午睡文化、全華語環境、996模式，哪些中企文化讓新加坡本地員工無法適應？

文：鄭智浩

編按：以下「本地」意指新加坡

全華語環境勸退不少人

中國科技巨擘近幾年紛紛「情定」獅城。

選擇飄洋過海到新加坡設立區域總部、開拓東南亞市場的名企逐年遞增。廣納本地專才也成了這些公司的首要任務之一。

然而在招聘廣告滿天飛的當下，一些新加坡打工族卻申訴他們不太能適應中國公司的工作步調。

有者稱，他們無法融入全華語溝通的工作環境，也有人提到工作時間過長，難以區分上下班的時間等等。

遠到而來的中國名企真如一般人設想的，將「朝九晚九、每週六天」的996工作模式照搬過來讓員工加班加點，還是實際上為本地帶來了嶄新且良好的辦公文化？

美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）日前訪問了10名已離職或在職的新加坡籍員工，一窺他們這些年在中國科技公司都經歷了哪些職場文化差異。

由於不少受訪者擔心職業發展受阻，公司亦沒有授權他們接受媒體採訪，因此多選擇不透露真實姓名與身份。

Photo Credit: AP/ 達志影像 知名的新加坡魚尾獅。

必須適應純華語的工作環境

一名曾在騰訊工作的新加坡籍男子說，當初他面試職位時，人事主管曾向他保證，工作用語將結合華語和英語，所以當時認為自己華語能力尚可的他，才放心選擇入職。

不料，開始在騰訊工作後卻徹底刷新他的認知。華語是辦公室裡最常用的語言，英語根本無用武之地。就連重要的辦公文檔都以中文書寫，讓他大喊吃不消最後選擇離職。

「如果每件事我都需要花許多時間去理解，效率就會變得非常低。」

他表示，華語流利的本地專才也許才是更好的人選。

據悉，騰訊目前有意在海外國際部門試用英語交流，並作為工作日常媒介語。不過其中一名受訪員工指出，她估計這項決定需要些時日才能正式運行，畢竟騰訊內建員工系統和文件目前大部分還是以華語為主。

另一名在騰訊工作的新加坡籍員工則透露，與中國總部技術或財務部門對接的工作討論、會議或培訓，基本上都以華語進行交流，長久下來令他感到無所適從。

「這是很有壓力的，尤其是當你需要表達某個觀點，自己蹩腳的華語根本無法傳達實際意思給對方。」

另一些受訪者則認為，語言障礙影響不大。實際上不少中國籍同事都兼備雙語能力，能隨時調整切換。一名任職華為的新加坡籍員工說：

「如果你更傾向於說英語，中國同事也可以用英語交流。我們試著尋找折衷辦法。」

大多只能簽訂1至3年的僱用合約

在中國企業內，想要成為一名正式員工（permanent staff），必須在崗位上工作1至3年後，才有機會獲領導青睞而「轉正」。此現象與新加坡本地企業的做法大相徑庭。

一般來說，本地企業會先開出正式員工的職位。新員工在初入公司的3到6個月試用期若表現達標，就能順利轉正，無須簽訂具有時限的僱用合約。

然而，由於受中國法律的約束，中國雇主通常不能以業績不佳為由辭退員工，因而設定了具有僱用時限的合約，藉此保障企業利益。據悉，這種做法也被移植到新加坡。

一些受訪員工透露，除了無法保障日後能否獲得續聘，無可避免得承擔一定的失業風險，合約制和正式員工的不同點也體現在員工福利上。

例如，華為有兩套員工推薦獎金（referral bonus）機制。若成功推薦主管級以上的資深同事加入公司，正式員工所獲得的報酬，會比合約制員工高出整整三倍。

部分中國企業也會特別關照正式員工的福利。合約制員工惟有努力向上，躋身正式員工的圈子，才能享有同等待遇。

Photo Credit: iStock

沒有真正的休息時間

西方企業推崇的工作與生活的平衡（work-life balance）模式，似乎難以在中國企業內實踐。

一名騰訊員工說，在中國科技公司就職的新加坡人必須做好長時間工作的覺悟，尤其是那些經常與中國總部接洽的職位。

她回憶道，那些遠在中國的領導們，都特別喜歡在深夜發郵件關心工作進展，就連周末和公共假期也不例外。除了工作時間，她也得隨時待機，沒法真正休息。

「你當然可以暫時忽略老闆的提問，但你確定你能在得知老闆著急等待答复的情況下，依舊放鬆身心休息？」

至於為人詬病的996模式，受訪員工表示，加班加點雖然是中國企業的常態，有時也有可能要從早上9點工作到晚上9點，但周六目前都無需上班，最多只能稱之為「995」。

午睡文化 扁平化的管理制度

相較於上述的職場文化衝擊，受訪的新加坡籍員工也提出了以下幾個頗有趣的觀察。

有四名就職於華為的員工告訴《CNBC》，中國企業有午睡文化，經常可以看到同事們集體在午餐休息時間趴在辦公桌上打盹補眠。

疫情期間即使居家辦公，不少主管也會規定員工早上9點準時上線開晨會，討論接下來一整天的工作事項。受訪者表示，有些上司還會在視訊會議中截屏查崗。

有三名字節跳動員工告訴《CNBC》，中國科技公司的等級制度大多是扁平的，很少強調頭銜或職位。這有利於下級對上級的有效溝通，增加企業活力。

其中一名員工說，他可以隨時與集團副總裁交換意見，不用擔心對方擺架子或不採納意見。

Photo Credit: iStock

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒