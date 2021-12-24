是誰玻璃心碎一地？新加坡羽球員駱建佑奪世界冠軍，中國網媒卻稱馬國人民不高興了

馬來西亞出生的新加坡羽球國手駱建佑19日奪下羽毛球世錦賽男子單打冠軍，以21：15及21：20的分數，擊敗2018年排名世界冠軍的印度球員斯利坎特，為新加坡帶來第一面世錦賽金牌。贏球當下，駱建佑舉起衣服上的新加坡國旗向觀眾及媒體展示後，親吻新加坡國旗。不料中國媒體《網易》卻報導稱，駱建佑的舉動令馬來西亞國民都心碎了。

駱建佑歸國抵達新加坡樟宜機場時，機場方出動一輛消防車進行「水炮禮」儀式，迎接他凱旋歸來。在機場的新聞發佈會中，駱建佑表示自己沒想過會打敗世界排名前四的羽球選手，為此感到非常開心也很滿意自己的成績。駱建佑也對媒體透露，回國之後會先和家人朋友聚餐，並好好治療受傷的腳踝。贏得世界冠軍一直是駱建佑的目標，他沒想到居然可以在今年達成，他更自豪地對媒體說：「以前我一直扮演黑馬的角色，但現在我已經轉變成大家都很想擊敗的對象。」

奪冠後，《網易》發佈一篇標題為「不成熟，駱建佑奪冠後親吻國旗的動作，得罪了3000萬人」，文中甚至提到：「這無異於在向馬來西亞球迷喊話：『我拿的這個冠軍，跟你們沒有什麼關係。』」。《搜狐》也報導，「馬來西亞媒體到球迷，無不酸嗖嗖的，都會提到當初是誰看走眼了才將人才外流。」馬來西亞人民則反駁道，馬國人才沒屬於「大國」的玻璃心，認為中國在挑撥離間。

哪一國真的那麼重要？

今年24歲的駱建佑出生於馬來西亞檳城，13歲開始到新加坡體育學校唸書，並在18歲取得新加坡國籍，正式以新加坡身份出國比賽。新加坡媒體《紅螞蟻》報導中提到，駱建佑曾說：「我在這裡（新加坡）生活很多年，覺得自己就像是個新加坡人。我很自豪在胸前掛上新加坡國旗的標誌。」駱建佑在贏得比賽之後親吻新加坡國旗的舉動也不足為奇，因為他的國籍認同是新加坡人。

回應「人才外流」的問題，同樣來自馬來西亞檳城的男單頂尖球員王友福認為，駱建佑若留在馬來西亞將不可能奪得世界冠軍，因為馬國羽壇的問題在於讓外行人管理內行人，令馬國羽球在體壇上欲振乏力。評論家郭健平也指出，駱建佑的兩國身份並不衝突，他的成就榮耀歸屬新加坡，身為馬來西亞人可以沾沾光，但切勿熄滅自己國家運動員的士氣。

另外，季風帶書店創辦人林韋地也在臉書發文，他道出馬來西亞於新加坡人民看待體育差異。當球員勝利時，新加坡抱持著「替球員開心」的態度，馬來西亞則投射太多民族主義，高喊「Malaysia Boleh（馬來西亞，行）」，將身為第三世界國家的自卑投射到運動員身上，而這將帶給運動員很大壓力。

由於多年來馬來西亞有大批人才外流至新加坡，不免讓許多馬來西亞人民感嘆政府流不住人才，如東南亞的叫車平台龍頭Grab的創辦人陳炳耀，原是在馬來西亞創辦Grab，後來將總部遷至新加坡，其本人也在2016年入籍了新加坡。

而出生於馬來西亞的駱建佑，在國際舞台上獲得最高榮耀，本應為馬來西亞與新加坡引以為傲之事，儘管難免讓馬來西亞人民感嘆人才外流，但這次卻因中國媒體的創作，而又讓馬新之間的「心結」再次浮上新聞版面。

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核稿編輯：杜晉軒

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