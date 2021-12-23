環保署鎖定全台287家企業排碳大戶徵收「碳稅」，鋼鐵業支持、水泥業呼籲配套措施

歐美國家對相關「碳稅」（Carbon Tax）制定領先，台灣為了跟上國際趨勢，環保署加速「溫室氣體減量及管理法」修法於12月23日表示，目前先針對287家排碳大戶徵收，未來分階段擴展到其他業者，並且尋求跨部會合作，目前已接觸電力、鋼鐵、造紙、煉油、石化、水泥和電子產業，待後續政策出台，而業者多持正面態度，且呼籲政府要有相關配套。

碳費有進展，鎖定全台287家企業

在經濟理論上，碳稅是一個污染稅，與過去以法令、規範來明確禁止、限制污染者不同。碳稅是藉由「市場機制」找出減少污染的最有效方法，而這種稅法除了能鼓勵節能外，還能使得再生能源更具市場競爭力。

碳稅的概念草創於歐洲，並在近年極力推動下，已成為各大企業的共識。歐洲執行委員會於今（2021）年7月14日，正式公布碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM），將對五大能源密集產業課徵碳稅。

五大能源密集產業，包含水泥、肥料、鋼鐵、鋁以及進口電力。CBAM規範碳密集產業若進口到歐盟，必須要有憑證，預計2023年1月1日生效，並且設下3年過渡階段，2026年起開始正式實施。

台灣以貿易出口為命脈，且為了跟上國際潮流，必須開始制定相關法規。環保署加速「溫室氣體減量及管理法」修法，今（23）日舉辦民間研商會議表示，目前鎖定每年碳排超過2.5萬噸的「排碳大戶」。

環保署指出，全台共有287家企業，排放量占全國近8成，產業包含電力、鋼鐵、石化以及水泥等，未來優先徵收，且分階段擴展到其他業者，再進一步與各界討論碳交易機制。

但徵收對象或費率未在母法訂定，遭到環保團體、專家學者砲轟。綠色和平組織告訴《聯合報》，碳稅費率「不是靠喊價決定」，要有模型研究為基礎，若定價無法造成減碳誘因，淨零碳排承諾將跳票。

碳費將跨部會合作，後續徵詢民間意見

《聯合報》引述中研院經濟研究所研究員蕭代基表示，除了環保署徵收碳稅外，財政部也應修法，徵收碳稅、能源稅及碳邊境稅等；且碳稅總額也要每年遞增，例如：每公噸收取300元，每年成長1成，達到國際水準。

《關鍵評論網》詢問環保署內部人員表示，針對溫室氣體減量及管理法修法工作仍持續進行，推動徵收碳費機制，如費率、減免、補助甚至獎勵等，都在徵詢各界意見，提供產業競爭力。

內部人員指出，去（2020）年已經針對電力、鋼鐵、造紙、煉油、石化、水泥和電子產業，召開了多場會議，且邀請民間團體座談。他說，後續費率及減免與獎勵作法也會徵詢經濟部意見。

關於母法訂費率問題，他對此解釋，費率關於環保、產業等綜合性問題，必須要積極尋求社會共識，才能夠加速減碳的工作。而亞洲鄰近國家，日本、新加坡、韓國以及中國近年來已實施碳定價，台灣要必須加速應對，確保產業優勢。

287家企業遭納入碳費名單，各家業者告訴《經濟日報》。其中中鋼表示，全球追求碳中和已經是趨勢，鋼鐵公會多次宣導，業界普遍有心理準備，國內徵碳費可以加速接軌國際；台泥、亞泥也表態支持，但應有配套措施。

水泥業界強調，政府先訂定時程、目標及做法，才去談碳費機制，民間企業才能配合政府要求去落實；半導體龍頭台積電則鼓勵供應鏈一起做，且呼籲政府要加緊腳步，讓台灣早日有本土碳權交易平台，跟上國際趨勢。

《華爾街日報》報導指出，美國拜登（Joe Biden）政府於今年10月宣布相關的碳關稅政策，針對高碳排的鋼鐵進口；而英國、日本和加拿大也開始相關的政策擬定。報導引述世界貿易組織（The World Trade Organization，WTO），這些碳稅補貼、政策，將會造成貿易的不當歧視。報導稱，加劇了一種風險，可能造成部分國家落於巨大的風險之中。

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核稿編輯：翁世航