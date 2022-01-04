醫師圖文解析「多發性骨髓瘤」：骨髓移植後會出現排斥或疾病復發嗎？還有哪些治療選擇？

「為什麼要做骨髓移植？」

「移植後會出現排斥嗎？」

「治療藥物好多種，有什麼差別？」

「如何知道疾病復發呢？」

多發性骨髓瘤是源自血液的癌症，因為漿細胞發生病變而造成一連串麻煩。多發性骨髓瘤患者常會出現骨頭痠痛、疲累、貧血、感染，腎功能也會受到影響。

骨髓移植（自體幹細胞移植）是多發骨髓瘤的重要治療，有助提升存活率。聽到骨髓移植，大家總有很多疑問，請高雄長庚醫院血液腫瘤科王銘崇醫師來解答。

Ｑ、多發性骨髓瘤為何要做骨髓移植？

由於多發骨髓瘤無法完全治癒，所以治療目標是讓病人能夠疾病無惡化存活，或是長期存活，王銘崇醫師指出，進行骨髓移植能夠增加患者的存活率，所以只要是身體狀況許可的患者，都建議考慮接受骨髓移植。

Ｑ、哪些人適合骨髓移植？

原則上會先考慮年紀，過去是訂在55歲以下，不過隨著醫學的進步，年紀也逐漸調整到65歲、70歲。王銘崇醫師解釋，「因為這是自體幹細胞移植，所以目前看起來年紀不是一個大的問題。」

接下來會評估患者是否有其他共病，例如心臟、腎臟方面的問題，另外當然也會了解患者是否有接受骨髓移植的意願。

Ｑ、自體幹細胞移植前，需要做哪些準備？

為了提高骨髓移植的成功率，在移植之前，會先給予誘導治療把疾病控制下來。王銘崇醫師表示，盡量加強治療深度，較能達到骨髓移植的目標。

目前的誘導治療都是使用標靶藥物治療，大概三個月的時間，如果治療效果達到標準，就能進行幹細胞移植。「治療效果可分成部分緩解、非常好的部分緩解、還有完全緩解，」王銘崇醫師比喻說明，「部分緩解大約六十分、非常好的部分緩解大約九十分、完全緩解算是一百分。治療效果最好能夠達到九十分以上，再去做自體幹細胞移植，比較能夠達到預期的成效。」

Photo Credit:照護線上

幹細胞移植前，需要先收集自體幹細胞儲存起來，王銘崇醫師解釋，然後給予高劑量的化學治療，接著把冷凍儲存的自體幹細胞輸回到患者體內。完成骨髓移植後，仍須繼續接受鞏固治療或維持性治療。

Ｑ、多發性骨髓瘤的治療選擇有哪些？

多發性骨髓瘤的治療藥物包括蛋白酶體抑制劑、免疫調節藥、類固醇、單株抗體、化學治療等。王銘崇醫師說，目前誘導治療的主流是「三合一療法」，分別是蛋白酶體抑制劑、免疫調節劑、類固醇。

Photo Credit:照護線上

為了加強治療深度、提高緩解率，還可以考慮將三合一療法加上單株抗體，成為「四合一療法」。王銘崇醫師說，若能提高治療成效，後續接受自體幹細胞移植，患者的疾病無惡化存活率就可以大幅增加。

Ｑ、使用沒有列入健保給付的藥物，對我的病情有什麼幫助？

「做骨髓移植之前，一定要先把疾病控制下來，治療深度越深越好。」王銘崇醫師說，「在一些國際指引裡面會提到，如果在誘導治療中，搭配使用第二代的免疫調節抑制劑來輔助，有助提升治療效果，讓骨髓移植的成效更好。」

究竟該如何評估自己是否需要使用自費藥物治療，目前有兩種想法，王銘崇醫師說，一種想法是優先選擇第一代藥物治療，若成效不佳，再選擇第二代藥物治療；另一種想法則是根據多發性骨髓瘤染色體的變化來判斷，如果染色體屬於比較高風險的變化，也許使用第二代藥物，治療效果會比較好。

Ｑ、骨髓移植常見併發症有哪些？

因為多發性骨髓瘤的骨髓移植是做自體幹細胞移植，不會有排斥的問題。王銘崇醫師解釋，可能的併發症是在進行骨髓移植之前，需要打高劑量化學治療，而造成血球下降、黏膜損傷，不過時間不長，大約半個月後即可改善。

治療完成後，患者可能會覺得比較累，通常兩至三個月後可以恢復到正常狀態。

Ｑ、骨髓移植完成後，是否可以回到正常生活？

其實大部分患者在骨髓移植之前做誘導性治療時，便可以回歸正常生活，症狀也能得到明顯的改善。王銘崇醫師表示，骨髓移植主要目的並非改善生活品質，而是追求疾病無惡化存活。

Ｑ、骨髓移植後，患者多久需要回診呢？

王銘崇醫師提醒，接受自體幹細胞移植後，仍需要後續的鞏固治療、維持性治療，大部分患者是一個月回診一次。

Ｑ、接受骨髓移植後，患者存活率如何？

多發性骨髓瘤無法痊癒，治療目標是讓患者疾病無惡化存活、長期存活，王銘崇醫師解釋，在台灣多發性骨髓瘤的疾病無惡化期大概是三年半，三年半後常有復發的狀況。

Photo Credit:照護線上

至於整體存活期會更長，因為即使多發性骨髓復發，接續仍有多種藥物可供使用。「過去，多發性骨髓瘤患者的存活期大約只有2年；現在，患者的存活期大約可以達到7年以上。」王銘崇醫師分享，「隨著醫學的進步，當年我收治的第一位多發性骨髓瘤患者，在持續治療下，已經存活了超過20年！」

Ｑ、患者要怎麼知道自己復發了？

「通常患者不會知道自己復發，所以需要持續追蹤。」王銘崇醫師叮嚀，「多發性骨髓瘤的復發，可能是無症狀復發、有症狀復發，而無症狀復發的機會比較高。」

透過定期抽血、驗尿追蹤，醫師會根據各種數值來判斷是否有復發跡象。王銘崇醫師說，請與醫療團隊密切配合，適時調整藥物，以長期控制病情！

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航