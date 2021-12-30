《季風亞洲》：美國也許無法掌控中東「大沙盒」，但可以藉由箝制進出沙盒的門戶來彌補

文：羅柏．卡普蘭（Robert D. Kaplan）

第一章 中國縱向擴張，印度橫向擴張

阿拉伯人在他們的航海古籍裡，把印度洋叫做「Al Bahr al Hindi」。印度洋及其附屬的水域保留著伊斯蘭宣教浪潮的印記，從紅海基地開始，越過好幾個經度抵達印度，再遠播至印尼和馬來西亞。因此，要從歷史脈絡去理解這信仰，一幅涵蓋這些海域的地圖極為重要。這個地理區域從西到東包圍了紅海、阿拉伯海、孟加拉灣、爪哇海及南海。

現今這裡有非洲之角那些飽受暴政和饑荒肆虐之苦的國家、伊拉克和伊朗在地緣政治上的挑戰、巴基斯坦分歧的基本教義派熔爐、經濟起飛的印度與其搖搖欲墜的鄰國斯里蘭卡和孟加拉、暴虐專制的緬甸（在這裡，中國和印度對峙角力的局面隱然成形），還有泰國，而中國和日本可能在本世紀出資，在泰國境內鑿挖運河，屆時亞洲權力平衡將往中、日兩國傾斜。開挖運河的確只是幾項草擬計畫之一，其他還包括了修築陸橋、鋪設輸油管線，為的是直接連接印度洋和西太平洋。

在印度洋西岸，我們看到東非許多正在崛起但極不穩定的民主政權，也看到騷亂動盪的索馬利亞。遠在將近四千英里外的東岸，世上穆斯林人口最多的國家印尼，後基要主義（post-fundamentalist）的面貌正逐步成形。這個沒有疆界的世界無可名狀，它一方面在文明上相互競爭，另一方面又難以言喻地熱切渴望統合，就像一幅印度洋地圖。

水域跟陸地不同，它不會留下歷史痕跡和訊息，只有在海面上來來往往的活動，用哈佛大學歷史系教授蘇嘉塔．柏瑟（Sugata Bose）的話說，就是讓海洋變成「全人類的象徵」。這裡有印度人和中國人、阿拉伯人和波斯人之間的貿易往來，打造了龐大的越洋共通網絡，數世紀以來在季風的吹拂下更形緊密；就阿拉伯人、波斯人和其他穆斯林來說，每年赴麥加朝覲又讓這網絡更為堅固。這確實是個全球性的海洋，它的海岸地區是前「第三世界」各民族快速發展的家土，但沒有超級強權入主，不像大西洋和太平洋。

法理德．札卡瑞亞（Fareed Zakaria）為這地區定了調：「在冷戰結束，阿富汗和伊拉克衝突告終的『後美國』世界，印度洋地區是全球最值得關注的地方。」吉卜林（Rudyard Kipling）轉而使用「蘇伊士以東」一詞來描述這個地區，這個詞來自他一八九○年的詩作〈曼德勒〉（Mandalay），這首詩劈頭就從孟加拉灣畔的緬甸毛淡棉寫起。「蘇伊士以東」後來經常被引用，雖然很少人理解它的涵義。

冷戰的軍事布局著重於北極地帶，這是考量到蘇聯的地理及主要港口的所在位置；美國前總統小布希所謂的反恐戰爭，著重的是大中東地區。但是全球的地緣政治局勢持續在變化，危機弧形帶（the arc of crisis）無所不在：暖化的北極甚至會變成各方爭奪的地區。若以全球為關注，會因範圍太廣泛無法聚焦，因此在腦袋裡建構一幅特定地圖很有幫助，這地圖涵蓋了世上大多數紛爭地區，同時也把焦點集中在恐怖主義的網絡、能源運輸及環境緊急事故，例如二○○四年的南亞海嘯。

用詞很重要，不管詞意是好是壞，如「冷戰」、「文明的衝突」；地圖也一樣，一張正確的地圖是世界政治局面的立體呈現，可據以推斷未來趨勢。儘管金融和科技的發展促進全球性思維，但我們仍受制於地理條件，而伊拉克和巴基斯坦的人為邊界就是明證。

尤其是美國，由於自身的地理位置，它只專注於大西洋和太平洋，幾乎不在意印度洋。第二次世界大戰和冷戰強化了這傾向，當時納粹德國、日本帝國、蘇聯、韓國和共產中國，無不放眼大西洋或太平洋。這傾向在製圖常規裡更是根深柢固：麥卡托投影法（Mercator projection）呈現的世界地圖，西半球就位於中間，因此印度洋通常位在地圖左右兩端，被分成兩半。然而，馬可孛羅幾乎用了一整本書的篇幅，描述他在十三世紀末，從爪哇和蘇門答臘到亞丁和佐法爾的遊記，所談的就是印度洋。

馬可孛羅所到之處，遍及整個伊斯蘭勢力弧形帶，從撒哈拉沙漠東邊到印尼群島；因此打擊恐怖主義和無政府狀態（包括海盜）的行動，大體上也集中在這些介於蘇伊士運河和東南亞之間的熱帶海域。印度洋沿岸地區囊括索馬利亞、葉門、沙烏地阿拉伯、伊拉克、伊朗到巴基斯坦，堪稱是蓋達組織網絡覆蓋範圍，在這裡頻繁出沒的，還有走私大麻膏和其他違禁品的異類團體。的確，伊朗就是從波斯灣經由海路到蘇丹，繼而借道埃及，經由陸路去支援哈瑪斯。

全球主要的石油運輸路線也要通過印度洋，全球貿易主要航運的咽喉點：曼德海峽、荷莫茲海峽和馬六甲海峽也在這片海域上。在印度洋西端，原油海運有四成會通過荷莫茲海峽；在印度洋東端，全世界商船隊載運量的五成會通過馬六甲海峽。因此，印度洋是全球最繁忙、最重要的洲際公路。

「縱觀歷史，海路始終比陸路重要得多，」塔夫斯大學（Tufts University）學者菲立普．費南德斯－阿梅斯托（Felipe Fernandez-Armesto）如此寫道，「因為海路運送更多貨物也更經濟。」在中世紀和近代早期，從威尼斯橫越印度洋到日本的海上絲路，與穿越中亞的絲路同樣重要。常言道：「誰是馬六甲的主人，就可以掐住威尼斯的咽喉。」另一句諺語則說：「假如世界是一顆雞蛋，荷莫茲海峽就是蛋黃。」