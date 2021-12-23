疫後教育市場大調查結果發表 50%受訪者希望線上教學平臺持續優化 互動性、真實性、介面友善度將是提升使用率關鍵因素

2021年上半年，疫情再次肆虐全球，臺灣亦在5月中開始實施三級防疫警戒，全臺各校被迫在短時間內轉用、適應線上教學平臺，以落實政府「停課，不停學」政策，象徵數位教學新時代的來臨。如今即使疫情漸緩，線上教學平臺依舊是重要教學輔助工具，對於教師、家長而言，都希望線上教學平臺能夠持續優化，帶來更好的教育體驗。南一書局作為教育產業的領導者之一，期盼帶領產業共同精進線上教學的發展，故委託外部單位*進行一項「疫後教育市場大調查」，以瞭解臺灣民眾的線上教學平臺使用狀況，參與受訪者共535位，由國中小教師、家中有國中小學生之家長組成。經調查發現，高達50%的受訪者對於現有線上教學平臺感到不滿意，更有將近70%的教師認為線上教學平臺增加了備課時間。

此份「疫後教育市場大調查」目標對象為國中小教師、家中有國中小學生之家長，也是針對現行線上教學平臺的階段性檢視。調查發現，有將近50%受訪者對於線上教學平臺無感或不滿意，原因包括互動性、真實性與介面友善度等面向的不足，其中1)學習狀況難以即時掌握、2)師生互動不足、3)整體教育氣氛不如實體教室，被列為三大主要問題。此外，將近70%的教師指出，線上教學平臺增加了他們的備課時間，原因來自於超過80%的教師是停課後才首次接觸線上教學平臺，面對琳瑯滿目的線上教學平臺與其提供的差異化功能都不熟悉，陌生度導致備課時間增加。綜合上述，資深教學專家王政忠老師表示：「具互動功能的一站式平臺，搭配簡單易懂的介面將會是提升接受度的關鍵因素。」

這份調查報告同時發現幾項值得注意的數據。疫情期間，學生平均每日線上學習的時間多達152分鐘，且有近40%的家長會讓孩子自行使用線上教學平臺。王政忠認為：「疫情停課讓我們深刻體會：學習發生比學校存在更重要。」南一書局總經理蘇偉銓也說：「教育應該真實發生。」少了家長的陪伴與監督，如何協助教師透過現有資源，打破時空限制將同學匯聚在一個虛擬空間，掌握學生的專注力及提升遠距參與程度，將會是教學現場的大挑戰與任務。另外，此報告亦針對受訪者未來使用線上教學平臺的意願進行調查，驚人地發現無論是家長或教師，都有約50%不願意繼續使用，故如何提升接受度將會是所有教育生態系夥伴共同努力的方向。

如同前述提到，近50%的受訪者對於目前的線上教學平臺感到不滿意，代表臺灣線上教學還有極大的進步空間。觀察受訪者的意見可發現，線上教學平臺欠缺真實教室的互動感是最大問題，若能加入虛擬實境科技（如AR、VR，甚至MR、XR等）將能提升臨場感；此外，讓每位學生各自擁有一塊線上白板，與教師即時進行問答互動，不僅能提升學習效率，也能增加師生互動的機會。第二大問題為學習進度難以掌握，若能開發具備多樣功能的一站式平臺，當可幫教師整合點名、抽籤、作業批改與繳交等行政事務與班級經營工具，有效管理學習進度，家長也能夠快速掌握孩子的學習狀況。最後，有教師提到，各科目有各自不同的教學需求，若有線上教學平臺可接納多元且豐富的教學資源，便能夠提升他們的使用意願，也能提升學生學習的吸收率。線上教學已是全球趨勢，臺灣身為科技強國自然不能落於人後，如何透過有效的產、官、學合作，持續改善線上教學平臺，絕對是臺灣刻不容緩、需要聚焦的議題。

*關鍵議題研究中*