《不能只有我知道的趣味歐洲史》：德古拉伯爵真有其人！「吸血鬼」的歷史原型是何方神聖？

文：seayu（「即食歷史」版主）

【德古拉伯爵真有其人：吸血鬼的歷史原型】

真實的德古拉伯爵

「吸血鬼」文化何時何地都是很受歡迎的題材。雖然吸血鬼只是一種虛構出來的東西，但事實上這種不死生物是有歷史原型的。原來，吸血鬼的始祖是瓦拉幾亞大公弗拉德三世（Vlad III），他有另一個更耳熟能詳的名字——德古拉伯爵（Count Dracula）。

「德古拉」這名字來自弗拉德的父親弗拉德二世（Vlad II）的稱號，源於羅馬尼亞語中的「龍」（Dracul），所以他也會被稱作「龍公」。弗拉德出生於一四三一年寒冬，當時父親還沒繼承瓦拉幾亞王位。母親可能是摩達維亞公主娜吉娜（Cneajina），但也可能是弗拉德二世其他王妃。不管如何，就在這年，史上最令人不寒而慄的暴君誕生了。

弗拉德身處在一個動盪的時代。瓦拉幾亞位於現代羅馬尼亞境內，毗鄰是如日中天的穆斯林國家鄂圖曼帝國和基督教國家匈牙利王國。弗拉德從小被教導家族榮耀高於一切，要不惜代價保家衛國，消滅一切在他路上的反對者和礙事者。而他後來也用行動實踐了這種教誨，血染土其耳人占領的巴爾幹地區。

弗拉德五歲的時候，父親繼承瓦拉幾亞王位，即弗拉德二世，是匈牙利王國主導的龍騎士團（Order of the Dragon）其中一員，發誓保護基督教，視身為穆斯林的土耳其人為最大敵人。後來，弗拉德二世因為幫助匈牙利人打敗土耳其人，被鄂圖曼帝國的保加利亞總督設計廢除了他的王位。為了重登王位，弗拉德二世只好把兩個兒子弗拉德和拉杜（Radu）當作人質，送到鄂圖曼的宮廷裡，表示瓦拉幾亞對鄂圖曼帝國的忠誠。

夾在匈牙利王國和鄂圖曼帝國中間，瓦拉幾亞根本無法置身事外。龍騎士團很快便再要求弗拉德二世協助進攻土耳其人。消息傳到鄂圖曼宮廷後，弗拉德和拉杜的歸國之日更是遙遙無期了。然而，土耳其人並沒有折磨這兩兄弟。相反，他們過著舒適生活、接受優質的教育和專門軍事訓練。拉杜在作為人質的日子裡，漸漸被土耳其文化同化，更成為了鄂圖曼蘇丹的寵兒，後來改宗伊斯蘭教，成為了穆斯林。

至於弗拉德則完全相反，他把土耳其人對他所做的一切視為屈辱，更因為弟弟的轉變而非常痛恨土耳其人。因為他的叛逆，使他經常受到嚴厲處罰。每多留在鄂圖曼帝國一天，他內心的憤怒和仇恨便愈大。

一四四七年，弗拉德父親被叛變的波雅爾貴族（Boyars）殺害，兄長米爾恰（Mircea）被活埋而死。自小便擁有捍衛家族榮耀決心的弗拉德，心裡起了血誓，當將來復仇機會來臨之時，他定會百倍奉還。

登上瓦拉幾亞王位

一四四八年，弗拉德被釋放回到瓦拉幾亞繼承王位，成為弗拉德三世，那時他才十七歲。然而，才登基兩個月，匈牙利攝政「白騎士」匈雅提．亞諾什（Hunyadi János）便帶兵入侵瓦拉幾亞。經驗尚淺的弗拉德三世當然不敵老謀深算的匈雅提，被迫逃到摩達維亞，投靠叔叔波格丹二世（Bogdan II）及其子斯特凡（Stephen）。

但似乎上天都希望幫助弗拉德三世。匈雅提擊敗弗拉德後，扶植一位名叫弗拉迪斯拉夫（Vladislav）的波雅爾貴族登上瓦拉幾亞王位。不過讓一生英明的匈雅提始料不及的是，這個他所扶植的人，竟然親近土耳其人。雖然匈雅提並不喜歡弗拉德，但在無計可施之下，只好與同樣痛恨土耳其人的弗拉德建立同盟，助他重返瓦拉幾亞王位。

一四五三年，土耳其人攻陷拜占庭帝國首都君士坦丁堡，歐洲最重要的基督教屏障至此宣告消失，土耳其人進攻歐洲的道路從此暢通無阻。對於弗拉德來說，這是非常壞的消息，因此必須盡快奪回瓦拉幾亞王位。三年後，匈雅提與弗拉德兵分兩路，前者帶兵入侵鄂圖曼帝國控制下的塞爾維亞，後者則趁機帶兵入侵瓦拉幾亞。然而，這兩個人的命運截然不同。匈雅提在貝爾格萊德圍城戰中感染瘟疫病死，弗拉德卻成功殺死弗拉迪斯拉夫，重奪瓦拉幾亞王位。

恐怖的復仇和統治

復仇大計終於要開始了，他將用血寫下自己的歷史與傳奇。不過，弗拉德並非一個會被仇恨蒙蔽而不思考的人。首先，他派軍隊前往摩達維亞為表弟斯特凡作戰，確保摩達維亞成為瓦拉幾亞最緊密的盟友。瓦拉幾亞與摩達維亞掌握了巴爾幹地區的重要戰略位置，成了土耳其人西進的最大阻礙。

下一步，弗拉德要為父親和兄長報復。他沒有忘記那些曾經謀害他一家的波雅爾貴族。狡猾的弗拉德沒有顯露任何不滿情緒，藉此爭取他們的信任。不久後，弗拉德主動邀請他們慶祝復活節，並要他們帶著家眷一同前來。當這些貴族抵達後，弗拉德便叫隨從把他們全都抓了起來。年老的被插在尖棍上處死；年輕力壯的成了奴隸，被強迫在極惡劣的環境下修建城堡，竣工後再被殺掉。從此，弗拉德便擁有了「刺穿者」的稱號。

弗拉德的恐怖作風很快便傳遍全國，關於他殘暴統治的傳聞此起彼落。例如，他曾被指稱處罰懷有身孕的未婚女子，強迫她們生下孩子，烤熟後再強迫她們吃下去。不老實的商人會被插在尖棍上處死，更有甚者會被砍成兩截。此外也有人說弗拉德喜歡用尖棍刺死老鼠或雀鳥為樂。這些傳聞的真實性存疑，但弗拉德以酷刑統治國家倒是真的。這些傳聞是有實際作用，透過渲染恐怖氣氛，弗拉德可以讓那些對瓦拉幾亞心懷不軌的人聞風喪膽。

對抗土耳其人