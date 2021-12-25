2021/12/25,
生活

意思相似但用法不同的「customer」和「client」有什麼差別？

意思相似但用法不同的「customer」和「client」有什麼差別？
Photo Credit: Blake Wisz @Unsplash

我們想讓你知道的是

client的意思則類似中文的「客戶」，通常客戶會從公司那獲得長期、專業或個人化的服務或諮詢，像是法律事務所、保險公司、銀行理財專員、行銷顧問公司等的客戶，那客戶也可能是個人，也可能是公司。

英文中有許多意思類似，但用法不太一樣的字，讓同學們非常苦惱。今天希小編就要來介紹一下許多人常常會搞不清楚的customer和client這兩個字，大家可以先想想自己會怎麼用這兩個字喔！

customer和client的差異

  • customer

首先，customer的意思比較類似我們中文的「消費者、顧客」，像是去超市、超商、餐廳、服飾店、飲料店等等消費的人，都可以稱作 customer，通常這些人付完錢後，馬上就可以取得商品。那如果是「固定來消費的人」，我們也可以稱作regular customer。我們來看些例子：

The questionnaire is for collecting customer responses to our new dessert—Basque Burnt Cheesecake.（這份問卷是要蒐集顧客對我們的新甜點——巴斯克乳酪蛋糕的反應。）

Carol is one of our regular customers. She comes here every Wednesday.（Carol是我們的常客之一。她每週三都會過來這。）

The cafe serves around a hundred customers a day.（這間咖啡店一天大約有一百位顧客。）

  • client

那client的意思則類似中文的「客戶」，通常客戶會從公司那獲得長期、專業或個人化的服務或諮詢，像是法律事務所、保險公司、銀行理財專員、行銷顧問公司等的客戶，那客戶也可能是個人，也可能是公司。

The realtor will advise his client on the value of the property.（那名房仲會幫他客戶的房產估價。）

Jill Basinger is a well-known attorney with many famous clients.（Jill Basinger是一位知名的律師，擁有許多著名的客戶。）

Financial advisors must always consider the best interests of their clients.（理財專員一定要為客戶的最大利益著想。）

同場加映：subscriber

那因為近年來影音串流平台、應用程式越來越普遍，許多程式其實不能直接購買，而是只能用訂閱（subscribe）的方式來觀賞、聆聽內容，或是解鎖一些功能，那每個月付錢使用這些應用程式的人就可以稱作subscriber「訂閱者」喔。

It’s reported that Netflix now has 213.5 million subscribers globally.（據報導，現在Netflix在全球有兩億一千三百五十萬的訂閱人數。）

I’ve been a subscriber to Spotify for many years.（我訂閱Spotify很久了。）

那同學也可以順便學習一下，如果要說「訂閱某服務、某個頻道」，英文會說subscribe to something，注意這個to不能省略喔！

Have you subscribed to Disney+?（你訂閱Disney+了嗎？）

Don’t forget to subscribe to my channel!（別忘了訂閱我的頻道！）

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【商用英文】customer和client差在哪呢？〉為題發表

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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