美國FDA先後批准輝瑞、默沙東抗病毒口服藥，民調顯示半數未接種美國人即使染疫也不願服用

美國食品暨藥物管理局（FDA）於本週先後批准了由輝瑞（Pfizer）和默沙東（Merck）研發的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）口服抗病毒藥物，病患取得兩款藥物的條件相同，但美國FDA並未批准18歲以下的青少年服用默沙東的口服藥。

兩家藥廠都表示初期的供貨量相當有限，並正在加速生產製造中。

輝瑞口服藥試驗結果優於默沙東，法國取消與默沙東的採購協議

綜合《華爾街日報》與《紐約時報》報導，美國FDA昨（23）日批准醫師能夠開立默沙東研發的「莫納皮拉韋」（molnupiravir）給重症高風險的病患，在他們出現輕微到中度症狀時。

FDA建議使用默沙東此款藥物的時機點是無法取得其他已獲核准的藥物，或是因為一些醫療因素無法使用其他款藥物。醫療專家對於默沙東口服藥存有一些安全疑慮，另一方面是相較於輝瑞的口服藥，默沙東的效果也較差。FDA才於前（22）日批准了輝瑞口服藥的使用，讓確診者在家就能服用此款藥物。

FDA表示，病患需要取得篩檢陽性證明，並從醫師那取得處方箋，在出現症狀不超過5天的情形下，才能取得莫納皮拉韋。FDA並未指定特定的篩檢。

依據實驗結果，默沙東口服藥預防住院和死亡的風險為30％，輝瑞則高達89％。兩款口服藥的試驗都是在Omicron變異株出現前進行。研究者表示他們預期這兩款藥物能夠對抗Omicron變異株，儘管他們仍在等待相關試驗數據。

FDA科學家卡瓦佐尼（Patrizia Cavazzoni）表示，默沙東口服藥對於部分高風險病患將會是個有用的治療選擇。默沙東研發副總裁李迪恩（Dean Li）受訪時表示，莫納皮拉韋在該公司的臨床試驗中，能減少90％的死亡風險，「這是個重要的數字，值得醫師們謹記在心」。

FDA對莫納皮拉韋的批准，適用對象並不包含正在住院，或是年齡小於18歲的病患。莫納皮拉韋可預期將會在數天內在藥局、醫師診間等地方功用，初期的供貨量十分有限，默沙東表示他們正在加速生產製造。

英國和丹麥的衛生監管機構已批准默沙東口服藥的使用，默沙東也已經與多達30個國家完成藥物的採購協議。不過法國在這星期取消了與默沙東的採購協議，原因是該國衛生監管單位未批准使用此款藥物，主要考量是其有效性不足以及潛在的安全風險。

民調顯示半數未接種美國人，即使染疫也不願服用口服藥

FDA前日批准了輝瑞藥廠（Pfizer）研發的口服藥Paxlovid，適用對象為高風險病患（例如長者或是慢性病患者），以及12歲以上兒童。Paxlovid試驗期間正值Delta變異株肆虐，試驗最終的分析結果顯示，Paxlovid能夠減少高風險且未接種疫苗患者88％住院或死亡風險，在這些病患開始出現症狀的5天之內。

輝瑞實驗室的數據顯示，此款藥物也能夠有效對抗Omicron變異株。

病患若要取得輝瑞的口服藥，條件與默沙東口服藥相同。不過，真正對口服藥有需求的美國人不見得會使用。依據「晨間諮詢」（Morning Consult）所做的民調，半數未接種疫苗的美國民眾表示即使他們染疫了，也不會服用FDA批准的口服藥物。

美國聯邦政府目前向輝瑞藥廠下訂的數量足夠讓1000萬人使用，價格約莫是每個病患530美元（台幣14696元），初期的供應也是有限。輝瑞預期能夠在明年1月再提供20萬份療程的藥物給美國政府，並預期能夠在明年夏季尾聲滿足美國政府的需求。

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核稿編輯：楊士範