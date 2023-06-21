懲戒法院前院長李伯道回應性騷擾稱「從未踰矩」，被害人感謝司法院秘書長保護

《鏡週刊》昨（20）日踢爆懲戒法院院長李伯道對女部屬性騷擾，結果下場是提早退休，還是可以領19萬退休俸；司法院第一時間卻表示「沒有接獲相關通報」被質疑吃案，結果稍晚被害人發出聲明表示，自己之前向時任秘書長林輝煌表達時，林甚至陪她痛罵李「根本是禽獸」，鼓勵她提告或至少提出性平申訴，但她不願意曝光才和林說好「隔離兩人」，而沒有進入通報程序。

李伯道今天則回應，平時與同事正常互動，從未逾矩，願意接受調查。司法院則解釋，本案已經進入性平機制，林輝煌是為了保護被害人隱私與尊重被害人意願，在被害人要求下，才對外表示未接獲相關性騷情資。現在被害人已勇敢站出來提出申訴，司法院將依法秉公處理。

被害人出面：感謝司法院秘書長保護

聲明指出，當事人今早看到媒體報導，非常震驚，從沒想過這件事情會在媒體上曝光。因此，發表聲明證實，前任懲戒法院院長李伯道的確曾經利用工作機會對她不只1次性騷擾。

她指出，事發後，她請求司法院保護。時任司法院秘書長林輝煌依照她的要求，採取立即讓李伯道先請辭的措施（李伯道在就任懲戒法院院長之前，已經辦畢退休），不讓雙方有再次接觸的機會。

她也請求林輝煌，不要對外曝光案情，不要啟動申評會，因為她不想讓司法院的其他申評委員知悉性騷擾的任何情節，因為非常非常害怕，擔心只要有人透露一絲消息，李伯道很有可能會作些什麼報復的舉動，因此她請求林秘書長尊重個人意願，保護身分，不想提出申訴。

聲明表示，女性同仁在職場遭受性騷擾，是一件很痛苦的事情，而且，事發現場常常並無第3者在場，舉證不易。因此非常感謝向林輝煌報告這件事時，林輝煌第一時間毫無保留的決定保護她，並依其意願及要求處理這件性騷擾事件。

聲明指出，發生這樣的事情，讓她非常痛苦，懷疑並自責，也覺得很羞愧，明明是被害人，但卻覺得是自己做錯事，不敢對別人陳述這件事。因此非常感謝在事發後向林輝煌報告此事時，林輝煌全力協助和保護。

聲明說，原本希望這件事情能夠靜靜的處理，但媒體既然已經報導此事，就覺得必須勇敢站出來，面對這一切。至於李伯道，當然應該為他的不當行為負責。

被害人的丈夫、范姓資深媒體人今天也在臉書上發文，表示爆發後，老婆面臨很大的壓力，也擔心一路保護她的長官、現任懲戒法院院長林輝煌會被外界誤以為包庇，難以入眠，昨熬夜寫完申訴書，今就會向司法院提出正式申訴。

范姓媒體人表示，李伯道在今年3月間陸續4度性騷擾太太。第一次的騷擾，李伯道或許還可藉辭酒醉，但其後三次在院長辦公室的行為，就再無遁詞，這絕對是假藉權力對部屬實施違反個人意志的性騷擾行為，沒有半點模糊空間。

他表示，太太被騷擾後，一直不敢跟他說。直到5月初，在李伯道已離職後的某個深夜，才道出此事。她解釋不敢在事發時就說，是因為她知道先生性格爆烈，深怕先生會生氣把司法院的屋頂給掀了。但他初聞此事時，仍感到憤怒不已，認為李伯道欠太太一個道歉。

雖然李當時在司法院秘書長林輝煌的壓力下狼狽下台，但最後還是沒有面對他的錯誤，沒有對被害人承懇道歉認錯。他向太太提出想找李伯道面談的想法，但被勸阻。因為太太不希望司法形象因此受傷。他坦言，這時才恍若大夢初醒，想起從3月開始會發現太太半夜孤坐在客廳發呆，甚至偷偷流淚。

太太也告訴他，她非常感謝林輝煌的協助，因為在她最困難、惶恐不安又求救無門的時候，向林求救時，對方完全沒有懷疑，也沒有要大事化小的想法，反而陪著她一起流淚，一起痛罵李，「這禽獸該下地獄！」聽得范姓媒體人一起流淚，感謝林讓太太相信這世界還是有正義，她並不孤單。

范姓媒體人說，太太告訴他，林輝煌第一時間鼓勵她提起刑事告訴，不然至少要提出性騷擾申訴。但太太都拒絕了，因為她非公眾人物，不想在鎂光燈下被眾人指指點點。加上看過太多性騷案例，儘管加害人受到懲處，受害人還是會遭到他人（甚至是法官）指指點點。不想一輩子都要在這目光下過日子，所以只希望林輝煌協助她讓她和李伯道隔離，也拜託對方不要讓這件事曝光，靜靜過去是對她最好的保護。

司法院：為了保護被害人隱私才對外表示「沒有獲報」

司法院昨日晚間也發聲明，指出林輝煌是為了保護被害人隱私與尊重被害人意願，在被害人要求下，始對外表示未接獲相關性騷情資。已組成性騷擾申評會，如查證屬實，將依法嚴懲，並呼籲各界共同維護被害人隱私。

司法院表示，依「司法院工作場所性騷擾防治措施申訴及處理要點」規定，性騷擾申評會主任委員應於7日內指派3人以上的委員組成專案小組進行調查，現已組成專案小組，立即發動調查，並會將調查結果作成調查報告書，提申評會評議。

司法院表示，性騷擾行為如經調查屬實，性騷擾申評會將做成議處建議，並依違法情節依法處理，決不護短、寬貸。另外，懲戒法院將依被害人的需求，進行心理支持及關懷。

最後提到，依被害人的聲明書及前祕書長林輝煌的說明，林輝煌是為了保護被害人隱私與尊重被害人意願，在被害人要求下，才對外表示未接獲相關性騷情資。現在被害人已勇敢站出來提出申訴，司法院將依法秉公處理，也呼籲應維護被害人及家人隱私，依性騷擾防治法規定，勿揭露個人資料，勿採訪被害人及其家人，還給被害人平靜生活，避免二次傷害。

李伯道：從未踰矩，願受調查