別再糾結於人口了，「自由意志的勞動」才是推動地方創生的根本

文：王繼維（尊懷文教基金會執行祕書、台青蕉樂團團長）

地方創生政策響徹雲霄，國家政策如火如荼的推動，主要就是台灣地方人口的減少與高齡化，未來可能形成歪斜的國家發展，讓許多鄉村面臨壓力，也讓生活樣貌產生安全性的威脅，不少人口負成長的小鄉鎮也在此範疇中波動，被列為人口紅區，計畫都要大張旗鼓的強調人口數據的KPI。

但是，人口真的是最主要的問題嗎？還是人口只是一個結果論的幻想？

創生的問題，是「人口」還是「勞動」

要把鄉村地方問題界定為人口，其實應該要先討論是都市與鄉村的人口想像差異。

由於遠離消費市場，鄉村的功能定位的主體人口是勞動人口，也就是負責以勞作產出的角色，是進入市場前的各種勞力準備；都市的人口定位，除了勞動角色，還具備大量的消費人口組成，以及立體化複雜的經濟對價關係。

因此，都市的人口，光環上更加上了消費與複雜關係的投資這件事情，這樣的狀況足以說明，鄉村與都市的人口組成脈絡，顯然並非相同，彼此建立彼此的分工方式，讓供需分配扮演不同角色。

從以上立論來看，地方創生政策，想要影響鄉村人口，如果不處理勞動人口的強化，而導向了增加鄉村的市場與立體化複雜經濟體關係，則可能讓目前的鄉村人口上出現質變，在勞動的本質尚未被關照，引入消費人口的擴充，其實並非引領地方轉化，而可能將重製都市發展樣貌，架空鄉村地方本質。

不過，倘若創生的價值方向正確，能夠以地方勞作人口作為主體，再帶動都市消費人口進入，就不至於讓鄉村去脈絡化，造成「地方取代」，城鄉的關係不會重複性高，也可以各自扮演角色來提供各自的需求。

地方勞動者，才是接續地方DNA的載體

如各地的地景與人文，因為農產、漁業、林業、礦業等產業而薈萃，也因為這些產業帶動勞動的價值，讓各種勞動的產業型態，變成地方人的符號表徵與地方認同，過去宗族社群配合這些產業的時令，提供勞動的支持系統，區域內學校因應勞動需求培養人才進入勞動市場。

Photo Credit: ddio @Flickr CC BY-SA 2.0

但是近50年來，因應都市加工產業、服務業興起，人口遷移效應，區域內無論在教育還是在區域內經濟的發展，均強調離開鄉村進入都市的生活樣板，而生活學習的體系的「校園」跟「家庭」，逐漸不再強調地方產業勞動的重要，也不積極回應地方勞動的需求，勞動也被教育變成獲取資本的單一內涵，而缺少單純以此勞動為愉悅的鑑賞力培養，甚至是失去傳統社群勞動支持系統，讓地方勞動體系空洞化，產生認同問題。

此外，過去鄉村與地方工作本來就是多樣兼營的複合式狀態，雜貨店兼營製冰、農民因為時令而肩負不同代工業務、養豬與農產交錯、換工體系的系統等都是最好的表徵。然而，因應高資本專業化分工，勞務工作在經濟起飛的年代走向單一化，原本以為如此平步青雲，但好景不長，目前市場紅利率退、世界人口下降，工作的走向，又逐漸將回歸工作複合式的表現，勞動者從一個人做一種勞動角色，將又變成一個人分飾多角的勞動型態，重回勞動者健全發展的表現。

而這與過去生活——多樣兼工的勞動性質——不一樣的地方，是過去勞動者將自己當作生產的工具，而當代人喜歡自己當生活的主宰者，能夠掌握自己的時間，因此產業單一勞動的角色，已經不能滿足工作上勞動與自我實現的價值，取而代之則是同時具備多樣勞動與工作角色的個人，來承接過去勞動單一的角色，並產生整合與變化。

這種狀態，我們可以稱之「自由意志的勞動」。

地方創生需要的，是「自由意志的勞動」價值翻轉

「自由意志的勞動」表現在現代社會，除了對應勞動過度商品化，還有就是勞動的去脈絡化。當人的勞動能夠變成產業的主體，而非生產的附庸，才可能是未來產業轉變的可能。

像是，農夫的有機應該化約為生產生活的有機、小型產業生產者、以業務承接做為勞動的工作者、半農半X的農業者以及小本生意運用彈性與包容性，產生友善勞動環境。這樣的勞動者，將運用本地材料作為生活安全性強化，表現在經營產業上都是很好的方式，這樣的型態也適合讓更多重視自主性的青年朋友願意投入，同時又是高齡、退休或是希望轉換工作跑道照顧生活的友善工作環境。

Photo Credit: 中央社

在地方企業投資故鄉或發展地方產業的層面，則要更注重友善環境的建構，並投資地方環境生活維護，讓勞動回歸影響自身環境安全的方向，形成友善循環。

如此一來，才能增加自由意志的勞動比例，並調整多樣勞作收入來源，轉化單一物質勞動的單一性和僵化，提升人在勞動上的表現跟滿足，面對勞動不足的問題，由地方擔任產生新勞動的表現，也才能回歸勞動來支持社會體系的運作。

否則就算空有人口，若是躺平的人占多數，社會的本質也不會因而改變。

地方治理強調由下而上，就是非商品化的勞動價值

面對鄉村地方快速的人口下降，是危機也是轉機，我們如果不著重鄉村勞動的本質，也讓鄉村引入消費、引入複雜的投資關係，將可能重製這些過去抹平地方的經濟掏洗，城鄉關係破裂而失去生活軸線。

當鄉村有別於都市的勞動對照，我們可能產生生活的彈性與自由度，就有機會扮演發展好不同的社會角色。