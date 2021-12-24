【影評】《蜘蛛人：無家日》：沒有了鋼鐵人，小蜘蛛艱辛的成長旅程如何「轉大人」？

文：癮君子 Movie Addict

蜘蛛宇宙大爆炸！我們需要更多蜘蛛人！

若說《復仇者聯盟：無限之戰》與《復仇者聯盟：終局之戰》是整個漫威系列的集大成，《蜘蛛人：無家日》則是整個蜘蛛人系列的情懷總篇。

新作不僅有亮麗的特效、風趣的氛圍，還延續蜘蛛人系列的敘事命題，在格局擴張的同時，不忘深入挖掘英雄的本質，抑或是身為英雄的代價、責任與迷惘。

可以說，新作維持歡樂調性，並試圖結合初代與二代版本的抑鬱，打造出娛樂與議題並行的英雄之作。拳拳到肉的武打戲碼，加上句句扎心的話語，宛如新生兒一般稚嫩的小英雄，因應殘酷的現實，有了沉重的教訓與體悟；畢竟，刺傷英雄最深的，往往不是軀體上的疼痛，而是刻鑿內心的懊悔──尖銳卻不見血。

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按心理學觀點，彼得帕克的成長旅途，恰巧符合男孩、兒子與英雄的順序。回到第一集，彼得急欲證明自己，而這也契合生長背景──長久以來，彼得總是缺乏可供學習、參考的男性楷模（逝世的父親、班叔）。

不在場的匱乏，正如心靈的永動機，持續推動他追尋別人的足跡，碰巧出現的指導者東尼，則能比喻為突然竄升的燈塔，不只賦予機會、戰袍，還替彼得吹散迷霧，指引出一條路徑。

正如心理學者Murray Stein所言，父親引領男孩走出母親的庇蔭，好展開冒險與旅途。然而，縱然是典範──鋼鐵人都曾犯過錯，何況是一個青少年？

以英雄來說，彼得不夠謹慎、穩重與俐落，常常一股腦地投入，再來懊惱當初的衝動。可見，就算秉持著善良初心，卻不見得次次收獲美好果實；犯錯、學習，然後成長，正是小蜘蛛的日常，日夜循環之下，他的確慢慢在靠近榜樣，但做得更好，並不等於準備好，無論於心，抑或是於力，英雄兩字的重量，往往是超乎想像。尤其，等著英雄的可不僅輝煌成就，還有鮮少人知的壓力、缺憾與孤寂。

做為「鋼鐵人／父親」的接班人，小蜘蛛得脫離溫暖的家屋──梅嬸的照顧，還得背負「青出於藍」的期待與凝視，那是通往成人的階梯，亦是鋪滿荊棘的修行。所以，正處青少年時期的彼得，一面學習成為英雄，一面也從文化欲求中，同步摸索社會之於男人的傳統、條文與框架，藉此從兒童蛻皮成「有肩膀」的兒子。

遺憾的是，鋼鐵人壯烈犧牲，同住紐約的奇異博士又明顯自顧不暇。於是，彼得像是斷了線的風箏，隨機應變，或說隨波逐流，一路磕碰地撐起英雄的皮囊，並同時理解長大的真諦，不僅在於生理上的成熟，更在於心靈層面的茁壯。自此，梅嬸所說的：「能力越大，責任越大」，才有機會一步步實現、實踐。

然而，能力與責任的命題，早在講出口前就已貫穿系列，並以不同的樣態現身。舉例來說，第一集的切口即為明白力量帶來的影響，從執著被看見，過渡到學會放下、適力而為。因此，第一集的責任實際在講細膩運用能力，好比嬰兒學步，熟悉控制，方能避免跌跤，甚至暴走；當然，這亦是每一位英雄起步之前，都得妥善雕磨、養成的第一顆齒輪。

前述要點，東尼則特別看重，之前的奧創事件不僅是失誤，還是深刻的體悟，他擔心、焦慮接班人的不成熟，又會觸發相似的災難，憤而講出的：「若沒有戰服就一無四處，就不該擁有它」──沈重卻精準，正是「能力越大，責任越大」的變形，看似嚴厲，卻又塞藏期待的斥責。

緊接第二集，歷經喪父創傷的彼得，在成長的航路上，遭逢巨大亂流；也因此，雖然主題仍是能力與責任，但除了力量的使用法則，還進一步探討「天命召喚」這件事，而這又是兒子蛻變成英雄之前，甚為關鍵的第二顆齒輪。

延伸來談，參照心理學家Carol Pearson的說法，失去楷模的彼得，就如孤兒；不過，這並不代表無家可歸，而是指彼得過度追求安全感，誤將生命定錨為歡樂本位，甚者，過於天真，時常排斥使命，只為迴避潛在的苦痛。

在第二集，眼鏡做為電影符號，它是一份遺物，更是燙手的傳承，讓人近乎溺斃的龐大負重，表面璀璨亮麗，實為禁錮人的光牢。巧妙的是，這恰恰說明第三集的主軸為何是「遺忘」。畢竟，身份曝光，雖能不再有秘密，卻也使得彼得不再有躲藏的空隙，他得回應親友的期盼，還得忍受道德的喧囂。某種程度，東尼的離去，著實讓男孩再也找不回純樸，各種烏雲、陰霾陸續沾染了生活。

故此，願望走向遺忘，似乎不意外，正好反應深層的渴望，兼具創意與個人性；自始自終，彼得要招架的，不僅反派，還有他人的盼望，以及自我的焦灼。

Photo Credit: 《蜘蛛人：返校日》

綜上所言，將二、三集拉一起討論，除了時間相近，更因為心靈發展的連續性。誠如前述Pearson的觀點，第二集尾段，小蜘蛛主動拾起責任，縱然害怕失去、傷痛，仍舊放手一博，只為彌補天真的後果。

至此，順利完成孤兒考驗，但英雄之旅（見下方註解）的終點依然遙遠，還有一層又一層的關卡；好比說接續孤兒的鬥士階段，就意味著接受召喚的小蜘蛛，將會面臨到力量的蠱惑，這更是東尼生前反覆掙扎的核心情結。

參照榮格（Jung）的觀點，學者Pearson將個體的成長歷程比喻為英雄之旅，並指出過程中含有以下原型，男性的典型順序則為天真者、孤兒、鬥士、流浪者、殉道者，然後魔法師，意即圓滿、修通，游刃有餘地活著，無論苦樂（備註：現實的英雄之旅可能是以螺旋、循環的方式來推進，不完全是線性發展）。

實然，英雄擁有超能力，卻不是鐵石心腸，學會控制、承擔，仍舊是人不是神，回應天命的姿態，不可能不受情感、人性影響，特別彼得又遭逢失落，要怎麼不臣服於暴力、復仇，或是恐懼，絕對比想像中難纏。