中大民主女神像、嶺大六四浮雕遭「鬼祟」移除，各大學或將清除六四政治標記

香港中文大學今（24）晨突然移走位於港鐵大學站旁的「民主女神像」，而同日嶺南大學也無預告下移走了位於梁銶鋸樓外的六四浮雕、塗去校園內的「民主女神壁畫」。

中文大學發聲明，表示因支聯會與中大學生會「已解散或無實際運作」，故「沒有任何組織為該雕像的維修及管理承擔責任」，決定移除「民主女神像」。而嶺大發言人表示，大學重新檢視及評估校園內可能構成法律或安全風險的物品後，決定除去相關物品。

「民女等」一說，已成一代中大人集體回憶

遭拆走的中大「民主女神像」，為2010年中大學生會幾經爭取才能樹立於校內，而最初校方曾建議放置於校園本部的文化廣場，但學生會堅持下，才能豎立於大學站旁邊。被戲稱為「民女」的「民主女神像」是中大地標之一，數屆中大學生會以「民女等」為代號，意指在大學站旁集合。

「民主女神」原本是八九民運的標誌，1989年6月4日解放軍戒嚴部隊清場時推倒位於天安門的「民主女神像」。而位於中文大學的民主女神像，正是仿八九民運的「民主女神像」、由美籍華人雕塑家陳維明創作。2010年5月，為紀念六四21周年，陳維明將「民主女神像」與「天安門大屠殺浮雕」從美國運抵香港，兩件作品經當年的大學生與社運人士爭取後，終能分別放置於中文大學和嶺南大學，惜今日同日被校方移去。

《立場新聞》報導，2010年嶺大學生會幹事會外務副會長鄧建華批評校方今晨行動「鬼鬼祟祟」，也代表大學已失去相對自由的空間，反映「有一段歷史（政權）唔想香港人繼續講」；前中大學生會會長也批評中大「閃縮」，選擇在外國媒體較少關注的聖誕前夕時行動，做法拙劣。

港版《國安法》下，繼港大後各大學自我審查更嚴重

（中央社）繼香港大學移除校內的「國殤之柱」後，香港嶺南大學及中文大學相繼於昨夜今晨清除了校內的「民主女神像」及「六四」浮雕等。

官方香港電台今天報導，位於中大校園的「民主女神像」，上午被校方移走。

據報導，有中大學生對此表示憤怒及失落，不滿校方在毫無預告下移除「民主女神像」。

與此同時，嶺大學生會代表會臨時編輯委員會今早在臉書留言指出，校方保安部及工程部人員昨天一夜間移除了「六四」浮雕，把浮雕移至校內儲物室。

嶺大方面對媒體表示，校方會不時檢討校園的風險管理，有需要時會考慮以適當措施消除隱患，以保障大學的整體利益。

嶺大編委會同時表示，校方也清除了校內的民主女神噴漆畫。這幅畫位於劉李婉嫻樓二樓學生會的中庭牆身，校方以灰色油漆掩蓋。

中大民主女神像及嶺大六四浮雕都是美籍華人雕塑家陳維明的作品。

據了解，香港其他大學包括浸會大學及城市大學也有民主女神像等政治性標記，外界預料校方也會相繼清除。

香港實施《國安法》後，外界預期各大學將會清除校內紀念「六四」等政治性標記，以免違法。

新聞來源：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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