不過，香港近年也收窄，減少高成本遠赴外地，世界盃免費收看成絕響，東京奧運靠港府付帳才惠澤大眾⋯⋯是後話。

當年，潘源良便負責國際新聞，接收外電、寫稿執稿、旁白採訪都試過。「主力翻譯，學習觀察世界，學習怎present也等如學習怎講故事，對將來從事創作很有幫助。工作挑戰性大，卻不算太勾心鬥角，黨派總會有，在無綫新聞部主要是中大和浸會兩大系統，當年卻算是和睦共處。」

1981年，潘源良畢業，正值TVB啟播《香港早晨》。在此之前，每天第一個新聞報導節目是中午一點的《午間新聞》，預備工作由清晨做起；有了《香港早晨》一下子大步提前，可想而知對新聞數量、編採的需求增加許多。用人之際，潘源良本來順利過渡正職，理應大好前途，他卻選擇辭工。「兼職前後做了兩年，再踩下去就會很深，未必能轉到我志趣的戲劇上了。受新浪潮電影影響，我想拍片。」

改投戲劇，他沒因利乘便向TVB申請內部調遷，而是跳槽麗的（亞洲電視前身）。「麗的出名『爛仔』些，所以吸引我。麥當雄和蕭若元拍的《霧夜飛屍》等劇集，很破格。」

在此補充：筆者曾訪問蕭若元（見拙著《大台起伏史》），談及《十大奇案之霧夜飛屍》（1975）拍火車撞人。怎拍？攝製隊爬進鐵絲網，深夜潛伏路軌邊，擺好攝錄機，待柴油火車駛近的一瞬間拋出人形公仔，便拍到逼真效果。火車司機當然不知情，急煞停，事後電視台惹官非。又如《女媧行動》（1981），結局男主角要向港督報告驚天大陰謀，生死難料。怎拍？不可能申請到。蕭若元叫演員扮向港督府守門的警察問路，攝錄機隔遠偷拍，效果便像男主角求見港督一樣，而全劇戛然而止，正好留下懸念。蕭自嘲：「我們真是狂徒。」

潘源良憶述：「有助洗脫我學院派習氣，我需要更地道的實戰經驗。通過介紹入去，就像插進一大班人的BBQ派對，傾便繼續傾。開完第一次會，我知道今後有開工無收工了，我住旺角尚好，住新界的同事幾難有空返家。」潘源良任職PA（助理編導），基本上一腳踢打雜，處理一切聯絡、安排事項，最高難度是編call time時間表，當年無電腦幫助編排、靠自己左度右度， 每天拍甚麼、甚麼必須連戲、甚麼可縮短、怎幫公司省錢、莫讓大牌演員久候⋯⋯往往順得哥情失嫂意，成為磨心。

有點出乎意料，潘源良從PA而非見習編劇入手？浪子詞客形象深入民心，以為他屬於孤獨創作型，不適合助理編導要協調各方的工作？「我就是克服性格弱點，先充實自己。PA薪酬微薄、工時長、受氣袋，思前想後會崩潰的，但這種非人生活的確能在最短期學最多東西，而且市道好時，升職速度算快。只不過聽過太多失敗例子，嚇走有志青年。據聞，現時增設行政助理，分擔文書工作，卻又要雙方溝通得好，否則更容易出錯。」

練成此本事，多年後在溫哥華執導《聖荷西謀殺案》，所聘的鬼仔PA臨時推卸責任，潘源良索性自己通宵編call time拍攝時間表。一技傍身，一生受用。

潘源良加入麗的時，麥當雄和蕭若元剛已離開，他跟隨編導李元科，直屬監製徐小明。「阿科好好，雖然只大我幾年，科班出身，功夫紮實，視助理如手足，言無不盡。我做助導，於劇本創作是零，但現場跟他學『執生』。認識了如何在製作中貫通創作，知道局限，好過純靠想像、脫離現實。」大半年內參與了《大俠霍元甲》、《陳真》及《馬永貞》三劇，他形容是超額完成。三套均以近代為背景（霍元甲〔1868-1910〕本清朝人唯扮演者黃元申不肯剃頭改成民國），麗的開創近代技擊長篇劇種，硬橋硬馬真功夫，是TVB所沒有的。內容極端英雄主義，主角們往往戰死犧牲收場，與那邊廂鄭少秋官仔骨骨大相逕庭，也與日後潘源良電影的言情路線大相逕庭。「戲劇原理一貫，起承轉合，都描寫人性衝突面。」

大半年，試用期一早過，但經歷澳洲幫入主，麗的行政混亂，到鍾景輝收拾殘局，方召見潘源良處理坐正。潘卻透露剛接獲香港電台電視部工作機會，King Sir倒老實，叫他快快跳槽。