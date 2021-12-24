Biore 獲選2020 Facebook行動世代最具影響力品牌之一

以來自日本「陪在你身邊的美麗達人」為品牌使命的Biore，一直以來致力於提供多樣化的肌膚清潔商品，滿足消費者對於美好潔淨生活的需求，舉凡居家洗卸、沐浴商品及外出防曬商品、隨身使用的排汗劑與濕巾商品，帶給消費者365天的潔淨自信; 針對男性消費者，也因應其清潔需求而設計並推出一系列的MEN’s Biore全身清潔商品。Biore自2016年起積極經營社群平台，並因應年輕世代的社群需求於2020年開設官方Instagram帳號，持續強化與年輕世代的互動，成功於2020年Facebook與Nielsen Taiwan尼爾森台灣共同針對台灣市場進行的《2020 Facebook行動世代最具影響力品牌》調查中脫穎而出，獲選為「2020 Facebook最具影響力品牌」台灣TOP 25品牌之一。

看準年輕世代粉絲對於多樣化吸睛素材的重視，Biore針對多項商品皆有聯名角色的限定款包裝推出，並透過線上豐富多元的活動與年輕世代互動 : 舉凡2020年5月份排汗爽身淨味劑與妙鼻貼，與泡泡先生聯名，除了透過社群小編開箱影片示範教學DIY貼紙使用方式外，也串連線上線下，邀請粉絲至各大個人藥妝通路拍攝創意照片，上傳至貼文下方由Biore客製化照片提供粉絲留存 ; 6月卸粧系列則與知名插畫家掰掰啾啾的奧樂雞合作設計超萌限定包裝，並以此概念製作Instagram AR濾鏡讓粉絲拍攝互動，滿足年輕世代粉絲愛拍照的習慣，成功增加粉絲黏著度及限定商品討論度 ; 7月MEN’s Biore系列商品也與知名熱血漫畫ONE PIECE航海王推出限定包裝商品，以熱感應技術在包裝上進行設計巧思，並搭配吸睛的短影音素材介紹，成功引起消費者的興趣並提升限定商品社群討論度，更於社群上宣傳登錄發票活動，送出航海王周邊商品增加整體購買率。

《2020 Facebook行動世代最具影響力品牌》為Facebook與Nielsen Taiwan共同針對台灣市場進行「行動世代最具影響力品牌指標」的研究調查，以尼爾森品牌係數調查的第三方結果為架構，綜合熟悉度、喜好度、信賴度、推薦度、Facebook能見度及Facebook影響程度，來計算品牌連結指數，並加上Facebook內部資料含行動影音比例、觸及規模、品牌資產等資訊進行評估後，取出「2020 Facebook最具影響力品牌」25名。