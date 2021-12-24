2020年薪資中位數增幅0.48%，年增率4年來新低

（中央社）主計總處昨（23）天公布2020年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數為新台幣50.1萬元，平均每月約4.2萬元，意即全台仍有半數受僱員工年薪未達51萬元。受疫情影響，薪資中位數較2019年僅增加0.48%，年增率是4年來新低。

405.6萬人年薪未達50.1萬元，薪資增幅僅增加0.48%

薪資中位數是將員工依薪水由低至高排序，位處中間者的薪資即為薪資中位數；舉例來說，如果調查5位民眾，將薪資由低至高排列後，中間第3位民眾的薪水就是薪資中位數；相較於平均數容易被極端值拉抬，中位數更能反映多數民眾的「薪聲」。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣告訴《中央社》記者，2020年全體工業及服務業受僱員工數為811.3萬人，薪資中位數為50.1萬元，意即有半數受雇員工年薪未達此水準，約有405.6萬人。薪資平均數則為65萬元。

陳惠欣表示，2020年全球COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情大流行，確實對薪資中位數、平均數年增率都有影響。2020年薪資中位數、平均數較2019年僅增加0.48%與0.94%，都是2017年來新低。

進一步觀察各行業情況，2020年電力及燃氣供應業受僱員工全年總薪資中位數110.7萬元，金融及保險業96.9萬元，出版、影音製作、傳播及資通訊服務業71.5萬元，專業科學及技術服務業、醫療保健及社會工作服務業都超過60萬元。

至於藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業、其他服務業、教育業（不含公私立學校等）都未達40萬元。

從產業薪資中位數的年增率來看，陳惠欣指出，2020年房地產交易有比較熱絡，以不動產業年增5.81%最高，藝術娛樂及休閒服務業、營建工程業也增加超過3%；製造業年減0.27%，但細項產業也有差異，像是電子零組件總薪資有增加，基本金屬、機械設備、紡織業則減少；運輸及倉儲業年減3.39%最多，也是受到疫情衝擊。

根據主計總處統計，中位數對平均數比值自2013年的0.801緩降，2020年降至0.771，略低於2019年0.774。陳惠欣解釋，主因是平均數容易受極端高薪者影響，平均數成長速度高於中位數，導致中位數占平均數的比重持續下滑。

除了薪資中位數之外，外界也關注是否有所得分配不均的現象。

若依薪資高低將受僱員工人數平均分為10組，第1十分位數為29.6萬元、第9十分位數為118.3萬元，陳惠欣指出，受近年低薪組薪資成長較快影響，2020工業及服務業受僱員工全年總薪資第9十分位數對第1十分位數的比值為4，不只較2019年的4.05略降，也低於2012年的4.36，顯示所得分配差距並沒有擴大。

《中國時報》報導，1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖指出，去年受雇員工薪資已經受到疫情波及。不過今年5月中為期2個多月的三級警戒，影響的面相又更廣更深。

2020年女性薪資中位數增幅較男性高、40至49 歲為最高薪資中位數年齡

另一方面，主計處指出，2020年女性薪資中位數增幅較男性高，女性全年總薪資中位數為46.8元，男性為53.2萬元。如果與2019年相較，女性增加0.70%，男性則增加0.54%。

主計處表示，兩性之間薪資差距逐漸縮小。2012年以來，女性總薪資中位數增加16.55%，高於男性的11.15%。

另外，主計處也指出，未滿25歲的人，因為多屬在學打工或初入職場，全年總薪資中位數是35.8萬元，較低。不過薪資中位數隨年齡增長而提高，其中以40至49歲增至56.9萬元最高。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範