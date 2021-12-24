境外+20：公布P3實驗室初步調查結果，開罰中研院15萬、這週驗出23例Omicron境外移入

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增20例COVID-19移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增20例境外移入個案，為14例男性、6例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國（7例，案16965、案16967、案16968、案16970、案16977、案16982、案16983）、越南（3例，案16971、案16979、案16980）、菲律賓（2例，案16973、案16974）、泰國（案16966）、德國（案16969）、馬來西亞（案16972）、印尼（案16975）、印度（案16976）、加拿大（案16978）、立陶宛（案16984）及日本（案16981），入境日介於今（2021）年11月21日至12月22日。

指揮中心指出，其中，案16969與驗出Omicron變異株的案16921為夫妻，不過目前案16969尚未驗出是否為Omicron病例。

境外移入基因定序：出現23例Omicron、14例Delta

指揮中心公布17至23日境外移入基因定序結果，其中，驗出23例Omicron變異株以及14例Delta變異株。

指揮中心指出，繼上週驗出4例Omicron境外移入後，這週又驗出23例。目前來源國有8國，包含美國、英國、加拿大、奈及利亞、德國、巴西、哥倫比亞，橫跨美洲、歐洲、非洲。不過，都是在邊境或檢疫期間就攔截，其中2例則是在入境之後在防疫旅館發現，尚未進入社區。

醫療應變組副組長羅一鈞分析上週以及這週的27例Omicron病例特徵，指出與昨日報告的差不多，都屬突破性感染。

羅一鈞指出，這27例中，14例有症狀，另外13例則沒有出現症狀。出現最多的是喉嚨相關症狀，例如喉嚨乾、喉嚨癢、喉嚨沙啞等等。出現第二多的症狀則是咳嗽，總共有5位病例出現咳嗽症狀。而另外則有3位出現頭痛症狀。

值得注意的是，先前驗出的Omicron病例中都沒有出現味覺異常的症狀，不過這次出現一位。該病例病毒量較高，ct值是18，同時也有咳嗽、喉嚨痛、腹瀉等症狀。

至於Delta變異株，則出現14例，其中大部分是從越南與柬埔寨入境。

羅一鈞表示，照目前的全球趨勢，Omicron以及Delta變異株同時流行，不過Omicron變異株病例有漸漸超越的情勢，而這一點也可以從境外移入基因定序看出來，因此目前依然需要邊境嚴管的措施。

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公布P3實驗室初步調查結果：實驗室人員未依據SOP、生物安全會未落實內部稽核

指揮中心表示，23日召開生物安全專家調查小組會議，今天公布P3實驗室的初步調查結果，主要有下幾點：

ABSL-3實驗室人員進行實驗操作時，未依規定穿著C級防護裝備（包括連身型防護衣、N95口罩、雙層手套、護目鏡及鞋套等）；並且在穿脫個人防護裝備（Personal Protective Equipment, PPE）以及使用生物安全櫃（Biosafety cabinet, BSC）方面，皆未遵守該實驗室訂定之標準作業程序（Standard Operating Procedures, SOP）。 生物安全會未依「感染性生物材料管理辦法」規定，每年落實對實驗室辦理內部稽核；亦未追蹤ABSL-3實驗室之新進人員相關訓練考核完成情形。 實驗室人員需再加強教育訓練，並落實訓練後考核機制，以及辦理個人防護裝備之實體演練，確認人員對於個人防護裝備穿脫的認知程度。 另有部分調查細節尚待釐清，將請中研院再提供該實驗室人員進出實驗室之電子紀錄、監控影帶以及工作紀錄等，予調查小組確認。

指揮中心說明，調查小組將於釐清相關事實後，完成最終調查報告，屆時再由指揮官統一對外說明。另對於中研院未依《感染性生物材料管理辦法》規定，落實單位內部生物安全事務之監督及管理情事，將於彙整相關違規事實後，依傳染病防治法第34條及第69條規定，對中研院進行裁處，從重處以最高罰鍰新臺幣15萬元。

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24日起未校園接種之青少年可預約第二劑、指揮中心鼓吹施打追加劑

指揮中心指出，12月24日起，滿12歲至17歲的學生，如果已經接種第一劑BNT疫苗滿12週以上，但未於校園接種第二劑，將可以透過地方政府衛生局安排或指定的COVID-19疫苗合約醫療院所進行預約，並由家長陪同完成第二劑BNT疫苗接種。

另外指揮中心也舉出各國例子，鼓勵國民施打追加劑。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員邱政洵指出，歐盟、美國、英國、澳洲等地都建議民眾接種追加劑，另外接種追加劑後，也可大幅增加中和抗體，提升保護力。

目前第一劑覆蓋率達79.72%，第二劑覆蓋率來到66.50%，追加劑覆蓋率則為0.35%。

提醒7+7、10+4方案，不可任意與人接觸

指揮中心提醒，最近返鄉人數陸續增加，因而返家居家檢疫必須注意幾件事項。

首先，檢疫者返家檢疫期間禁止外出，另外不可與同住者接觸，盡量透過通訊軟體或電話連繫，若有需開門溝通，記得要全程配戴口罩。另外個人清洗衣物必須在房內自行清洗處理，或者靜置至檢疫期滿後一併清洗。

其次，同住者則不可與檢疫者共用房間、衛浴、同處共食。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範