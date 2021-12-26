中國教師稱「南京大屠殺的死亡數字沒有被認真統計」遭開除，這說法有錯嗎？

說「中國沒有認真統計南京大屠殺死亡數字」有錯嗎？

日前，中國震旦職業學院教師宋女士，因在課堂上有關南京大屠殺的「錯誤言論」而遭學生錄音舉報，最後被學校開除。在中國社交媒體上，「告密」學生又被人起底，據說其手機遭到騷擾電話和簡訊。官方媒體同聲譴責宋老師，《環球時報》也力撐學生是「吹哨人」。剛剛退休的《環球時報》前總編輯胡錫進則唱反調，認為這件事應該「留在校園内處理」。有關此事的爭議尚未平息。筆者專門討論其中兩個問題。

第一個問題是學生行為是否屬於「告密」。

首先需要指出，舉報的學生在社交媒體中放出的最初錄音版本是剪輯版本，把所有話都截頭截尾，斷章取義，居然演繹成宋老師「否認南京大屠殺」了。

幸虧後來有人放出視頻完整版，還有人翻譯為逐字稿。該老師一開始就說了「當年日軍確實在南京做了反人類的行為」，接下來就主要討論中國缺少紮實的數據統計，說南京大屠殺死了30萬人，都不知道是誰死了，「沒有認認真真、仔仔細細嚴謹地去研究30萬人的姓名和他們的身份證號」，以致30萬數字的說服力不足。

她又以德國對被屠殺猶太人的嚴謹統計做對比，認為政府有責任把「30萬人名字都統計出來」。最後，她還認為，在說到南京大屠殺時，「不應該永遠去恨，而應該是去反思一下戰爭是怎麼來的，這才是最重要的。」

對比這個完整版，不難得出結論，宋老師並沒有「否認南京大屠殺」，嚴格意義上甚至沒有「否認30萬死亡的數字」，只是「遺憾」這個數字沒有嚴謹的記錄去支持，受到質疑。

她的說法並非沒有可以爭議之處，比如她說到要研究「身份證號碼」，但1937年當時根本沒有這個東西。比如她說「30萬人是從一個人的筆記裡面大概估計的……解放之後，中國歷史學家找了其中一個人的話語，30萬作為南京大屠殺的資料」，事實上也並非如此（見後）。

比如她說「有學者根據這個數位去統計，根據有名有姓的，都沒統計出來幾千個人」，事實上，統計出一萬多人的姓名，不只幾千個。而且，也不能說必須把30萬人的名字一個不漏地找出來才能說死亡30萬。

儘管存在這些細節上的毛病，但舉報者的剪輯版本把個別說話抽出來，造成「否認南京大屠殺」的印象，完全曲解了宋老師的意圖，用心險惡。在完整版視頻中也有偷錄者的對話，有說「可以放在微博上」（已經有計劃了），有說「舉報後有50萬」 （難怪），當聽到最後宋老師說「戰爭是怎麼來的」，更如獲至寶地連聲說「可以可以」，再加上幾聲猥瑣的笑聲。那種告密者見獵心喜，得意洋洋的樣子，沒看到也能想象得到。簡直是金庸小說《鹿鼎記》下那個告密製造「莊廷鑨明史案」的吳之榮翻版。

有人認為，宋老師說這番話的地方是課堂，是公眾場合，所以不是什麼「告密」。這點不能成立。

大學課堂雖然不能簡單地視為「公眾場合」。它是在特定地方，只有特定資格的人才能參加，為了教育目的的場地。大學課堂不是公開課，不是所有人都能進入的，必須是這所學校的老師和學生，也必須修讀了這門課，才可以參加。老師進行授課，也不是對一般公眾發表演講，而是面對特定對象，以教育為目的。正如在公司内部的總經理對下屬的講話，不是公眾場合一樣。這和一個人在大街上演講，在網絡上直播等完全不一樣。

更何況，社會一般認同，在高等教育學院教育，不同於小學中學。如果說在小學中學面對未成年人，教育必須按照大綱要求，教社會（政府）准許你教的内容的話，那麼在大學課堂，尺度應該放寬，因為大學是一個「思想自由的地方」（當然與中國的實情有出入）。

而且在大學的上課内容是有知識產權的。比如在美國，學生默認不能錄音錄像，有學生怕聽不清楚，希望錄音，原則上要先徵求老師的同意。

因此，這種偷錄大學課堂内容再擺上網的行為，不是什麼「舉報」，而是徹頭徹尾的「告密」。

至於什麼「吹哨人」的說法就更無恥了。何為「吹哨」，是因為指有的東西不能說出口，只能用隱晦的方式發出「哨聲」警示。因此「吹哨人」這個詞，是專對公權力機關而言的，因為公權力機關有「鐵拳」，「吹哨人」是要冒風險的。對一個無權無勢的普通老師，還用得著什麼「吹哨」？正如在學生的對話中也清楚指出，他們的告密不但沒有風險，還有好處，能有「50萬」，是不是真有這麼多不知道，但「告密費」很可能是存在的。

那麼學生如果對老師的課堂内容有意見，是否就不能行動。當然不是，學生有權向老師當面提出質疑，可以在課堂上辯論。同時，學校也有機制處理學生的投訴。這點我倒是同意胡錫進所言，可以「留在校園内處理」。

很不幸地看到，正如很多中國網友指出的那樣，這種無底線的「告密」被中國政府所鼓勵，中國一邊進行「高科技數字監控」，一方面對傳統的「低科技人肉監控」也念念不忘。

第二個問題，宋老師發言中的核心問題是否有錯？

前面指出了，宋老師的一部分說法是不準確的，但在核心問題上，即說「中國在南京大屠殺上缺少紮實的數據統計」沒有錯。

南京大屠殺死了多少人？中國的標準說法就是30萬。那麼這個數字是怎麼來的呢？