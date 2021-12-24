台劇傳捷報與《魷魚遊戲》齊名，《第一次遇見花香的那刻》獲選《綜藝報》年度最佳國際影集

由美國知名娛樂權威媒體《綜藝報》旗下全球記者團隊選出的「2021年度最佳國際電視節目」，13部作品當中，除了台灣觀眾熟悉的韓劇《魷魚遊戲》、《海岸村恰恰恰》上榜之外，台劇《第一次遇見花香的那刻》也入榜，位列第13名，同時也是榜上唯一一部台劇。

Photo Credit: GagaOOLala提供

由於英語系國家觀看影視作品時，相比亞洲觀眾而言，較沒有「看字幕」的習慣，因此，倘若以美國為本位的思考模式，「非英語」發音的作品就必須搭配字幕，進一步在受眾的觀看行為上較為劣勢。

然而，2020年韓國導演奉俊昊執導的《寄生上流》，以韓語發音之姿橫掃歐美影壇，最終更在奧斯卡拿下4項大獎，也成為影視首部獲得奧斯卡最佳影片的非英語電影。

有鑑於此，北美媒體與觀眾也逐步廣泛關注國際影視內容，而電影和電視的製作也已經相當國際化，跨國合製早已經是常態，所以《綜藝報》今年也選出了最佳國際電視節目，其中包含西班牙、印度、韓國、義大利、阿根廷等國的作品。

當然，榜上最令台灣人欣喜的，絕對是台劇《第一次遇見花香的那刻》的入榜。

自從《我們與惡的距離》大受好評之後，近年台劇也隨之大爆發，今年就交出多部熱議話題作品，包含《天橋上的魔術師》、《火神的眼淚》、《俗女養成記2》《斯卡羅》、《茶金》、《華燈初上》等作品，或許多數人對《第一次遇見花香的那刻》較為陌生，但其實，本作在國際上早有一定聲量。

聚焦於女同志議題的《第一次遇見花香的那刻》，為GagaOOLala原創影音作品，由林辰唏和程予希主演，於8月宣布入圍歐洲最大劇集展——法國里爾的「SERIES MANIA」的迷你劇集競賽項目，同時也是台灣作品首度入選此競賽。

SERIES MANIA劇集展歷史不算悠久，卻迅速崛起成為世界級矚目的專業影展。此展於2010年由巴黎影像論壇（Forum des Images）發起 ，2017年起便獲得法國文化部力挺，影展大約展期8天左右，舉辦超過百場放映活動。且除了放映之外，也有如講座、論壇等交流活動，每年吸引逾7萬人參加，其中包括劇迷、媒體、電視台、串流媒體、影視工作者等等。

有了SERIES MANIA劇集展的背書，《第一次遇見花香的那刻》而後在東京影展、德國慕尼黑影展亮相，跑出國際知名度。至於兩位主演林辰唏與程予希的好表現，劇集一開播時，口碑就傳進華語女同圈，獲得迴響。如今更被選進《綜藝報》的2021年度最佳國際電視節目，成績不俗。

Photo Credit: GagaOOLala提供

《綜藝報》亞洲區經理派翠克弗雷特（Patrick Frater），針對《第一次遇見花香的那刻》的入圍撰文說明：「台灣在2019年將同性婚姻合法化，打開了亞洲媒體產業處理LGBT題材的能力。《第一次遇見花香的那刻》來自杰德影音和GagaOOLala這兩個專注於服務LGBT社群的品牌，但這並不意味著同志族群在主流社會中不再被不平等對待。」

派翠克弗雷特進一步解釋：「《第一次遇見花香的那刻》描繪了一個年少時不敢出櫃、被困在單調的異性戀婚姻中的女子，當她與舊愛重燃愛火時，她被迫反思也必須顧及家庭。進而更廣泛地討論普世價值中，這樣的女同性戀關係是否能獲得祝福。這部劇的敏感性為它贏得了國際聲望，入選了東京影展與德國慕尼黑影展。」

《第一次遇見花香的那刻》第一季全六集已於同志影音平台GagaOOLala上架，未來製作方是否開發第二季，是接下來的關注焦點。

《綜藝報》2021年度最佳國際電視節目

《魷魚遊戲》（韓國） 《Time》（英國） 《Cardo》（西班牙） 《The Newsreader》（澳洲） 《Tabbar》（印度） 《海岸村恰恰恰》（韓國） 《Spice Girls: How Girl Power Changed Britain》（英國） 《Countrymen》（挪威） 《Al Rawabi School for Girls》（約旦） 《Amongst Men》（阿根廷） 《Lords of Scam》（法國） 《Anna》（義大利） 《第一次遇見花香的那刻》（台灣）

新聞來源

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範