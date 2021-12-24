朴槿惠「閨蜜干政」等案服刑近4年9個月、因健康問題被特赦，前總統李明博未列特赦名單內

南韓前總統朴槿惠在2017年因收賄等13項罪名入獄後，南韓政府於24日表示，她將在12月31日獲得特赦。根據《韓聯社》報導，政府是因考慮到朴槿惠健康狀況不佳，才會做出這個決定。

南韓政府在24日公布新年特赦名單，《韓聯社》的報導指出，包含朴槿惠在內的3094人將獲得特赦、減刑或復權。隨後，青瓦台發言人朴炅美在記者會上指出，總統文在寅認為應該擺脫傷痛、舊怨與成見，朝著新時代闊步邁進，且南韓全民迫切需要團結一心和相互包容的精神，綜合考量朴槿惠近5年的健康狀況，「望反對輿論予以寬宏大量的諒解。」

朴槿惠2016年10月爆出親信崔順實干政事件，當時據傳連總統演講稿、官方機密文件都會給崔過目。南韓國會在該年12月通過總統彈劾案、並於2017年3月10日由南韓憲法法院裁定成立。

隨後，朴槿惠也因涉及收賄、濫用職權，由南韓大法院在2021年1月作出最終裁定、判20年定讞。她從2017年3月31日起收押至今，若最終於31日獲赦免，等同時隔4年9個月出獄。

此外，南韓前總理韓明淑這次也將被赦免，她因涉嫌收受9億韓元的賄款，在2015年被判有期徒刑2年，且刑滿出獄內10年不得再競選國會議席。

不過，《韓聯社》的報導指出，因收賄、濫權、挪用公款等罪名，被判處17年徒刑的前總統李明博，則未列入赦免名單。青瓦台相關人士認為，朴槿惠和李明博的情況大不相同，這次的赦免和下屆總統選舉毫無關係。

朴槿惠4年進出醫院動手術，在野黨政治人物看法不一

根據《韓聯社》的報導，朴槿惠在上月22日於三星首爾醫院住院、接受治療，她受到羈押以來，多次因為肩部和腰部疾病接受治療，並曾於2019年9月在首爾聖母醫院接受肩部手術，今年1、7月均在同一家醫院住院，最近還在接受精神科診治。

青瓦台相關人士向《韓聯社》指出，宗教界、公民團體、政界都曾就朴槿惠赦免問題提出意見，青瓦台的幕僚並沒有就此討論，只向總統傳達這些意見，但文在寅赦免的原委不得而知。

不過，南韓共同民主黨總統候選人李在明在月初曾表示，無論是特赦李明博還是朴槿惠都為時過早，因為他們沒有反省、也沒有向國民道歉。南韓最大在野黨國民力量的總統候選人尹錫悅則表示不同看法，他在上月接受《韓聯社》採訪時，認為為了促進全民團結，若當選將赦免這兩位前總統。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範