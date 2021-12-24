英特爾發信要求供應商遵守新疆產品禁令，事後在社群媒體向中國致歉

美國總統拜登（Joe Biden）於12月23日正式簽署「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act），藉此打擊中國新疆地區的侵害人權活動，而半導體巨擘——英特爾（Intel）發布信件要求供應商不得使用新疆的產品及服務，此後針對該信在社群媒體向中國致歉。

拜登正式簽署防止維吾爾人強迫勞動法案

上周美國參議院已經通過禁止新疆進口的法案，在昨（23）日正式交付美國總統拜登簽署，而該法案將在180天後開始生效。共和黨參議員、新疆法案共同起草人魯比歐（Marco Rubio）日前表示：「如果你是一家在該地區生產產品的公司，你就需要證明產品不是由奴隸勞工生產的，舉證的責任在你身上」。

新疆產品受到波及，根據香港貿發局經貿研究統計，新疆是中國最大的棉花、薰衣草以及蛇麻草（啤酒花）種植地，同時也是重要的羊毛產區，其中又以棉花產量最盛，2019年（疫情前）產量占全中國產量84.9%。

新疆工業部分，當地蘊含龐大礦物資源，吸引許多韓國、荷蘭等國進行投資，使石油、煉焦及核燃料供給、加工成為重要產業。

而主要出口國家為哈薩克、塔吉克等中亞地區國家，包含機電、鞋類、番茄醬以及紡織品；新疆主要從哈薩克、美國等地進口天然氣、銅以及機電工具。

隨著歐美國家開始向企業施壓，要求旗下供應鏈不得涉入新疆人權問題。《華爾街日報》報導指出，許多跨國公司陷入了兩難境地，包含全球知名運動服飾愛迪達（Adidas）、時尚品牌H&M等。這些公司要顧及龐大的中國市場以外，還必須周旋於歐美政府的禁令之中。報導進一步稱，除了服飾品牌遇到麻煩，這還包含了美國半導體巨頭英特爾，在2018年至2020年期間，按照營業額估算，中國是英特爾最大的市場。

英特爾於12月23日，發給全球供應商的信件說：「多個國家與地區的政府已對來自新疆地區的產品實行限制。因此，英特爾需要確保我們的供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞工、採購商品或服務。」

根據英特爾財報顯示，去年在中國、香港等地的銷售總額達到209億美元（新台幣5852億元），大約佔了年營收的四分之一。

英特爾為了供應鏈信件向中國道歉

英特爾發言人強調，這封信的初衷，僅是要遵守美國法律，並非是要表達對於新疆的立場，而英特爾於中國的社群媒體上發布聲明稱：「對於由此給我們尊敬的中國客戶、合作夥伴和公眾帶來的困擾，我們深表歉意。」

intel

白宮新聞發言人Jen Psaki表示，不會就英特爾事件回應，但是他強調，美國公司不應為了捍衛人權或反對鎮壓而道歉，他說：「我們呼籲所有行業確保他們不採購涉及強迫勞動的產品，包含新疆。」

中國駐華盛頓大使館則透過聲明回應，美國一直在找藉口，通過採取出口管制等措施來打壓和遏制某些外國公司和研究機構。

其實，早在今年7月美國國務院、財政部、商務部、國土安全部、勞工部以及美國貿易代表辦公室已不斷向在中國新疆有間接關係的美國企業示警。

《CNBC》報導指出，在美國有關單位出具的《新疆供應鏈諮詢》中提到：「不退出與新疆有關的供應鏈、企業或投資的企業、投資人均可能會面臨違反美國法律的高風險。」

《關鍵評論網》詢問竹科半導體業內人士表示，這對英特爾是嚴重打擊，他說：「大筆投資已經砸下去（蓋晶圓工廠），能不能回收還不知道，如果還失去中國市場，對英特爾來說，財報會出問題。」

他強調，英特爾的道歉，代表無數美國企業遇到的困境，以台灣而言，許多企業早就已經嗅到美中兩國的角力，在這幾年已經逐漸淡出中國供應鏈，未來也將有更多廠商出走中國。

業內人士解釋，近年來鴻海的重心已經慢慢轉往印度發展，例如日前集團旗下的富智康（FIH）宣布將印度公司BFIH分拆，並且獨立上市，成為集團中非兩岸三地掛牌的首例，他分析未來將會有更多電子業廠商前往東南亞、印度布局。

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核稿編輯：翁世航