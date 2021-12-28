解嚴後仍難逃黨國毒手的「郭廷亮匪諜案」（上）：發生在台鐵中壢月台的一場「跳車疑案」

文：厭世學者

解嚴後，威權的陰影似已遠去，新的時代正要來臨。大多數人平安渡過了危險，目光朝向未來，汲汲營營尋找下一個發大財的機會。卻有人始終為過去囚禁，為了聲張正義，試圖撬開那潘朵拉的盒子。

咚！一樣東西落下月台，火車則揚長而去。 空洞的迴音響徹了清冷的中壢車站，轉瞬又復歸寂靜。 站務人員起初以為那是件行李。但又有哪一種行李長著四肢，還一顫一顫地口吐白沫呢？

「不好，快叫救護車！」那是位白髮老人，被發現時直挺挺地躺在地上，頭部受到撞擊，意識不清。也許他本來要去探望孫子，卻不幸遇上這種突發事件，讓站務人員們看了都不勝唏噓。

然而，他們隔天看了報紙才知道，那可不是位普通的老人。看似人畜無害的長者，原來竟是潛伏軍中的共產黨特務，曾於36年前策畫了刺殺蔣介石的行動。

時值1991年的冬天，解嚴後已過了四年，69歲的郭廷亮在車站發生了「跳車意外」後數天死於腦溢血。身為匪諜的郭廷亮，如何活過了保密防諜的戒嚴時期，又是如何在解嚴後離奇死亡，如今的我們能否知曉一切呢？

一樁毫無疑點的跳車意外

相較於郭廷亮驚世駭俗的身分，他的死亡則顯得波瀾不驚。事發過後，站務人員們齊聚一堂，七嘴八舌討論著事件的起因，那時他們都尚未知曉老人的真實身份。

魏建爐擔任旅客嚮導員已數十個年頭，車站中能發生什麼事，對他來說都無甚稀奇。也因為他十分熟悉月台的環境，才能率先察覺異狀，成為現場的第一發現者。

「我沒看清楚他是怎麼跌下來的，只是隱約看到個東西被丟下來。不過⋯⋯」魏建爐頓了頓，表情不屑地說「這種人我很清楚。他們總是在火車入站或出站時跳下車，好趁著我們不注意溜出月台逃票，可惜這次栽了跟頭囉。」

「也就是說，他是自己跌下月台的？」 事發當時的值班員警黃良峰，此時湊了過來，努力貢獻自己的物理學知識「根據我的了解啊，跳車時有兩種不同的狀況：如果是右腳先著地，因為慣性作用，所以整個人會往前趴；如果是左腳著地，一定會往後倒。」

「不不不，這跟哪一腳先著地根本沒有關係。」站長陳榮興忍不住出言糾正：「火車給你的慣性是向前的，所以你只要著地的那一刻往前跑，就不會有事。」「所以說，他可能是因為向後跑，所以往後仰倒，頭先接觸地面，造成腦部重擊囉。」副站長徐增強為這個討論做了總結。

「可是，我在他口袋裡發現了這個。」不知道是誰拿出了一張車票，上面清楚顯示著台北與中壢的站名，洗清了老人逃票的嫌疑。那麼，老人究竟是為何會跳車呢？

最後，站務人員們得出了一個「最為合理」的結論：這名不幸的乘客發現坐過了站，情急之下拉開手動門跳車，但沒有站穩，於是跌倒撞到後腦勺。因此，這整個事件完全是一場意外，新聞媒體與檢調單位也抱持相同的意見。

然而，社會輿論卻不這麼認為。新聞媒體連續報導了將近一個月，中國時報甚至還用整整一面全版來節錄郭廷亮手提包內的信件內容。郭廷亮的家屬與同袍也認為這絕不是件意外，甚至有可能是蓄意謀殺，呼籲檢警嚴加詳查，也拜託任何目擊證人出面指證。

究竟郭廷亮的家屬與同袍有什麼證據，能夠翻轉這件公認的意外？而郭廷亮又是何許人也，無足輕重地落下月台，卻能激起如此滔天巨浪？一切的一切，都要追溯回36年前一場動搖國本的陰謀。

郭廷亮究竟是何許人也？

1937年，日本正式全面入侵中國。1941年，剛滿20歲的雲南小伙子郭廷亮，同那大時代下的諸多青年一樣，國難當頭，便憑著一股熱血加入軍隊，並即將在戰場上葬送自己的大好青春。

不過，郭廷亮此時卻遇見一位命運之人，讓他免於毫無意義的犧牲。剛從美國歸來的孫立人，成為了郭廷亮的長官，並即將在戰場上大展身手。與黃埔黨校或地方軍閥出身的將領不同，孫立人懷抱著身為中國人救國救民的理想，同時也經歷美國軍校洗禮，既是嚴厲的長官，卻也是戰場上帶頭衝鋒的龍頭。

他帶出來的新一軍，無論士氣、軍容、訓練、紀律，在全中國沒有軍隊能與之匹敵。 郭廷亮也許真的是祖上積德，才能夠進入孫立人領導的新一軍。

當同為緬甸遠征軍的杜聿明奉命率隊闖入有去無回的野人山，孫立人斷然抗命轉進印度，拯救了將士們的性命；當全國軍在日軍面前節節敗退，只有新一軍能以少打多大敗日軍，還順便解救了被圍困在仁安羌的英國軍隊；當共產黨在各地一點點地蠶食鯨吞國民黨的部隊，能反轉敗局的惟有郭廷亮和他的弟兄們。

短期來看，郭廷亮確實是較其他中國軍人來得幸運得多。但往後，他或將為此付出難以計數的鉅大代價，捲入無可遁逃的深淵。正如所有中國名將的命運一樣，能打敗他們的，往往並非戰場對面的敵人，而是身旁的豬隊友。

孫立人上次在緬甸的正確決定，讓同行的杜聿明眼紅，偷偷向蔣介石打小報告，說孫立人擺爛，害得本來快要殲滅共軍的孫立人，被從東北遠調到南方小島的台灣。陣前換將的新一軍沒幾天就被無能的新指揮官給打光，隨著瀋陽一同陷落。殘存的兵士做鳥獸散，各自逃命去了。

而郭廷亮不知道哪裡搞到了共產黨專用的通行證，帶著在瀋陽結識的妻子，奇蹟似地逃到台灣投靠孫立人。曾經隨軍跑遍了大江南北的郭廷亮，後來就安身於眷村，成為訓練新兵的教官。