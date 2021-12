美國當代最優秀散文作家瓊・蒂蒂安離世，留下無數經典並引領「新新聞」風潮

美國文壇重量級作家瓊・蒂蒂安(Joan Didion),於美國時間23日遭到證實因帕金森氏症併發症逝世,享壽87歲。

瓊・蒂蒂安出生於美國加州的沙加緬度,在加州大學柏克萊分校畢業之後,到了全球知名雜誌《Vogue》的紐約總部工作,進而開啟瓊・蒂蒂安的寫作生涯。而這段期間,瓊・蒂蒂安認識了美國《時代雜誌》作家John Gregory Dunne,兩人結為連理,並且展開自由撰稿的創作之路。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 左起:瓊・蒂蒂安、John Gregory Dunne

有著「美國當代最優秀散文作家」美譽的瓊・蒂蒂安,一生過著標準的斜槓人生,雖然都圍繞著「文字」打轉,但過去身份曾擔任編劇、記者、小說家等,寫作類型範圍跨足小說、散文、評論、新聞報導和劇本創作,而她對美國文壇最重大的影響,當數引領「新新聞文學」的寫作風格。

「新新聞文學」強調在報導中加入大量對話,利用敘事和寫作技巧傳遞事件的真實性。一般認為,「新新聞文學」是「讀起來像小說的新聞」,此類型則又被稱為「私新聞」或「紀實文學」,影響當代許多寫作者,也替廣大的文字工作者帶來了更多的創作自由,以及表述更廣的主觀意見。

除了文體的顛覆之外,瓊・蒂蒂安在1960年代的創作就受到廣泛注意,1963年出版首本小說《Run, River》;1968年出版散文集《Slouching Towards Bethlehem》、1970年問世的小說《Play It as It Lays》,都成為60年代不容忽視的女性視角。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

而瓊・蒂蒂安更在1972年將《Play It as It Lays》改編成電影劇本,由知名導演Frank Perry執導,此電影也順利進軍威尼斯影展,女星Tuesday Weld則入圍了金球獎戲劇類最佳女主角。

在這之後,瓊・蒂蒂安最廣為人知的電影劇本在1976年誕生,瓊・蒂蒂安與已故丈夫John Gregory Dunne、導演Frank Pierson共同創作了《星夢淚痕》的劇本,並由一代巨星芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)主演,被提名了奧斯卡4項大獎,最後則拿下最佳原創歌曲獎。

《星夢淚痕》的英文原名為《A Star Is Born》,就是近年由布萊德利庫柏(Bradley Cooper)、女神卡卡(Lady Gaga)主演的《一個巨星的誕生》的前身。

瓊・蒂蒂安與丈夫John Gregory Dunne是創作上的好夥伴,除了《星夢淚痕》之外,兩人還共同編寫過《True Confessions》、《The Panic in Needle Park》、《Up Close and Personal》的電影劇本,且都引來大明星主演,如艾爾帕西諾(Al Pacino)、勞勃狄尼洛(Robert De Niro)、勞勃瑞福(Robert Redford)、蜜雪兒菲佛(Michelle Pfeiffer)等人。

除了電影劇本之外,瓊・蒂蒂安在文學創作最廣為人知的作品,是1979年出版的散文集《The White Album》,以及2005年出版的《奇想之年》(The Year of Magical Thinking),後者更榮獲美國國家圖書獎。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

除了文學創作,瓊・蒂蒂安也化作記者,深入報導現場,撰寫過薩爾瓦多、邁阿密的區域政治文章。身高約155公分的瓊・蒂蒂安曾說過:「作為一名記者,我唯一的優勢是瘦小體型,我的外型並不特別引人注目,以至於人們往往會忘記我的存在。」

綜觀瓊・蒂蒂安半世紀的寫作之路,共出版20本書籍、報導無數,有鑒於瓊・蒂蒂安在文壇上的豐碩戰果,2013年,前美國總統歐巴馬(Barack Obama)頒發國家人文獎章給瓊・蒂蒂安,肯定瓊・蒂蒂安的貢獻與成就。如今,瓊・蒂蒂安的離世也引來各界不捨,加州州長Gavin Newsom就表示哀悼之情,同時大讚瓊・蒂蒂安是加州最優秀的作家。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2013年,瓊・蒂蒂安在白宮參與歐巴馬的國家人文獎章受封典禮。

最後,雖然瓊・蒂蒂安已經離世,不過她的侄子、導演兼演員身份的Griffin Dunne,在2017年完成了紀錄片《瓊・蒂蒂安:核心潰散》,完整回顧瓊・蒂蒂安的生涯與困境,此紀錄片由Netflix負責發行,並在第55屆紐約影展展映。瓊・蒂蒂安離世之後,但是精神不散,瓊・蒂蒂安的身影、文字仍留在影像與書籍當中,供後世無數人追憶、緬懷。

新聞來源

核稿編輯:楊士範