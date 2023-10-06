【關鍵專訪】鴻海教育基金會執行長汪用和：用企業精神辦理全台規模最大「獎學鯨」平台

鴻海在全球有約百萬員工，但我進入鴻海位於內湖的大樓，大樓裡顯得空蕩。大樓管理員問來做什麼？我說是來訪談關於「獎學金」的事情。他神色有些訝異，我猜想他疑問的地方在於，訪談主題為何不是電子供應鏈、量子電腦等高科技產品，反而是「獎學金」。

許多人並不知道，鴻海教育基金會自2004年成立，目前致力於支持弱勢孩童課輔的星光計畫、幫助清寒碩博士生的鴻海獎學鯨、與播種扎根也扶植成為大樹的科技教育。

鴻海獎學鯨發放的獎金，已成全台規模最大獎學金平台，至今共發放新台幣2億元，幫助超過3300名大專與碩博士完成學業。疫情期間，更加開了防疫加碼獎學金，協助比原定名額之外更多的清寒學子度過困境，現在也將幫助的範圍向下拓展到高中、國中和國小。

鴻海教育基金會用「企業精神」辦理獎學金

鴻海獎學鯨得主黃士展說，獎學鯨最大不同之處在於「後續的就業引薦、獎學鯨LINE群組」。這讓許多同樣背景，懷抱各種專長的人可以聚在一起。

鴻海教育基金會不僅給予經濟上的幫助，還協助得主成立交流社群。也意味獎學金的形式可以更不同，建立社群連結才是重點，這個在社會學上被稱為「社會資本」，是一種人脈的連結。

鴻海獎學鯨的LINE群組，有許多資訊，包含：「我曾任獎學鯨評審，我的新創公司，招募程式工程師」、「我是第X屆獎學金得主，想跟大家分享一些求職資訊」、「雲朗觀光集團徵才邀請鴻海獎學鯨得主⋯⋯」。

獎學鯨得主Jack（匿名）強調，太多資訊了，大家有時也約出來玩桌遊、淨灘。他說「雖然家庭的困境不同，但是悲傷是一樣的，可以共享分擔，一個轉念，困境就這樣撐過去。」

這些制度並不是憑空得來，如果說鴻海教育基金會是一艘大船，那前進的方向很明確，就是要透過教育與扶助弱勢，讓台灣更好，而時時思考與留心有沒有行駛在正確航道上，以及怎麼樣可以讓船更快更穩更好地朝目標前進的，就是執行長汪用和。

汪用和受訪時坐在大樓的會議室的大片玻璃帷幕前，光線讓他的身影有稜有角，穿著自己設計有鴻海基金會圖案的牛仔外套，內裏是白色襯衫，輕鬆帶著嚴謹。對他的第一印象是決策時很快，「等一下要在這邊拍照，還是去樓下？」沈思數秒，「這邊光不太好，去樓下好了。」

汪用和過去是知名媒體人，在以秒計時的媒體圈，練就承受高壓的能力，過去他受訪時提及，「十個人裡有八個是壓力大的，可我又是高壓人群中，超標很多的那一類」，在本次訪談中還一度回到辦公室中，抽空處理基金會事務。

記者問汪用和執行長，在發放獎學金的過程中，有感受到台灣弱勢學子越來越多嗎？汪用和說，「關於弱勢同學有沒有變多的問題，如果沒有數據參照表，這個問題我無法給出答案。」那時他像個企業家，實事求是，說話有條理精準，句句命中話題的重點。

在汪用和的掌舵下，鴻海教育基金會是用「企業精神」在辦理獎學金，每一年都要有些進步。

鴻海獎學鯨制度不流於僵化制式，每到一個階段便和專家討論，從制度、規模乃至於選評標準，滾動式修正。例如：「過去的甄選制度，需要同學拍短影片自我介紹。有時同學的影片過於花俏，有些評審覺得『感覺很行嘛，應該不需要獎學金幫助了』；有些影片又太過單薄，又會讓一些評審覺得『不夠認真』，好像孩子怎麼拍都會引發一些質疑，所以索性就把這個規定給廢了。」」汪用和說道。

發放獎學金不是贖罪券，是要能夠真正幫到一個人，有些細節，許多發獎的單位都沒有注意。像是台灣的低收入戶的認定上，常有因為「祖厝」公告地價現值超出低收標準，導致無法許多人無法爭取獎學金，「他們需要幫忙又卡在認定的問題上，時常進退兩難」。

因此鴻海獎學鯨（獎學金）不是以政府認定的低收入戶的標準發放，而是只要有公正第三方可以出具證明學生家境清寒就可以申請，就是希望不符合政府認定資格，但家境又確實貧困的孩子也能被接住、被協助。

獎學鯨得主羅芊榕也認同，其它獎學金只有規定「經濟弱勢」才能申請，所以審核獲獎後，有時反而會覺得有點自卑；但獎學鯨並不特別強調這塊。他還說，「獎金額度也比較高，還有鴻海在台灣的知名度，讓我感到非常驕傲。」

汪用和：安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏

「不是把獎學金發出去就算了！」汪用和強調，在得獎後，鴻海教育基金會舉辦一些活動，例如成長交流營，為得主增能，也讓得主彼此認識，「我希望讓鴻海獎學鯨成為一個生態系，也希望能多加運用這個生態系的力量，一起做一些對社會有益的事情。」

此外，基金會也透過鴻海集團的資源，讓學生更了解電子產業。獎學金得主曾受邀參觀鴻海戰情室，一窺鴻海下決策的面紗。據獎學鯨得主的說法，「好幾個高過人、寬過車的螢幕，塞滿整個戰情室的牆面，科技感十足。」當時的學生們驚呼連連：「哇！這就是鴻海的最高作戰指揮中心耶！」

汪用和過去是知名媒體人，訪談眾多成功人士，記者好奇他對成功的定義為何？他認為每一個鴻海獎學鯨得主就是一個成功的代表。他說「我想讓所有拿過鴻海獎學金的孩子知道一件事，你們都是最棒的。我希望讓企業主知道，鴻海獎學鯨得主是一群非常了不起的人⋯⋯」。

經過鴻海認證，都是抗壓性強又吃苦耐勞，絕對不比拿哈佛學歷的人差勁。提及許多得主時，汪用和沒有了距離感，有著關懷又驕傲的神情，「我認為那種對於生命的不服輸，在挫折打擊下還可屹立不搖，更值得表揚也才是偉大」，他再放慢語速，「在做獎學金時，我時刻想到一句話：安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏。」

關鍵評論網莊貿捷拍攝 鴻海教育基金會執行長汪用和的拍攝地點，位於鴻海大樓內，當時場地正在改裝整理，他拿著一杯咖啡和現場的人員開心聊起天來。

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