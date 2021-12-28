單一性別學校該不該廢除？在全女性的烏托邦，我反而能夠真正「做自己」

文：小歪

大學開學至今已逾半學期，作為高中就讀女校三年的女性，進入大學之後明顯感受到生活中產生巨大的變化。

三年來習慣了身邊幾乎都是同性的環境，突然間要適應男女混合的大學生活、要和異性相處甚至合作，對我來說是一個新的挑戰。和高中同學聊起大學生活時，發現不少朋友都和我面臨了同樣的問題，這讓我突然想到高中時公民課曾經討論過的議題：「女校到底應不應該存在？」

如今我已從女校畢業，我想是時候好好審視，這三年女校生活究竟帶給了我什麼？

單一性別學校，有什麼負面影響？

單一性別學校在台灣已存在許久，但隨性平意識崛起，單一性別學校經常被認為是有礙性別平權的存在、認為區隔性別就是歧視，許多學校因應潮流便放寬性別限制。另外在少子化的影響下，許多學校難以招滿學生，開放異性入學也是一種解決方式。

根據教育部的統計，在2019年時台灣單一性別的高中職學校僅剩下23所。

回顧筆者自身經驗，身邊不少讀女校的同學都表示在女校待了三年多少會有些「恐男」，包括筆者自身在內，尤其在進入大學後感受更深。比起同性，面對異性會有更多侷促不安、不知如何相處的情緒。

這也是許多人主張應該廢除單一性別的觀點之一，畢竟學校的重要功能，就是培養學生與人相處的能力，對於大部分人來說，進入社會後必須面對異性似乎是無可避免的情況，而中學時期正是建立人格的重要時期，進入單一性別學校意味著與異性互動的經驗必然大大減少，可能會影響到學生未來進入大學、職場後與異性交流的能力。

但話說回來，在男女混合的環境中多待幾年，就能學會如何正確與異性交流嗎？學會如何和異性交流又真的這麼重要嗎？

男女混合的校園中，仍有許多被忽視的性別框架

筆者家裡人觀念較為傳統，回想我在進入女校前，可以說是個頗受限於社會期待和刻板印象的女孩，且我在升上高中前對此毫無所覺。

男生要負責幫忙搬重物女生不用、上課時老師總是更常開男同學玩笑、下課時球場幾乎都被男生佔據......這樣的情形在大部分男女和混合的學校中是不是很常見？其實校園中很多我們習以為常的景象背後，都說明著我們離真正的性別平權還有很長一段路要走。

情境圖，非作者本人或學校。Photo Credit: 中央社

雖然台灣在亞洲地區已是在性別意識上是相對比較開放的國家，但許多傳統觀念和社會期待並不是一夕之間能夠改變的，即使如今已是主張性別平權的時代，許多舊社會觀念依舊存在，且在男女合校中處處可見這樣的價值觀隱藏在校園各個角落。一直到進入女校後，我才真正打破自己心中被社會、環境建立起的性別框架。

曾經的我，也視校園中這些景象為自然。直到進入女校，一個幾乎沒有異性的環境裡，我才赫然發現其實這些情況並非本該存在的。

為什麼放學時球場上男生總是遠多於女生？是女生都天生不喜歡打球嗎？

顯然不是的，在女校裡，放學時球場上也總是人滿為患。

以前就讀男女合校時，總能聽到男生之間互相比拚球技，打不好會被責怪、嘲笑，所以我從未想過加入打球的行列，因為害怕自己打不好會遭受同樣的批評。

但在女校這樣的情況卻鮮少出現。上體育時課球打不好，同學們會在背後替你加油或主動提出要教你、下課時被邀請打球，即使說「我球技不好」也只會得到「沒關係啊多打幾次就會進步了」這樣溫柔的回應，在這樣的環境下，不擅運動如我也漸漸卸下心防，不再害怕在大家面前打球。

女性的烏托邦，反而能夠真正「做自己」？

沒有男性的世界裡，我不用為中學男生不成熟玩笑煩憂、上體育課不用擔心球技不好被男生嘲笑或嫌棄……當環境中只剩一個性別時，許多在大眾眼中會被認為女性做起來很奇怪的事，在女校似乎都變得順理成章。

選擇進入女校前其實我也有過猶豫，總聽說女校學生天天勾心鬥角、聽說女校學生都很乖很無趣。但實際進入這個環境後，會發現外界說法簡直錯得離譜——在這裡我感受到的只有無限的包容與溫柔。

進入女校彷彿進入了另一個世界、一個女性的烏托邦，在這裡女性可以做任何事，無須擔心他人或社會的眼光。在這個世界中我得以拋下社會的期待與規範，挖掘自己更多的可能性，建立全新的自我認知。過去十幾年來不敢挑戰的許多事情，卻在這短短三年內達成了。

在學習和異性交流的層面，單一性別學校或許無法滿足，但在女校三年，我想我收穫的遠遠比失去的多。

情境圖，非作者或作者學校 | Photo Credit: 中央社

單一性別學校該不該廢除？

回歸到最初的話題，單一性別學校究竟應不應該廢除？

或許在大眾眼中，單一性別學校的存在對於性別平等意識的進步是無益的，甚至是一種阻礙。但根據筆者自身的經驗，正是在單一性別學校的時光，讓我學會跳出性別框架，勇於挑戰社會無形之中在我、在女性身上銬上的枷鎖。

或許我們更應該反思的是，為什麼在沒有性別限制的學校，許多人做不到這件事？我們的教育環境——不論是單一性別學校或混合——是不是依然潛藏著許多性別刻板印象？我們該如何打破這樣的困境？

綜上而論，如果說應該廢除單一性別學校的原因，是認為是它有礙性別平權，恕我無法認同，因為比起拘泥於這種形式問題，我想我們的教育環境還有更多更迫切需要改善的問題，解決這些問題，才是對性別平權真正的助益。