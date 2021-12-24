再破自己記錄！台積電買下達德1.2GW風場綠電，為亞洲最大企業購電合約

德商達德能源（wpd）昨（23）日宣布，將旗下1.2GW風場綠電售予台積電，雙方已簽署再生能源電能直購合作協議書，其中包括離岸風電和陸域風電各半，估計未來每年綠電發電量將可達37億度電。這也是台積電去年與沃旭簽署0.92GW裝置容量離岸風場綠電後，再破自己記錄，本件合作案是目前亞洲地區最大的綠能直購合作協議。

因應全球淨零排放的要求，加上國際科技大廠如蘋果（Apple）、Google、Facebook 等紛紛要求供應商使用再生能源，台積電近年在台積極購買綠電，於去年與丹麥商沃旭能源簽署企業購售電契約，承購沃旭能源大彰化西南第二階段和大彰化西北離岸風場共0.92GW裝置所有發電量，預計每年購買34.5億度，購售電契約為期20年。

此項合作案並不是達德能源首次賣綠電給台積電，自2020年雙方就第一次簽署再生能源購電協議（PPA）完成電能轉供；今年再度合作，估計未來每年最高約有36.9億度的綠電供應予台積電，相當於每年可減少至少185萬噸的二氧化碳排放量。

在與沃旭、達德完成合約後，台積電每年已掌握70億度風電綠電。

達德能源表示，此項合作案一方面代表wpd搶得頭籌，完成首宗離岸風電第三階段區塊開發規劃案場的企業再生能源電能直購合作協議簽署；另一方面，此次簽約的陸域風電合作案（超過0.5GW）亦為迄今台灣陸域風電領域最大的綠電直購合作協議案件。

這意味著達德必須拿到第三階段「區塊開發」門票，區塊開發將於明（2022）年第三季啟動風場選商，將決定2026至2027年間，共3GW併網風場開發權。

德國在台協會代表許佑格處長（Dr. Jörg Polster）表示，這項契約不只是全球最大的企業再生能源電能直購合作協議，更是台德於2016年12月簽署能源轉型合作意向書以來，最佳且最具體的合作計畫。

佔全台用電5%，台積電宣示2050淨零排放

根據台積電氣候相關財務揭露（TCFD）報告書，2020年台積電用了160億度電，佔全台總用電量的5%。明年將在南科量產的3奈米廠，1年用電更高達77億度，1座電廠的用電量逼近全台灣用電量3%（能源局公布2020年能源統計資料，全國總用電量達2710億度）。

目前台積電90%以上產能在台灣，在溫室氣體排放比例上，有62%來自能源使用，其次為製程排放14%、其餘24%則是供應鏈生產氣體與化學品等碳排。

台積電在2年前加入國際再生能源倡議組織RE100，並在今年9月宣布2050年淨零碳排目標。台積電先前公布的「再生能源採用計畫」中透露，目標在2030年全公司生產廠房25%用電量，以及非生產廠房100%用電量為再生能源。

台積電企業社會責任委員暨歐亞業務資深副總經理何麗梅日前表示，「再生能源台灣供應並不足夠，台積電也無計畫自己蓋電廠，但相信有台積電長期承諾購買這件事情可帶動台灣再生能源產業，已看到這件事情發生。」

台積電是台灣再生能源憑證購買的最大企業，截至今年12月，台積電已取得的憑證有69萬2126張，佔直轉供市場的92%。

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核稿編輯：楊士範