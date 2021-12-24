宏蕾對戰背後的硬道理：好公關帶你上天堂，爛公關讓你賠掉名聲再加一棟房

文：PReview TW

2021石破天驚的宏蕾對戰，帶出一個人人都該重視的道理：「好公關帶你上天堂，爛公關讓你賠掉名聲再加一棟房」

台灣社會本週被橫空出世的蕾神之鎚狂敲猛打，情節緊湊高潮迭起，讓記者、小編和吃瓜民眾們一個個都眼睛疲勞熬夜過勞，雖然宏宏苦不堪言有點可憐。

但是，PR公關人實在應該好好感謝宏宏，因爲若沒有宏宏犧牲自己周遊列國拜訪好友，也激不出蕾神降臨，讓台灣各界有機會從宏宏的示範中認識「公關，讓專業的來」為何這麼重要。

過往提到「公關」兩字，周邊親友甚至計程車司機都會即刻啟動腦補，開始問你在哪家夜（酒？）店上班？怎麼才晚上11點多就下班了之類的⋯⋯ 現在雖然情況好些，但多數人心中普遍還是認爲：

「作公關很難嗎？不就辦辦活動、和客戶／記者送送禮拉拉關係、寫寫新聞稿、粉絲團popo文而已，應該很簡單吧！」

「這件事這麼簡單又不花你多少時間，你就不能幫忙一下？這還要收錢哦？」

「不就還是得靠我們出新聞嗎？ 有甚麼專業可言？」

雖然大眾常常認為做公關很簡單，不過，從這次宏蕾對決結果，就能明白看出，許多人以為很簡單誰都能作的公關，其實一點都不簡單。

公關專業，是解決沒有正確答案問題的藝術。

公關的專業基礎來自於遵循從「問題識別、環境偵測、目標設定、傳播對象解析、對應策略定調、內外可用資源盤點／匯聚、創意導入、行動計劃制定、執行管理、成效檢視、循環修正」等一系列專業的細緻流程。

在組織營運所涉及的不同利害相關面向，如政府關係、消費者／客戶關係、員工關係、社區關係，供應鏈關係、媒體關係、投資人關係⋯等課題中，靈活運用不同傳播策略與工具進行拆解或組合，發展具解決各式各樣問題實效的方案。

而且，公關可從對應輿情問題出發，任務導向性的水平統合內部法務、人資、財務、客服、行銷、生產研發、公共事務等專業，以及拉進外部關係資源來一起打群架，提高解決問題的勝算。

這些涵蓋廣泛面向公關能力的紮實訓練與經驗積累，無法速成、非常辛苦，並非僅有口才辨給、人際關係技巧天賦就保證能表現卓越，且要成為可進一步把專業昇華到會靈活解構不同能力與過往經驗，自在地重新組合、導入去對應不同情境問題的公關顧問，更是猶如鳳毛麟角般的難得。

一般認為公關很簡單的人，通常多是運用個人稍微多些的人生歷練，在一知半解的狀況下處理問題，當然可能還是會成功，不過出錯的機率也不低。

如果外界願意花點時間仔細看看許多台灣的優秀公關案例，就可以了解公關人是如何透過公共議題，宣導深刻地導正了社會與大眾前進的方向；公關人是如何透過科技傳播，改變了人們的生活樣貌；公關人是如何透過正確衛教知識，推廣影響了許許多多人的健康與生命。

優秀公關人不似廣告人常華麗登場吸引鎂光燈聚焦，他們的特質常是低調，甘於讓出光環退居幕後，即便往往會成為如好萊塢電影《黑暗騎士》電影情節中，擔著社會大眾貶抑、輕視甚至憎惡罵名的蝙蝠俠角色（這情節恰恰印照公關人員總是承擔著社會大眾的負面刻板印象），即使遭受高譚市公眾辱罵，仍舊不改其志，願意堅持作對的事情、回饋民眾。

在台灣從事公關工作雖因環境影響，會常疑惑甚至看輕自己，但台灣公關人應對自己給社會作出的具體貢獻感到非常驕傲，社會大眾也應給予專業公關人員應得的尊重。

因爲專業公關人的價值，在越趨極端的輿情與商業環境裡，雖仍得順大勢而為，但透過專業技能不單促進了公眾對於許多生活、健康、科技、金融、公共政策等領域的新知理解和採納，推動社會持續進步，公關人員也常透過自身的價值堅持與提案技巧，引導部分商業資源有機會進到需要的角落。

更重要的是，公關／PR促進多方關係人展開實質對話、增進理解的能力，可為現今極端對立與衝突付出巨大成本的社會，起到極大的潤滑作用。

當然，我們公關人自己也還是得多加油，因為投入PR工作時間越長，就越能感受公關專業涵蓋領域的博大精深，現在會的技能不過只是冰山一角，不僅剛入行的AE（公關專員），就連貴為GM（總經理）也得常常不斷自我學習精進專業檔次，如此才可能逐漸擺脫不過就是辦辦活動、和客戶記者拉拉關係、寫寫新聞稿的社會印象。

期待身處公關產業的朋友們，可多分享本文給你身邊還不太理解公關的親友們，藉由宏蕾亂鬥事件成為一個談話契機，讓更多人願意開始認識與理解公關的專業內涵。

謝謝宏宏的犧牲，讓公關專業的重要性有機會被更多人看見，公關人真的值得更多尊重，謝謝你。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航