有人為錢兼差多平台、有人但求生活不留白：固定工時的「僱傭制」真是外送員想要的嗎？

勞動部前年透過勞檢認定，foodpanda、UberEats等幾家外送平台業者和外送員是僱傭關係，代表平台要幫外送員保勞保、保障基本工資、設定工時、提繳勞退等。當時勞動部職安署依照業者回報的資料統計，2019年全臺約莫有4到5萬名外送員；然而直到去年10月，根據職安署勞檢時回收的資料統計，全臺外送員人數增長將近一倍，已經來到8萬7618人。

受疫情與消費者習慣改變影響，一年之間猛爆式成長的外送產業樣貌，早已和上次勞檢結果大有不同，究竟改變是什麼？在如此劇烈的變化下，主管機關應該如何調整？或許我們更應該把問題聚焦在關鍵上：自身權益深受平台與政府牽動的外送員，到底在意的是什麼？

上次協會訪談了在UberEats和Lalamove跑了兩、三年外送的兩位零工經濟工作者，為了不讓外送員的聲音在政策研擬中消失，此次我們也訪了兩種完全不同類型的工作者：跑跑腿的孫小姐有經濟考量，在數個平台兼職以獲取最大報酬；GOGOX的邱先生則是退休後跑外送作為事業第二春，藉由零工經濟維持自己和社會的連結。

希望讓第一線工作者的想法能持續被看見，或許閱讀這篇文章後，能從中得到啟發，在思考臺灣零工經濟產業的發展方向時，能更準確定錨在對產業有助益的位置。

跑外送能賺多賺少？他為報酬身兼三平台

今年40歲的孫小姐以前從事餐飲服務業，從2016下半年接觸外送產業，做過foodpanda、誠實蜜蜂，作為零工經濟者至今快五個年頭，現在他以全球快遞排班外送為主，空檔穿插主打精緻化、單價較高的跑跑腿，以及接單自由方便的UberEats，每天跑10到12小時、一週七天都跑、月休兩天，規定自己單日要跑到2,000到2,500元左右，對財務規劃非常有想法。

孫小姐被同行說是「閒不下來的人」，樂於嘗試新的平台，不斷思考自己的接案策略，對各平台發展以及其他外送員的經驗觀察甚深，「我個人覺得跑跑腿是很照顧司機的平台。」孫小姐解釋，平台會事先提醒如果物品超過乘載量，司機可以拒接外，消費者也必須付空跑費；如果要送像蛋糕之類的易毀物品，平台也會事先告知風險，不會把運送的毀損成本轉嫁給外送員。

收入作為他投入這行的主要考量，除非等手上的經濟壓力稍微小一些，否則還是持續三平台多軌並行外送。孫小姐也分享，他認識不少業務是趁空檔跨平台跑外送，特別的案例是中南部的司機知道雙北單量多、行情好，甚至特地北上試做，如果收入不錯便打算租個小雅房，定居在雙北做零工經濟。

「新聞媒體報的薪水都有點誇大，這份工作的薪水確實比一班上班族高，但願意跑的人也就是甘願用時間和單量去換報酬，大家寧可這樣也不要僱傭制領死薪水。」

邱小姐說，現在的零工經濟者都自由慣了，很重視工作的自由度，要回去固定工時、乖乖報休假的工作型態可能會不習慣，「雖然累但跑完外送領到錢還是開心的，如果限制只能做8小時，少賺的這一筆錢又要我們從哪裡生出來呢？」

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不求發財但求生活不留白，零工經濟成退休新選擇

57歲孫先生的故事和邱小姐不太一樣，他不是為了賺錢，也沒有太大的經濟負擔，而是做了30幾年計程車司機退休後，想開拓第二事業打發時間才加入。

孫先生跑外送的時間並不算長，搭上疫情蓬勃的入行潮，去年9月才加入GOGOX的他前面還有4,000多名前輩，在他之後也有非常多兼職跑外送的夥伴，目前退休的他，除了晚上協助巡邏等民防工作外，白天在家沒事便天天跑GOGOX，過年也沒有休息。

話雖如此，孫先生一天不會跑太長時間的外送，八小時內包括休息和用餐，實際接單時間大約五到六小時，週薪8,000上下的日子也過得滿意。搶即時單搶不過年輕人，孫先生就接預約客戶；GOGOX報酬用哩程數計算，他受訪當天就跑台北到楊梅的單；平台不強制干涉司機是否幫忙代買代排，他如果有時間和意願，也會幫忙處理這類的需求。

「我就不是以賺錢為目的，在網路上看到之後，覺得這個平台很符合我，比較悠閒啦！」

不過，他也瞭解不是每個零工經濟者都和自己相同，他認識很多很拼的年輕外送員，一天跑十幾個小時，或同時跑三、四個平台，考量的是收入，可能忽視的是人身安全。「這很難，但也沒必要設什麼限制讓這些人沒辦法賺錢。」

孫先生支持政府瞭解狀況後協助規範，但不支持政府過度介入管理；他支持平台提供團體傷害險等貼近實際需求的保險，但不認為所有新聞上的外送事故都要歸咎在平台身上。「我覺得政府要做的是柔性規範，而不是介入管理。」

孫先生簡單地談起保險和工時，都覺得主管機關訂出基本規範就好，其他應該讓平台和從業人員自己協調，每個行業都有不同的生存方式，可能是工會、可能是個人承攬都還需要持續對話，但不會是用和其他行業一樣的制度去管理，「我退休的狀況跟年輕人還在打拼一定不一樣，柔性規範或是鼓勵反而可以杜絕很多麻煩。」

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零工經濟產業根本：尊重第一線夥伴選擇從業的原因

職安署北區職業安全衛生中心主任朱金龍表示，2020年底勞檢時，發現越來越多平台對外送員在其他家平台接單的狀態採開放態度，例如不用限制制服或指定裝備等，也發現外送員對設置工時上限的接受度並不高，這些趨勢都指向零工經濟產業的現況，是大幅降低傳統勞動關係的從屬性。

不只是勞檢的結果，創市際、台灣勞工陣線協會和UberEats等問卷調查外送員的結果，也顯示大環境工作型態的變化。以UberEats的結果為例，高達96.2%受訪者最希望彈性自主，可以自由決定是否接單及地點時間，僅不到4%的比例想固定工時排班、擬定工時上限等；93.5%受訪者選擇零工經濟的原因，是工作自由彈性，其次是為了兼差補充收入（66.5%）與兼顧家務求學等其他需求（36.0%）。