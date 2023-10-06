【關鍵專訪】鴻海教育基金會執行長汪用和：用企業精神辦理全台規模最大「獎學鯨」平台
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鴻海教育基進會在多年的努力下，已經成為全台規模最大獎學金平台，至今共發放新台幣2.3億元，幫助超過3300名大專與碩博士完成學業。如果，鴻海教育基金會是一艘大船，那掌舵手一定是執行長汪用和。
鴻海在全球有約百萬員工，但我進入鴻海位於內湖的大樓，大樓裡顯得空蕩。大樓管理員問來做什麼？我說是來訪談關於「獎學金」的事情。他神色有些訝異，我猜想他疑問的地方在於，訪談主題為何不是電子供應鏈、量子電腦等高科技產品，反而是「獎學金」。
許多人並不知道，鴻海教育基金會自2004年成立，目前致力於支持弱勢孩童課輔的星光計畫、幫助清寒碩博士生的鴻海獎學鯨、與播種扎根也扶植成為大樹的科技教育。
鴻海獎學鯨發放的獎金，已成全台規模最大獎學金平台，至今共發放新台幣2億元，幫助超過3300名大專與碩博士完成學業。疫情期間，更加開了防疫加碼獎學金，協助比原定名額之外更多的清寒學子度過困境，現在也將幫助的範圍向下拓展到高中、國中和國小。
鴻海教育基金會用「企業精神」辦理獎學金
鴻海獎學鯨得主黃士展說，獎學鯨最大不同之處在於「後續的就業引薦、獎學鯨LINE群組」。這讓許多同樣背景，懷抱各種專長的人可以聚在一起。
鴻海教育基金會不僅給予經濟上的幫助，還協助得主成立交流社群。也意味獎學金的形式可以更不同，建立社群連結才是重點，這個在社會學上被稱為「社會資本」，是一種人脈的連結。
鴻海獎學鯨的LINE群組，有許多資訊，包含：「我曾任獎學鯨評審，我的新創公司，招募程式工程師」、「我是第X屆獎學金得主，想跟大家分享一些求職資訊」、「雲朗觀光集團徵才邀請鴻海獎學鯨得主⋯⋯」。
獎學鯨得主Jack（匿名）強調，太多資訊了，大家有時也約出來玩桌遊、淨灘。他說「雖然家庭的困境不同，但是悲傷是一樣的，可以共享分擔，一個轉念，困境就這樣撐過去。」
這些制度並不是憑空得來，如果說鴻海教育基金會是一艘大船，那前進的方向很明確，就是要透過教育與扶助弱勢，讓台灣更好，而時時思考與留心有沒有行駛在正確航道上，以及怎麼樣可以讓船更快更穩更好地朝目標前進的，就是執行長汪用和。
汪用和受訪時坐在大樓的會議室的大片玻璃帷幕前，光線讓他的身影有稜有角，穿著自己設計有鴻海基金會圖案的牛仔外套，內裏是白色襯衫，輕鬆帶著嚴謹。對他的第一印象是決策時很快，「等一下要在這邊拍照，還是去樓下？」沈思數秒，「這邊光不太好，去樓下好了。」
汪用和過去是知名媒體人，在以秒計時的媒體圈，練就承受高壓的能力，過去他受訪時提及，「十個人裡有八個是壓力大的，可我又是高壓人群中，超標很多的那一類」，在本次訪談中還一度回到辦公室中，抽空處理基金會事務。
記者問汪用和執行長，在發放獎學金的過程中，有感受到台灣弱勢學子越來越多嗎？汪用和說，「關於弱勢同學有沒有變多的問題，如果沒有數據參照表，這個問題我無法給出答案。」那時他像個企業家，實事求是，說話有條理精準，句句命中話題的重點。
在汪用和的掌舵下，鴻海教育基金會是用「企業精神」在辦理獎學金，每一年都要有些進步。
鴻海獎學鯨制度不流於僵化制式，每到一個階段便和專家討論，從制度、規模乃至於選評標準，滾動式修正。例如：「過去的甄選制度，需要同學拍短影片自我介紹。有時同學的影片過於花俏，有些評審覺得『感覺很行嘛，應該不需要獎學金幫助了』；有些影片又太過單薄，又會讓一些評審覺得『不夠認真』，好像孩子怎麼拍都會引發一些質疑，所以索性就把這個規定給廢了。」」汪用和說道。
發放獎學金不是贖罪券，是要能夠真正幫到一個人，有些細節，許多發獎的單位都沒有注意。像是台灣的低收入戶的認定上，常有因為「祖厝」公告地價現值超出低收標準，導致無法許多人無法爭取獎學金，「他們需要幫忙又卡在認定的問題上，時常進退兩難」。
因此鴻海獎學鯨（獎學金）不是以政府認定的低收入戶的標準發放，而是只要有公正第三方可以出具證明學生家境清寒就可以申請，就是希望不符合政府認定資格，但家境又確實貧困的孩子也能被接住、被協助。
獎學鯨得主羅芊榕也認同，其它獎學金只有規定「經濟弱勢」才能申請，所以審核獲獎後，有時反而會覺得有點自卑；但獎學鯨並不特別強調這塊。他還說，「獎金額度也比較高，還有鴻海在台灣的知名度，讓我感到非常驕傲。」
汪用和：安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏
「不是把獎學金發出去就算了！」汪用和強調，在得獎後，鴻海教育基金會舉辦一些活動，例如成長交流營，為得主增能，也讓得主彼此認識，「我希望讓鴻海獎學鯨成為一個生態系，也希望能多加運用這個生態系的力量，一起做一些對社會有益的事情。」
此外，基金會也透過鴻海集團的資源，讓學生更了解電子產業。獎學金得主曾受邀參觀鴻海戰情室，一窺鴻海下決策的面紗。據獎學鯨得主的說法，「好幾個高過人、寬過車的螢幕，塞滿整個戰情室的牆面，科技感十足。」當時的學生們驚呼連連：「哇！這就是鴻海的最高作戰指揮中心耶！」
汪用和過去是知名媒體人，訪談眾多成功人士，記者好奇他對成功的定義為何？他認為每一個鴻海獎學鯨得主就是一個成功的代表。他說「我想讓所有拿過鴻海獎學金的孩子知道一件事，你們都是最棒的。我希望讓企業主知道，鴻海獎學鯨得主是一群非常了不起的人⋯⋯」。
經過鴻海認證，都是抗壓性強又吃苦耐勞，絕對不比拿哈佛學歷的人差勁。提及許多得主時，汪用和沒有了距離感，有著關懷又驕傲的神情，「我認為那種對於生命的不服輸，在挫折打擊下還可屹立不搖，更值得表揚也才是偉大」，他再放慢語速，「在做獎學金時，我時刻想到一句話：安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏。」
每天努力一點點，一定會成為撐起世界的支點
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內容力才是硬實力—2023 TCCF 為臺灣內容產業導入國際能量
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隨著近年來臺劇、臺影話題再起，你是否也好奇這股臺灣影視熱潮從何而來？
由文化內容策進院於今年11月舉辦的臺灣文化內容產業年度盛事「2023 TCCF創意內容大會」，積極邀請國內外版權買賣家齊聚臺北，不僅為臺灣好故事打造提案舞台、媒合國際資金與製作團隊，更以「MARKET」、「PITCHING」及「INNOVATIONS」三大單元，為臺灣作品鋪陳走向全球產業鏈的管道。
想知道熱門劇集如何誕生？面對全球內容產業的急遽變化，文策院與2023TCCF創意內容大會又扮演著什麼角色？快來看看以下的小測驗，十分鐘帶你了解文化內容產業的小知識！
【提案大會持續支持潛力作品，內容力就是我們的硬實力】
為讓臺灣內容品質快速提升、走向國際，文化部的補助加上文策院的投資，「投補」資金加總，擴大臺灣戲劇、綜藝的製作費與品質。至2022年12月止，文策院投資金額達14.49億元、帶動民間投資約18.44億元，總投資金額達到32.93億元，這些投資成果，也陸續在國際間獲得令人矚目的好成績。 在今（2023）年五月的坎城影展上，由文策院所投資及合作的三部電影都交出了亮眼成績單。由臺灣與七國合製，獲文策院「國際合作投資專案計畫」投資，馬來西亞女導演余修善所執導的《虎紋少女》，獲得國際影評人週最大獎「最佳影片」。導演在專訪中表示，這次的大型跨國製作是一個非常好的經驗，「我們一起看著這個故事，即便成長背景不同，也能共感角色的掙扎，對一個創作者來說，多國合作也讓我有不同的視野，這個故事也就這樣被各方支持、茁壯」。
《殖民之路》則拿到「一種注目：費比西國際影評人獎」，《殖民之路》由臺灣和智利、法國、英國等共七個國家共同出品，金馬獎得主杜篤之與杜則剛操刀後期擬音與混音，成功揭示了拉丁美洲殖民歷史中重要且經常被忽視的社會政治衝突。而《大風之島》代表臺灣首次參加的坎城電影市場展紀錄片單元提案競賽，則在導演許雅婷、製片黃胤毓與法國製片Baptiste Brunner的努力之下，讓作品一舉拿下最大獎：Docs-in-Progress Award（內容包含1萬歐元現金以及IEFTA國際新興電影人才協會的其他項目跟進），導演說：「從來沒想過有一天會到坎城，這對病人們來說意義重大，現在透過電影，你們看見他們、聽到他們的聲音，這是一件充滿力量的事，更是藝術創作內容存在的意義，我們必須要讓電影延續下去！」。
影視作品開發需投入大量時間、人力與資金，前期的開發資源非常關鍵。 2023TCCF創意內容大會PITCHING提案大會單元（11/07-11/10 )提供臺灣內容一個媒合國內外買家與資金的舞台，對接買賣方產製與資金需求，並致力推動國內產業人士與國際買賣家交流，創造更多國際合製機會，助力臺灣內容創作接軌國際市場。提案徵件對象分為「Project to Screen」企劃提案及「Story to Screen」故事提案，而前者今年更首度對全球徵件，場次包括長片、影集、動畫、紀錄片等，為入選的團隊準備前所未有的支持與資源，入選者將獲得文策院兩大投資專案的申請資格，包括最高新台幣 300 萬的「內容開發專案計畫－前期開發支持」 以及最高 30 萬美元的「國際合作投資專案計畫」投資挹注，預計將有超過40件企劃案可獲得申請資格，總金額將達新臺幣八千萬元以上！
【內容交易市場結合產業各方，拓展臺灣影視作品全球市場】
為強化內容產業資源國際交流、增加跨國合作機會，今年 2023TCCF創意內容大會 Market 單元首度設置國家館，吸引法國、韓國及日本前來設攤。法國在台協會 (Bureau français de Taipei )、法國藝文推廣總署 (Institut français) 及法國商務處 (Business France) 合辦的「ICC Immersion Taïwan」計畫，集結近 10 家來自數位創作、音樂和博物館科技應用領域的法國業者來台，期待激盪台法創新思維火花；為吸引臺灣及國際製作團隊於韓國拍攝，韓國電影委員會 (Korea Film Commission & Industry Network) 及首爾影委會共同設立韓國國家館，期望創造台韓影視合製交流機會；另外，日本國家館，擁有多數日本內容版權登記的官方機構海外媒合平台服務，將預計參展，搭起台日合作橋樑，共創文化內容產業商機。
【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
內容產業發展與時俱進，無論是新觀念的刺激、敘事方式的演進，又或是新科技的應用，都能刺激創作者發想新的內容。今年2023 TCCF創意內容大會 以「INNOVATIONS」單元，與產業夥伴一起回應，歷經元宇宙、區塊鏈與人工智慧熱潮後，內容產業將如何面對這個未可知的疫後世界。
INNOVATIONS包括三個子單元，一是「Showcase」，除了展示國內外揉合文化與前瞻科技的節目，也透過案例的拆解與延伸，讓觀眾能一窺文化科技的創新應用模式。在「Talk」單元，則以跨領域主題講座，由眾多專家分享文化內容的發展趨勢和市場機會，激盪出通往未來的想像。最後，在「Industry Event」，則為產業人士提供對話和交流的平台，期望能促成更多且深入的交流機會。
而「Showcase」單元則網羅國內外知名作品，我們將可以看到接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》：由阿根廷導演杰爾曼海勒所帶來的史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作；根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》所改編，講述勇敢挑戰種族隔離法的女孩——克羅黛特的故事，透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回主角的生活場景；以及《FRAMERATE：臺灣》，由文策院所支持的 ScanLAB Projects，與臺灣的製作團隊和研究人員合作，將臺灣地景以縮時方式，被數位封存。
再加上「Talk」和「Industry Event」中的講座、工作坊及產業直擊等專為業界人士所設計的交流活動， 期望能透過Innovations提供內容產業工作者獲得啟發與資訊、建立連結的場域，與產業夥伴一同探索近未來的現場。
文策院持續為臺灣文化創意內容搭建通往國際舞台的橋樑，年度盛事「2023 TCCF 創意內容大會」是產業工作者找資金、找合作、找連結的最佳場域。今年將在11月7日至11月12日在松山文創園區舉辦，來趟TCCF 一起探索臺灣創意內容能量！最新相關消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/