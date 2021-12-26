【書評】《告訴我，你受了什麼苦？》：如何理解他人苦痛？努涅斯用一種不加以矯飾的冷靜描寫「死亡進行時」

描述正在發生的死亡有兩種常見可能：如驚悚電影的刺激劇情或是八點檔般催淚悲情的俗濫。前者已有再明顯不過、死亡彷彿雲淡風輕的結果，後者則是沉重但又有點歹戲拖棚，夾雜著尷尬與一絲不耐。然而西格麗德．努涅斯（Sigrid Nunez）用了一種不加以矯飾的冷靜描寫「死亡進行時」。

若她在前作《摯友》是描述為一位自殺的作家哀悼，餘下的人如何緬懷傷痛，這部《告訴我，你受了什麼苦》便是站在一段距離之外，描寫主角如何陪朋友走在人生最後一程，卻依然欣然赴死之路。面對死亡應該是沉重？迎向末路一定要正面？努涅斯顯然有自己的話要說。

一直到2018年才以黑馬之姿，因《摯友》拿下美國文學界最高榮譽之一——國家書卷獎的努涅斯，其實早已深耕文學界許久，將長久以來的生命經驗以乾淨俐落的文筆寄託，寫就一本讓人得以反思與誠然面對自己之作。

如果人已走至將老，朋友因為病重，餘生只剩下苦痛，他要你在他想了結自己時「幫他」一把，你會答應嗎？主角「我」到底受了什麼苦？第一部稍微提到了友人病情卻未加以著墨，反而不斷透過他人滔滔不絕中，描述了一個個卡在生命中的石子。

「我從沒聽過那麼悲傷的故事。」作者引用了小說《好兵》的開頭，聆聽了一同在健身房許久的「老」面孔感嘆人已衰敗的中年；好友與女兒是如何彼此犯沖，老死不相往來；一位鄰居描述他母親隨著年邁而日益下降的理智；甚至出現奇幻場景，聆聽了一隻流浪貓曾經的苦痛。這些時而穿插的他者故事，透過努涅斯文間閒散的安排，讓每個故事都彷彿細細耳語般轉瞬即逝。

主角描寫這些給我一種似乎無法面對好友將死，而大量逃進他人故事中，但卻也透過這些故事讓你彷彿站在他們身旁，呼應了書名《告訴我，你受了什麼苦》，正因為有人聆聽，他們的生活或許才得以繼續運行。

誠然接受傷痛與死亡，而非極度樂觀的逃避

慢慢地，主角的悲傷故事揭開，來自一位其實不是那麼親密的朋友要求，她不是要求幫忙找地方，也不是幫忙讓她死，而是希望在她了結自己時「需要有個人陪著我。」

一位早已習慣獨自一人，生命都走到最後了還需要有人陪著嗎？我想是的。難就難在，要如何坦承脆弱與接受再也沒有日常生活的自己呢？

死去是我們要扮演的角色，和我們在生命中扮演的其他角色沒兩樣——這讓人想了就難受。除非你獨處，否則永遠無法展現真實的自我——但死到臨頭，誰希望孤伶伶一個人呢？

理解他人苦痛，才明白愛無所不在

主角與朋友的對話看似沈重，但並不上演催淚戲碼，處處擺出同情。而是時而幽默、時而直接批判：「為什麼癌症一定要是某種對人類勇氣的考驗呢？我對這點實在很有意見。」如這類毫無保留的訴說，另一邊仔細聆聽，不會忽視彼此的心情，兩人就在這樣的相處間更靠近了，卻也衍伸出從未有的情緒——內疚。

但朋友並不是因為要人幫忙自己死亡而內疚，而是因為即將把主角丟下，即便一同走過生命最後一段，萌生出深度情感，終究兩人卻還是得孤獨面對各自的道路。《告訴我，你受了什麼苦》最後所要說的苦，我想不是如何面對自己的死亡，而是如何面對另一個人死亡，如何理解他人苦痛。

世上有兩種人——一種是看見別人受苦，會想到這也有可能發生在我身上；另一種人則是想，這絕對不會發生在我身上。第一種人幫我們熬過苦難；第二種人令我們飽受煎熬。

這下懂了為何在第一部中大量敘述他者故事，毫無疑問，這些故事都有可能發生在我們身上。

我想起了今（2021）年於台北金馬影展播映，同時也獲選坎城影展競賽片的法國電影《天堂計畫》，改編自法國作家艾曼紐本人的真實故事。描述艾曼紐小時候恨之入骨的父親因為病重將不久於人世，即便有著愛他的女兒與孫子、有成功的事業與財富，卻向自己提出幫他安樂死的要求。艾曼紐從一開始的排斥抗拒，卻在答應父親時看見他從來沒有過的快樂笑容。

人到末路時或許真正害怕的不是身體上的苦痛，而是自知再也無法掌握自己想要的結束方式，即便是一點尊嚴或寧靜。

我們看到只有在家人身上才能理解的愛，那種想要逃避與成全的矛盾，有時正是愛的極致表現。我們真的有權評判一個有意識的人對其生命如何了結的看法？

「為什麼快死的人不該有權利結束自己的生命？」或許這也是我母親癌末當時不顧所有人反對，住進安寧病房的原因。她不曾說出口，但所做的選擇早已比理智思考還要更快一步。我們很早就感受到在那麼多痛苦治療後，卻未見成效而有預感最後那一刻。我相信保持希望與樂觀是對的，但當不願去面對已然發生的事實，一昧的正能量灌輸，不接受聆聽就成為一種逃避。

但這也是現在的我才得以理智回頭望，人隨著歲數增長還有的好處之一，就是願意直視過去內心脆弱，而這也是記憶依然得以讓生者繼續往前的練習。

一部充滿實境感的文學作品，即便努涅斯明白「無論我們多努力把最重要的事化為文字，卻總是像穿木屐踮腳尖跳舞。語言終究會照慣例偽造一切。」她仍精準地捕抓到圍繞在死亡周遭的大量情緒，又何嘗不是將生命悲傷與幽默並存的特質給寫下呢？

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航