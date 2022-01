如何善用顏色、粗體等各種「標記功能」來強化學術文章的內容？

文: Steve Wallace

我想要討論藉由標示功能來強化學術文章內容的兩個實例:(1)使用亮色標記檢查您引用先前文獻和自身貢獻間的比例,以及(2)使用註記釐清句子的內在機制。

使用顏色標記功能來提升處理學術文章部分的清晰度

如果您想要查閱您在文章中的哪個部份中分配了多少時間,使用亮色標記功能會相當實用。在文章中加上顏色可讓您看見正在處理的部分,也讓學術寫作加上色彩。

一開始,您先決定自己想搜尋的部分,用各種顏色標示,讓找到的結果明顯區隔出來。

一般來說,我建議在檢視自己於某任務中是否有篇幅疑慮時,可以採取此作法。我最推薦用這個方法處理兩個問題:一是學術貢獻的焦點不足,二是拒絕在寫作中指稱自己的寫作(後設論述)。

介紹研究計畫時,研究生寫作者常投注不足的時間在描述自身的貢獻上,而是花費大量時間解釋背景和支持文獻,接著迅速轉到個人的研究計畫上。這樣迅速的轉換通常意味著隱含的問題,以及問題的重要性未能得到充分解釋。

因此,將前言標示出不同的元素,可以讓我們知道在文字上使用的方法為何。

我們使用「上下文——問題——回覆」架構來標示文字時,可以看到是否有提供足夠的空間解釋問題和重要性。目標不是達到對等,而是達到充足性。

用這種方法標示前言也能讓早期草稿常見的趨勢變明顯:用不同方式反覆說一樣的東西。

用不同的方式敘述事物是很有用的策略,這樣做可以幫作者釐清想說的東西,其中勢必有一種說法能滿足讀者的重要功能。但是如果作者還不知道自己想要架構在什麼問題上,而造成重覆敘述時,標示文章的做法可以幫助發現癥結點,進而使訊息更為一致。

另一個使用亮色標記的方法是檢查是否使用了足夠的後設論述,以及多少後設論述才夠。這個問題顯然不是在摘要就能解答的。

然而,身為作者,最好檢視自己在學術文章中的顯眼程度,是否期望增加或減少自己的顯眼程度。藉由亮色標記作者突然現身的文章各處,能夠看見自己在文章中的顯眼程度,並讓自己決定這樣的存在感是否適當。

一如我們所看到的,亮色標記是標記文章,顯示寫作中廣泛趨勢的方法。

使用粗體、斜體字形來標示

其他例子中,我們可能希望標示文字,用特定的句子揭露發生了什麼事。一個句子裡有太多可變動部分時,我們通常無法輕易管理其中的內在運行機制,善用各種標記的形式,我們可以讓這些運行機制暴露在眼前。

我將會用顏色展示這種標記形式,但是畫底線(或斜體或粗體)也同樣有好效果。見下例:

原文:

A coalition of developing countries prevented implementation of the World Bank plans to relocate ‘dirty industries’ to lower-income countries and to resist efforts to turn underdeveloped countries into a dump for toxic waste from the developed world.

作者是想說該聯盟阻擋了相關遷移(to relocate)和抵抗(to resist)計畫嗎?上面的平行結構表達出的意思似乎是:

A coalition of developing countries prevented implementation of the World Bank plans to relocate ‘dirty industries’ to lower-income countries and to resist efforts to turn underdeveloped countries into a dump for toxic waste from the developed world. (開發中國家的聯盟阻擋世界銀行執行將污染密集型產業遷移至較低收入國家,並抵抗將低度開發國家變成已開發國家傾倒有毒廢棄物處的作為的計畫。)

但是這樣讀起來,句子本身不連貫:兩個計畫完全相反。看起來作者更有可能是想講該聯盟阻擋了計畫的執行並抵抗相關作為。這樣的說法與原始句子的意思相左,但看起來是句子真正想表達的意思。

A coalition of developing countries prevented implementation of the World Bank plans to relocate ‘dirty industries’ to lower-income countries and to resist efforts to turn underdeveloped countries into a dump for toxic waste from the developed world. (開發中國家的聯盟阻擋世界銀行執行將污染密集型產業遷移至較低收入國家的計畫,並抵抗將低度開發國家變成已開發國家傾倒有毒廢棄物處的作為。)

此版本讓我們看到有必要修改第二個動詞形態(to resist),使結構與第一個動詞(prevented)平行:

修改:A coalition of developing countries prevented implementation of the World Bank plans to relocate ‘dirty industries’ to lower-income countries and resisted efforts to turn underdeveloped countries into a dump for toxic waste from the developed world.

原始例句的作者需要有一套策略幫忙澄清句子的內部機制。藉由標註句子,作者將得以看到出錯的部分。

