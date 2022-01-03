醫師談「肝」苦人生：七成肝癌與B肝有關，為什麼急性肝炎會出現「茶色尿」？

劉育志醫師：大家好，我是劉育志醫師，歡迎黃志富教授來到照護線上。請問黃教授在台灣B型肝炎的盛行率大約多少？

黃志富醫師：在台灣B型肝炎盛行率為10-12％是目前的數字，台灣是全世界第一個國家，在1984年大規模接種B型肝炎疫苗，在1984年之後出生的新生兒，都會受到B型肝炎疫苗的良好保護，1984年出生的國人現在已37歲，所以40歲以上國人盛行率大概是10-15％，40歲以下的國人盛行率不到10％，甚至在台北市或高雄市等都會區，14歲以下的青少年，要找到B型肝炎帶原者是越來越少。

劉育志醫師：罹患B型肝炎時會出現什麼症狀？

黃志富醫師：這個可以分兩個部份說明，第一個是急性B型肝炎，急性B型肝炎大部分合併著沒食慾、全身倦怠、想睡，甚至有時會有黃疸、茶色尿，典型的急性肝炎症狀出現，慢性B型肝炎大部分沒有症狀，大概80％以上都沒有症狀，這告訴我們做B型肝炎篩檢的重要性！

劉育志醫師：為什麼會出現茶色尿？

黃志富醫師：茶色尿是在肝細胞經過大量破壞後，不管是急性的肝炎或是慢性肝炎的急性發作，肝細胞受到很大的破壞後，產生血中的膽紅素上升，血中的膽紅素上升，反應在尿裡面，像紅茶一樣的顏色，這個稱為茶色尿。一旦發現尿液像紅茶般色澤時，建議盡快做檢查，確認是否有黃疸的情形。

劉育志醫師：B型肝炎若沒有控制好，會有什麼併發症？

黃志富醫師：B型肝炎是一個慢性肝炎，慢性肝炎是肝病的三部曲，慢性肝炎、肝硬化到肝癌，有些肝硬化病人還沒到肝癌前，也許會產生失償性肝硬化，失償性肝硬化有時需要肝臟移植。我記得有幾位病人都是很年輕，從來沒有用過健保卡，可是用到健保卡的時候，就已經是肝癌末期，這是相當可惜。B型肝炎肝癌佔國內肝癌的7成左右，在台灣肝癌的成因，有70％是由B型肝炎引起，建議早期診斷、定期追蹤，若需要治療應早期治療。

劉育志醫師：慢性肝炎期間患者可能沒有症狀，請問患者有可能跟病毒和平共存嗎？

黃志富醫師：很多病患也是會問這個問題，B型肝炎既然是一個外來的病毒存在我們身體裡面，就會造成程度不一的傷害，所以就和平共存來講，有時候只是一時的現象。這次的肝功能正常，不代表下個月或下兩個月的肝功能就一定正常，也不一定代表現在肝功能正常，肝臟組織就是一個健康狀態，與其討論和平共處，倒不如建議罹患B型肝炎的病人需定期做檢查，這點比和平共存的概念更重要。

劉育志醫師：請問教授目前國際上，對於B型肝炎的治療看法是什麼？

黃志富醫師：國際上主要是配合世界衛生組織，希望在2030年之前，達到根除B型肝炎、C型肝炎的目標。目前對於B型肝炎的治療，標準上開始漸漸放寬，在亞太肝臟學會就有一些專家的會議，他們主張B型肝炎的病人，病毒量大於2,000IU/mL及纖維化程度達到F2以上，可以考慮做治療。

劉育志醫師：感謝黃志富教授來到照護線上，我們下次再見，掰掰。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航