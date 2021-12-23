總預算案逕付二讀爭議有解：朝野協商有共識將退回委員會審查，1月28日前完成三讀

立法院院會於本周二（21日）表決通過111年度中央政府總預算案逕付二讀，引發在野黨群起抗議痛批民進黨沒收立委的審查權利；立法院長游錫堃今（23）日下午召開朝野協商會議，結果各黨團同意，回復到各委員會審查階段，下週有3個委員會讓給國民黨召委排案，最遲於1月28日前完成三讀。

游錫堃協商一開始就表示，目前已經12月下旬，合議制要靠大家努力，各黨團有不同立場，盡力就是最大能力完成總預算案，以利行政院1月1日對政務推行更加順利。期待朝野各退一步，兼顧「把關」及「法治」，「依法如期」完成預算審查。

在野黨：以前預算也都審到隔年

協商過程中在野黨紛紛表示表示，總預算案審查不能開逕付二讀惡例，但目前因為已經通過，民進黨團應提出復議案，要求將總預算案回歸委員會審查。

民進黨團總召柯建銘回應，並非民進黨「公投贏了」就逕付二讀，是因為民進黨全面執政，有義務捍衛預算法案順利通過，11月23日費鴻泰拒絕朝野協商、11月29日拒審總預算，公投後又有幾個委員會召委是國民黨輪值，預算會來不及審查。不是以戰逼和，但也不能坐以待斃，如何解決，鑰匙在民進黨團手上，也在大家手上，提復議沒問題，但須捍衛總預算通過。

針對蘇貞昌對外稱軍公教恐拿不到加薪4％，國民黨團總召費鴻泰在協商前就表示，這種說法不實，以107年度有關軍公教加薪3%預算為例，當時立法院也是在1月30日才審完總預算。無論是公務員加薪、社福預算、食安預算、汰舊汽車補助、不孕症、反毒治安經費、軍購等，「均不會受到預算審查進度的影響。」

費鴻泰更直言，近20年來就有17年都是在1月份才審完預算，過去民進黨立委林忠正、施明德、柯建銘、蘇貞昌等人1995年曾連署提案，針對預算未審完提出補救辦法，「現在這在裝傻嗎？」

時代力量立委邱顯智則表示，目前已經有26個部會審竣，還有16個部會尚未審竣，只要加班、開夜車就可望在年底前完成審查，主張將預算案退回委員會重新審查，以符合「委員會中心主義」的原則。大家都代表選區的民意，總預算都是人民血汗錢，大家努力工作繳稅，民意代表應該要認真實質進行審查。

民眾黨立委邱臣遠則說，盤點過去10年來相關總預算審議超過預算會期、法定時間的陋習一直無法改變，游錫堃院長上任前曾表示盼要開放國會，民進黨也信誓旦旦要有正常的國會。但現在看到藍綠兩黨惡鬥，造成人民對國會不信任，預算、財政紀律敗壞，這都是不被樂見的。且年底前協商若在會期內無法完成，也可召開臨時會或朝野協商透過延會來加速審議，立委不怕加班、熬夜，要把人民荷包看緊。

民進黨退一步，國民黨保證下週全送出委員會

經過下午2個多小時的協商，最後民進黨表示，明天可以提出復議案，讓總預算回到委員會進行審查，並把下週的委員會排案權給國民黨召委安排；不過國民黨不能再拒審預算，必須盡快審查，讓總預算案可以通過。與會的國民黨團總召費鴻泰保證誠信，強調如果總預算案回歸委員會審查，會在委員會完成審查，「下個禮拜，在8個委員會的預算案全部送出」。

根據最後各黨團都簽字同意的協商結論，各黨團同意針對111年度中央政府總預算案（公務預算部分）院會由各委員會抽出逕付二讀決定，民進黨團於明日（24日）提出復議，回復至原各委員會審查階段，由各委員會賡續審查，於下周四（30日）以前完成審查，此外包括外交及國防、司法及法制、經濟委員會由民進黨召委禮讓國民黨召委輪值排案。各黨團同意111年度中央政府總預算案，最遲於1月28日以前完成三讀程序，並不提出復議。

參與協商的民眾黨立委張其祿表示，他樂見民進黨團明天提復議案，也看到國民黨團願意在月底前讓所有預算出委員會，希望回歸理性、務實、審慎的立委職權行使，大家必須拋開黨派之見，好好為國人把關每一分錢。

根據行政院先前送達立法院的書面報告指出，111年度中央政府總預算案歲入編列2兆2391億元，較110年度增加9%。報告說，111年度中央政府總預算歲出編列2兆2621億元，較110年度增加5.9%，總預算歲入歲出差短230億元，連同債務還本960億元，共須融資調度數1190億元，以舉借債務690億元及移用以前年度歲計賸餘500億元支應。

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核稿編輯：翁世航