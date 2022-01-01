《千年美人》：皇帝賜浴的對象絕不只楊貴妃，君恩浩蕩讓眾臣一齊開心泡溫泉

文：孟暉

貴妃出浴的盛唐氣象

唐玄宗與楊貴妃，無疑是我們熟悉的歷史人物。白居易〈長恨歌〉中「春寒賜浴華清池，溫泉水滑洗凝脂」兩句，則讓「貴妃出浴」成了傳統文化中最著名的形象之一。不過因為詩歌體裁的限制，詩人沒有交代「華淸賜浴」的前因後果，很多讀者可能不太明白這件事的具體背景。

「華淸池」是指華淸宮內的溫泉浴池，而華淸宮則是修築在驪山的富麗行宮。每年一入陰曆十月，唐玄宗就會率著楊貴妃等人轉移到驪山的這一處行宮，待第二年開春天氣轉暖才重回長安。如果對淸代歷史有興趣就會知道，淸代皇帝與后妃每年都到圓明園避暑，快入冬時才回到紫禁城過冬，到慈禧太后時，則是改到頤和園度過夏天。

唐玄宗正好相反，春、夏、秋三季在長安的皇宮中生活，卻到驪山華淸宮過冬，大概是因為華淸宮這裡地出溫泉，冬天比其他地方更為溫暖，當然可以洗溫泉浴是最重要的原因。

隨著天子與貴妃，固然要有一大群宮人也來到這裡，另外，王公外戚、文武百官中的受寵分子都會蒙恩陪駕，等於是精簡化的小朝廷被整個挪過來。這麼多人要在驪山過冬，於是乎，當時的顯要人物紛紛在驪山腳下建起各自的「別館」，使得山麓一帶雕閣相望，華宇連綿，與半山上的皇家宮苑一同彰耀著盛唐的壯闊與浮華。

《明皇雜錄》、〈津陽門詩〉等作品中都有關於華淸宮內浴池具體形制的描述。尤為重要的是，直到北宋時，華淸宮昔日重要建築的殘基依然約略留存，相關記錄保留在宋代錢易《南部新書》中，實在是珍貴異常的資料。

據《南部新書》記錄，華淸宮的宮垣之內，共有八、九處溫泉眼。唐玄宗與楊貴妃各自占用位於最高處的兩個泉眼，在其上築就二人獨享的浴殿。唐玄宗的專用浴殿稱為「御湯」，其內的浴池長寬均達數丈之廣。楊貴妃的浴殿位於御湯的西北側，面積比御湯稍小，名曰「妃子湯」，也叫「蓮花湯」。

這兩所至尊級別的浴殿在裝飾風格上有個最大的特點，就是「潔白」。浴池的內外全部以瑩澈如玉的白石鋪砌，池的四周為一圈白石鋪成的平台，每一邊都設有白石的台階，一級級地逐漸降入池水，這樣，唐玄宗或楊貴妃入浴時，就可以帶著隨侍宮人順著台階從容走到池內。

池面上橫架著浮雕精美的白石梁，大約是為放置物品而設，浴池的內裡更是玉一般的白石壁、白石底，但鐫滿魚龍花鳥的浮雕紋飾，千變萬化，難以名狀，一旦池水漾動，滿池的魚紋花影隨著水波輕輕動盪，像是有了生命，正在水底潛游。

池內的噴水設備極富美感：御湯的池中部立有兩根白石柱，每根柱的頂部托起一只雕成蓮花形的白石盆，熱泉不斷從盆中心湧出，再由蓮瓣式盆緣瀉下，為浴池提供著地溫熱水。

蓮花湯的出水方法與御湯不同，乃是設在浴池的一側，由四只蓮花形石盆形成出水口，其中兩只用白石做成，兩只用紅石做成。這一紅一白相間的四只蓮盆嵌入白石池底上，也就是說，石盆的邊緣與池的底面齊平。因此，妃子湯的熱泉水是從池底不斷湧出，在水深處形成汩汩的暗流。

楊玉環與李隆基的浴殿居然瑩潔如雪，可見二人格調不俗。然而更妙的是，據《舊唐書・鄭朗傳》記載，風流天子與他的愛妃擁有一套獨一無二的「情侶裝」，這是兩件飾有金色鳥紋的彩錦袍，被他們二人作為入浴前、出浴後的「浴袍」穿在身上。散發著芳香的身體披裹一襲金輝閃爍的錦袍，在如雪如玉的背景前，被眾多宮女環繞著殷勤服侍，此時此刻，嬌如海棠的貴妃與她的君上儼然仙境中的天人。

當時，皇帝「賜浴」的對象絕不只是楊貴妃一人，還包括身分不一的各色隨駕人眾。像安祿山特別受寵，唐玄宗不僅專為他修了一座新湯池，而且，隨安祿山一起來驪山的、他手下的胡族將領們也都領受到「賜浴」之恩。看起來，在華淸賜浴一事上，唐朝天子絕對的君恩浩蕩，讓大家集體泡溫泉，一齊開心。

為此，在「御湯」、「妃子湯」之外，還建有幾十間（一說是只有十六間）各自獨立的大型浴堂，叫「長湯池」或「長湯屋」。這些室內浴池有些建在後宮的範圍內，供宮女們使用；有些分布在外廷，供外戚王公、文武大臣使用。想來，如此眾多的浴池分別對應著不同的使用對象，沿山勢次第分布，其位置規劃一定蠻複雜的，勢必分為幾組錯落分布的建築群。

御湯及妃子湯各自占用一處泉眼之外，其餘幾處泉眼便是為這些長湯池供水，為此，工匠們用石鑿的水管串連成複雜的輸水系統。這些石水管埋在地下，形成沿山勢而向下蜿蜒的暗渠，一處處溫泉水分別匯入不同的石水管，透過這一暗渠輸水系統由高向低迤邐奔流，前往各所湯池。也就是說，華淸池多達幾十間的洗浴場所完全依靠埋在地下的「暗渠」來供水與排水。〈津陽門詩〉詠道：

暖山度臘東風微，宮娃賜浴長湯池。

刻成玉蓮噴香液，溯回煙浪深逶迤。

由於泉眼位於山勢較高之處，借助水壓的作用，各個湯池裡才能形成溫泉由石蓮花中不斷噴湧的奇觀吧。最妙的是，這些石蓮花的高度也是刻意計算的，當池水灌滿時，水面就會恰好與蓮花的表面齊平，這樣的情況下，蓮花的噴水在池水表面形成的是細巧、急密的微渦與漣漪，汩汩不斷，也就是所謂「溯回煙浪深逶迤」意欲呈現的景象。

按照《明皇雜錄》等書的記述，與李、楊二人浴殿的風格相反，供臣下泡溫泉的浴池反而裝飾絢麗，極盡鏤金錯彩之能事。這些浴池全部以帶有天然花紋的瑪瑙石砌面，也在池中樹有白石蓮花噴水盆，噴湧出溫泉水。另外，池水中還立有裝飾假山，一種假山是把半透明天藍色玻璃塊堆黏成山巒的形狀，放置在浴池當中，讓玻璃的藍色與蕩動的明波互相折映。