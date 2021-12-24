2021/12/24,
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警方誤殺黑人青年萊特案，女警被判定為過失殺人罪

警方誤殺黑人青年萊特案，女警被判定為過失殺人罪
圖為萊特案被告女警波特｜Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

檢察官指控波特觸犯一級以及二級過失殺人罪。其中，一級過失殺人罪的最高刑期是15年，二級過失殺人罪的最高刑期則是10年。判決中經過陪審團討論，法院指出，波特確實觸犯過失殺人罪，並將在2022年2月18日宣布刑期。

4月11日，美國明尼蘇達州女警因誤將真槍當作電擊槍，瞄準黑人青年萊特（Daunte Wright），導致萊特傷重身亡，引起當地軒然大波，民眾上街抗議，犯案女警波特（Kim Potter）也被捕等待判決。

而昨（23）天判決結果出爐，波特的過失殺人罪名成立，將在2022年2月宣布刑期。

發生了什麼事？

《紐約時報》報導，4月11日20歲的美國黑人青年萊特在開車途中，遭員警攔檢，理由是發現萊特車牌註冊貼紙過期。不過之後由於警方發現萊特曾有缺席交通法庭審理的紀錄，試圖將他拘捕。對此萊特掙扎並試著開車離開，警方試圖以電擊槍壓制，然而白人女警波特誤將上膛的真槍當作電擊槍瞄準萊特，導致他傷重身亡。

當時正好佛洛伊德案（George Perry Floyd）中，其中一位被告警員在座落於布魯克林市的法庭進行審判，因而萊特之死引發軒然大波，大批群眾上街示威遊行，在布魯克林市中心集結。儘管萊特的母親呼籲進行非暴力的示威，然而之後演變成警民衝突，群眾朝布魯克林市中心警局丟磚頭與罐頭，警方則出動鎮暴警隊，朝民眾施放催淚瓦斯與閃光彈。

波特遭控過失殺人，檢察官：不是理由

《BBC》報導，檢察官指控波特觸犯一級以及二級過失殺人罪。其中，一級過失殺人罪的最高刑期是15年，二級過失殺人罪的最高刑期則是10年。

判決中經過陪審團討論，法院指出，波特確實觸犯過失殺人罪，並將在2022年2月18日宣布刑期。

在審判過程中，波特的辯護律師表示，根據當時的情況，波特的確該使用電擊槍，而也是因為萊特試圖逃跑，才導致他的死亡。並補充，波特並不是故意要結束萊特的性命。

然而檢察官表示，波特作為資深警員，應該要知道如何分辨雷射槍與真槍。而這起案件之所以發生，是因為員警的疏忽與大意。

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Photo Credit：AP / 達志影像
在法院外等待判決的抗議群眾

判決結果，有什麼影響？

《BBC》報導，俄亥俄州凱斯西儲大學 （Case Western Reserve University）法律系副教授Ayesha Bell Hardaway指出，在美國，讓警察為值勤期間造成的死亡負起法律責任「非常罕見」。

他也表示，這場判決告訴警方，必須同樣為自己魯莽的行為負責，因為一旦發生誤殺等事件，「後果將非常嚴重」。

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核稿編輯：楊士範


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