過節怕尷尬與長輩無話可聊？推薦五款青銀共玩的桌遊，有助於銀髮族健腦益智練記憶

你玩過桌遊嗎？多項文獻指出，玩桌上遊戲有助減緩老年人認知退化和憂鬱的現象。醫學研究也發現，上了年紀若能保持好奇心、頻繁接觸新事物，例如每天從事一小時的益智活動，可降低失智風險。如果不了解什麼是桌遊，不妨看看台北仁濟院「腦力激盪桌遊班」的學員如何藉由桌遊健腦益智、練記憶，授課老師也推薦五款青銀共玩的桌遊，一起感受桌遊魅力吧！

近幾年桌遊風靡台灣，所謂「桌遊」是指桌上遊戲，常使用卡片、圖板、骰子、棋子、籌碼等道具配件，不依賴電子設備和網路，讓多人得以在同一空間於桌面上互動。包括撲克牌、大富翁、跳棋、麻將等，都是桌遊的一種。

精選遊戲、循序漸進，樂齡長輩也能輕鬆上手

為了讓長輩能跟上流行、體驗桌遊樂，並活化大腦功能，台北仁濟院自2015年便邀請在地店家「桌遊老爹」合作到院內開設「腦力激盪桌遊班」。由桌遊老爹創辦人郭建良引導學員們透過桌遊互動。在一年一期、每期12週的活動中，他特別分成三至四個階段由淺入深設計課程，前兩個階段會以能簡單上手的遊戲做為入門；第三個階段起則依據對學員上課的觀察來調整難易度，而一期上完約可學習18～20種桌遊。

郭建良說，自己在開店創業前擔任遊戲軟體的製作和開發工作，必須不斷思考使用者的體驗及感受，恰可應用於桌遊教學。有別於其他年齡層的玩家，為長輩篩選遊戲時應注意他們的身體狀況與心理需求，「每款遊戲所需技能不盡相同，有些需要很好的眼力、聽力或記憶力，假如只因遊戲很好玩就硬要長輩配合，反而本末倒置，或者到某個臨界點後便不願意再玩了。」

銀髮學員間身心狀態的落差可能很大，因此文字或圖樣是否夠大足以輕鬆辨識、難度適中能讓大家盡可能跟上，都是挑選遊戲的重點。同桌遊戲難免學員程度不同，這時會鼓勵他們彼此協助，讓每個人都能享受桌遊帶來的快樂。

健腦益智練專注，多玩桌遊效果好

隨著年齡增長，記憶力減退是許多人關心的議題。五年前從職場上退休的學員武玉琴，以及在課堂上輔助教學的李玉卿和鄭金葉兩位志工，均已年過七旬，都說參與課程正是希望藉此活化大腦，避免失智症找上門。

武玉琴表示，上課是她第一次真正接觸桌遊。過去雖常聽到同事討論，也看到街上有教學和販售的桌遊店，但總以為是年輕族群的娛樂。直到來仁濟院上課，才了解到原來桌遊有這麼多形式，更發現透過玩遊戲可訓練自己更專心一致。「以前常因為想同時間做很多事，一心多用反而丟三落四。桌遊需要記住規則，也要觀察，對集中注意力很有幫助。」

需全程協助學員、扮演小老師的志工，則在課堂上見證了桌遊的奇效。一位壯年跑遍世界各地，上年紀後卻罹患中風和失智症的長者，初到班上時本來雙眼無神、反應較緩慢，在參加多期桌遊班甚至購買遊戲回家繼續玩之後，大家都明顯看到他有了很大的進展，「有些學員一時間忘記規則，他現在還會在旁邊提醒呢！」如今當碰到信心較低落或易因遊戲結果感到挫折的學員時，這位長者更變成了志工們用來鼓舞人心的最佳活教材。

與眾同樂，讓遊戲拉近彼此距離

除了鍛鍊大腦、手眼協調能力之外，桌遊亦有助於增加社交樂趣和促進心理健康。郭建良回憶桌遊班發生的趣事「族繁不及備載」，曾有學員怎麼玩都沒能拿到第一名，兩小時課程後還央求大家陪他再玩一場；另有一次遊戲需針對較多牌卡做觀察，學員們不覺玩到忘我，紛紛從座位上站起直盯著桌面上的卡片，一站就將近1.5小時，遊戲結束後卻沒人喊累，讓他印象深刻。

李玉卿和鄭金葉提到老師常以「獨樂樂不如眾樂樂」為勉勵，儘管遊戲有勝負之分，大家也很努力爭取得分，但由於課程是以「同樂」為目的，因此有觀察到個性原本比較強勢或競爭心較強烈的學員，經過幾次團體遊戲後變得較柔軟。有些反應速度快的學員還會偶爾放水，或者透過某些聲音、動作、表情打暗號，課堂上經常笑成一團。武玉琴也說自己便曾有過幾次放水、讓別人獲得成就感的經驗，認為大家玩得開心最重要。

桌遊不只是玩樂、消遣的方式，也是活絡大腦思考的媒介；既能和朋友家人交流、培養感情，還可在面對毫不熟悉的人時搭起溝通的橋樑，好處多多。無怪乎有1/2～2/3比例的桌遊班學員結業後再次報名課程，而且對於新事物和任何腦力挑戰都變得比以往更樂於嘗試，「只要是有趣、快樂的事情，總是希望能一嘗再嘗嘛！」郭建良說道。

青銀共玩！五款桌遊推薦

桌遊是近幾年盛行的休閒娛樂，郭建良表示，考量桌遊售價有些需達一兩千元，難免讓有興趣的玩家卻步，因此以下推薦的遊戲價格均在五百元以下。會以規則簡單、便於攜帶，且無過小說明字體的桌遊為主，並依玩家人數多寡介紹，期許大家享受「遊戲生活、生活遊戲」的樂趣。

1. 一人可玩的桌遊：SET形色牌

玩法：這是由81張紙牌構成的遊戲，每張卡片上都有顏色、形狀、數量和造型等四種特徵，玩家必須從桌面上的12張卡中找出3張卡片成為一個「Set」，條件是它們必須有3個特徵相同或完全不同，能訓練邏輯歸類和反應能力。

叮嚀：一開始需要多花點時間入門，一旦掌握要領後就會發現相當有趣。由於需要辨識牌卡上的圖案，若色盲或色弱的人較不適合。

2. 兩人共享的桌遊：南北戰線

玩法：以打出手牌的方式完成陣式，並在每個戰線上布署部隊，於戰線中取得相鄰的三面或任意五面旗幟時便獲勝。

叮嚀：是一款穿插著策略和心機，藉由組合牌卡比大小的遊戲。看不懂撲克牌花色的人，可能需要一點時間學習。

3. 三人成行的桌遊：SUSHI GO！

玩法：是款可愛的輪抽機制遊戲，玩家必須想辦法在眾多迴轉壽司裡找出自己喜歡且可以得到高分的套餐組合，藉由選擇和傳遞卡牌的動作來獲得分數。

叮嚀：過程中計算分數時要很清楚自己的目的，否則可能會玩得一知半解喔！

4. 三加一的互動桌遊：跑跑龜迷你版

玩法：玩家一開始會拿到不同顏色的目標小烏龜，接著需透過打出牌卡的方式讓小烏龜最先抵達終點獲勝。由於自己抽到的烏龜不能被別人發現顏色，是一款要耍點小心機的遊戲。

叮嚀：卡片輕巧好攜帶，但對某些長者而言可能較為不便，市面上有尺寸較大的標準版本可選擇。

5. 五個人以上的派對桌遊：字字轉機

玩法：每個人輪流從牌庫中翻開一張卡片，當有兩位玩家牌面中間的圖案相同時，就要根據對方卡片上的題目快速想到一個符合的詞語，最先答對的人可獲得分數，最終由擁有最多張計分卡的玩家獲勝。

叮嚀：這是一款需要文字聯想的遊戲，過程中需全神貫注，因為隨時都會有人找你「PK」。唯一的小缺點是卡片數量較多。

本文經大家健康授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航